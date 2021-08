Como estaba planeado, hoy 24 de octubre se llevó a cabo la presentación de Xbox bajo el marco de la feria virtual Gamescom 2021. Esta presentación marca el inicio de esta feria virtual, la cual el 25 de agosto tendrá su apertura oficial con la Opening Night Live. Es así que a continuación, conocerán cuáles fueron los anuncios de Xbox compartió durante su presentación de Gamescom 2021.

con este vídeo Xbox nos confirmó que, siempre y cuando nuestro internet lo permita, no tendremos la necesidad de tener una consola de nueva generación para poder disfrutar de los juegos que llegan de manera exclusiva a Xbox Series X/S. Esto debido a que Xbox Cloud Gaming estará disponible para los usuarios de Xbox One. Adicionalmente, el servicio de juego en la nube de Microsoft está disponible a partir de hoy para celulares, ‘tablets’ y PC con Windows 10.

¿Cuáles fueron las novedades que Xbox anunció en Gamescom 2021?

Si bien muchas fueron las actualizaciones —a juegos que ya están en el mercado— que Xbox compartió en su presentación de Gamescom 2021, si hubo espacio para el anuncio de nuevos juegos. Es así que las pocas novedades que vimos en la transmisión que Xbox tuvo bajo el marco de Gamescom 2021, las listaremos a continuación.

Into The Pit

Into The Pit, una de las novedades que Xbox presentó en su transmisión de Gamescom 2021, es un FPS ‘roguelite’ rápido y frenético. En Into The Pit controlaremos a un mago capaz de disparar todo tipo de hechizos con sus brazos. Esto con el fin de combatir diferentes especies de demonios. Nuestro objetivo será salvar a una aldea maldita de estos seres demoníacos que nos acechan. Into The Pit estará disponible a partir del 19 de octubre en PC, Xbox Cloud Gaming y consolas Xbox One y Series X/S por medio de Xbox Games Pass.

Juegos de Humble Games que llegarán desde el primer día a Xbox Games Pass

Archivale, Bushiden, Chinatown Detective Agency, Dodgeball Academia, Flynn: Son of Crimson (15 de septiembre), Midnight Fight Express, Next Space Rebels, Signalis, Unpacking y Unsighted son los juegos de Humble Games que llegarán a PC, Xbox Cloud Gaming y consolas Xbox One y Series X/S por medio de Xbox Games Pass.

Stray Blade

505 Games y Point Blank Games revelaron durante la transmisión de Xbox en Gamescom 2021, el videojuego Stray Blade. El tráiler de Stray Blade nos muestra como luce el juego, que se encuentra en fase ‘pre alpha’. Además, en los pocos segundos que duró el adelanto, se aprecia que el juego de 505 Games y Point Blank Games toma muchos elementos de los juegos ‘soulslike’ de FromSoftware. Stray Blade llegará para Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC en algún momento del 2022.

Crusader Kings III

Paradox Interactive ha anunciado que próximamente Crusader Kings III llegará a Xbox Series X/S y PlayStation 5.

En este nuevo adelanto, el estudio polaco Techland nos muestra cómo será la ciudad de Dying Light 2 y como son los nuevos movimientos de ‘parkour’ que tendremos a nuestra disposición. Dying Light 2 llegará el 7 de diciembre a Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.

¿Cuáles fueron las actualizaciones a juegos actuales que Xbox reveló en su presentación de Gamescom 2021?

Durante, la hora que duró la presentación de Xbox en Gamescom 2021, la compañía de Redmond reveló actualizaciones para los juegos que llegarán durante el 2021 a su ecosistema. Además, en la presentación de Xbox en Gamescom 2021, conocimos actualizaciones que llegarán a juegos como Sea of Thieves, Microsoft Flight Simulator, Halo Infinite y más.

Xbox reveló World Update VI, la sexta actualización de Microsoft Flight Simulator, la cual va a optimizar el aspecto en el mapa del simulador de vuelo de Microsoft de Alemania, Austria y Suiza. Adicionalmente, Xbox reveló otros adelantos de Microsoft Flight Simulator. Estos videos detallan la llegada del Junkers JU-52, el Volocopter y la competencia llamada STIHL National Championship Air Races.

Con el vídeo de Age of Empires IV que compartió Xbox en su presentación de Gamescom 2021, conocimos la historia de una catapulta que podremos usar con uno de los ejércitos del juego. Adicionalmente, Microsoft reveló que Age of Empires IV estaría presente en el Gamescom 2021 Opening Night Live. Es así que el 25 de agosto conoceremos otros datos importantes de Age of Empires IV antes de su llegada al mercado el próximo 28 de octubre.

Durante la presentación de Xbox en Gamescom 2021, los fanáticos de Wasteland 3 pudieron ver el primer adelanto de Cult of the Holy Detonation. Esta será la segunda y última expansión de este título, la cual llegará el 5 de octubre a PlayStation 4, Xbox One y PC.

Este evento de Sea of Thieves estará disponible hasta el 7 de septiembre.

Undead Labs ha revelado que el 1 de septiembre llegará una versión remasterizada del mapa Trumbull Valley del primer State of Decay.

The Gunk

The Gunk, el próximo juego de SteamWorld Dig, ya había sido presentado en el 2020. Sin embargo, en la presentación de Xbox en Gamescom 2021 fue donde pudimos ver por primera vez algo de su jugabilidad.

¿Dónde ver Gamescom 2021 Opening Night Live?

¿A qué hora ver Gamescom 2021 Opening Night Live?

En Colombia, México y Perú se podrá ver Gamescom 2021 Opening Night Live el miércoles 22 de agosto a la 1:00 PM. En el caso de Chile, Gamescom 2021 Opening Night Live comenzará a las 2:00 PM y a las 3:00 PM en horario de argentina.

¿Dónde ver Future Games Show 2021?

¿A qué hora ver Future Games Show 2021?

En Colombia, México y Perú se podrá ver Future Games Show 2021 el jueves 26 de agosto a las 3:00 PM. En el caso de Chile, Future Games Show 2021 comenzará a la 4:00 PM y a las 5:00 PM en horario de argentina.

Fuente: transmisión oficial de Xbox para Gamescom 2021