Gamescom 2024: planes de Capcom, Terry Bogard disponible en Street Fighter 6 y más

La semana pasada conocimos los planes y juegos que llevará Xbox a Gamescom 2024. Ahora el turno es para Capcom, ya que, la desarrolladora japonesa ha compartido sus planes y juegos que estarán disponibles durante Gamescom 2024.

¿Cuáles son los planes de Capcom en Gamescom 2024?

Durante Gamescom o2024, Capcom llevará a cabo transmisiones en vivo desde el evento, incluyendo presentaciones de Monster Hunter Wilds y programas diarios en alemán producidos por RocketBeans TV.

Capcom presentará una gran variedad de juegos y experiencias en Gamescom 2024. Los asistentes a la feria, que se llevará a cabo del 21 al 25 de agosto de 2024 en Colonia, Alemania, específicamente en el centro de convenciones Koelnmesse podrán probar por primera vez Monster Hunter Wilds en más de 60 estaciones de juego.

Ace Attorney Investigations Collection —juego al cual ya le dedicamos nuestras primeras impresiones— estará disponible para probar antes de su lanzamiento en septiembre, incluyendo el debut occidental de Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit. Además, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess —juego que reseñamos a finales de julio— estará presente en la feria para que los asistentes puedan probarlo. Por otro lado, Monster Hunter Now tendrá un área especial para celebrar su primer aniversario, con contenido exclusivo y actividades para los asistentes.

La demostración de Street Fighter 6 con Terry Bogard como personaje jugable estará disponible en Gamescom 2024

Street Fighter 6 también estará presente en Gamescom 2024, ya que, Capcom ha confirmado que llevarán una demostración a l evento, con la cual los asistentes tendrán la posibilidad de probar a Terry Bogard —el segundo personaje DLC de la temporada 2 de SF6— antes de su lanzamiento. Adicionalmente, se espera que durante Gamescom 2024 Capcom revele el tráiler que muestra cómo pelea Terry Bogard de SNK en Street Fighter 6. Ahora que sabemos que la demostración de Street Fighter 6 (SF6) que tiene a Terry Bogard disponible estará en Gamescom 2024 podemos afirmar que no es descabellado que el primer personaje invitado de Street Fighter 6 estará disponible entre la segunda y tercera semana de septiembre.

