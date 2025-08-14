Gamescom 2025: cómo, cuándo y dónde ver todas las presentaciones y los anuncios

El inicio de Gamescom 2025 está a la vuelta de la esquina y este año, del 20 al 24 de agosto, los jugadores que asistan al evento más importante de videojuegos de Europa en Colonia, Alemania, podrán conocer anuncios de juegos como Hollow Knight: Silksong o Resident Evil Requiem, el cual incluso tendrá una demostración disponible para los asistentes a la feria. Adicional al evento de inauguración, durante Gamescom 2025 se llevarán a cabo una serie de conferencias que prometen sorpresas para los fanáticos. Así que para que no se pierdan ningún detalle, en GamerFocus, les diremos los horarios delas conferencias ajustadas a las zonas horarias de Colombia, México, Argentina y España.

¿Cuándo y dónde ver el Gamescom: Opening Night Live 2025?

El evento de inauguración de Gamescom 2025, presentado por Geoff Keighley, dará inicio a la feria. Durante la transmisión se esperan noticias y anuncios de juegos como Resident Evil Requiem y la expansión World of Warcraft Midnight.

Gamescom: Opening Night Live 2025 se llevará a cabo el martes 19 de agosto. El evento podrá seguirse en directo a la 1:00 p.m. en Colombia y México, a las 3:00 p.m. en Argentina y a las 8:00 p.m. en España. La transmisión estará disponible a través de los canales oficiales de Gamescom en Twitch y YouTube.

¿Cuándo y dónde ver Future Games Show de Gamescom 2025?

Este evento, en el que se compartirán anuncios sobre juegos que llegarán a PC contará con la participación de David Hayter —voz de Snake— y Maggie Robertson —Lady Dimitrescu en Resident Evil Village—. La edición de este año de Future Games Show se llevará a cabo el miércoles 20 de agosto y se podrá ver a la 1:00 p.m. en Colombia y México, a las 3:00 p.m. en Argentina y a las 8:00 p.m. en España. La transmisión estará disponible en los canales de Twitch y YouTube.

¿Cuándo y dónde ver Awesome Indies Showcase?

Awesome Indies Showcase es una presentación de una hora de duración, la cual se llevará a cabo el jueves 21 de agosto. Este evento, dedicado a los videojuegos independientes, se transmitirá en el canal de Twitch del evento a las 11:00 a.m. en Colombia y México, a la 1:00 p.m. en Argentina y a las 6:00 p.m. en España.

Adicionalmente, Xbox tendrá sus transmisiones en Twitch y YouTube el 20 y 21 de agosto, donde se mostrarán novedades sobre juegos como Grounded 2, COD: Black Ops 7 y The Outer Worlds 2. Por su parte, Bethesda hará sus transmisiones durante tres días, a partir del 22 de agosto en Twitch, con entrevistas a desarrolladores y anuncios para la comunidad.

Fuente: Gamescom