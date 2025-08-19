Gamescom ONL 2025 – Estos son todos los juegos y anuncios de la presentación

Llegó la hora de la feria de videojuegos más importante de Europa y aquí estamos para mostrarles todo lo que vimos en su ‘Opening Live Night’. A continuación vamos a ver todos los tráileres y anuncios de juegos hechos durante la presentación ONL de Gamescom el martes 19 de agosto de 2025, presentada por Geoff Keighley, entre los que se encuentran Call of Duty: Black Ops 7, Resident Evil Requiem, Ghost of Yotei, Ninja Gaiden 4 y Silent Hill f.

Si prefieren ver la presentación completa, la pueden encontrar a continuación o en el canal oficial de The Game Awards en YouTube. Más abajo encontrarán uno a uno los avances revelados en el evento.

Todos los tráileres del pre-show

Bubsy 4D

Saldrá para consolas PlayStation, Xbox, Nintendo y PC en una fecha aún no anunciada.

Battlestar Galactica: Scattered Hopes

Este juego de estrategia basado en la serie de ciencia ficción saldrá a comienzos de 2026 para Steam

Outlaws + Handful of Missions Remastered

La remasterización de este FPS clásico de LucasArts saldrá para consolas Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC en una fecha aún no anunciada

Denshattack!

Este adorable juego de trenes saldrá para consolas Xbox, PlayStation y PC en el segundo trimestre de 2026.

Keeper

Conocimos más sobre el próximo juego de Double Fine, que sale el 17 de octubre de 2025.

He-Man and The Masters of The Universe: Dragon Pearl of Destruction

Saldrá «pronto» para consolas y PC.

Absolum

La fecha de lanzamiento de este juego será el 9 de octubre de 2025.

Long Gone

Es una aventura de gráfica de zombis. No dijeron fecha ni plataformas.

Valor Mortis

Este nuevo juego de los creadores de Ghostrunner saldrá para PS5, Xbox Series X|S y PC en una fecha no revelada.

PVKK

Saldrá en el tercer trimestre de 2026 para PC.

Routine

Este esperado juego de terror saldrá a finales del año 2025 para Xbox y PC.

Swords of Legends

No dieron fecha de lanzamiento ni plataformas para este juego chino.

Road Kings

Este curioso juego de conducción sobre entregas saldrá en 2026 para PS5, Xbox Series X|S y PC.

Sonic Racing Crossroads

Mostraron más del crossovoer de Pac-Man con el juego de carreras de Sonic que sale el 25 de septiembre junto con niveles DLC de Sonic para Pac-Man World 2.

Todos los juegos y anuncios de Gamescom Opening Live Night 2025

Call of Duty: Black Ops 7

Tal como decían las filtraciones, saldrá el 14 de noviembre de 2025.

Lords of The Fallen II

Saldrá para PS5, Xbox Series X|S y PC en 2026.

Sekiro: No defeat

Primera mirada al anime basado en el juego de FromSoftware Sekiro: Shadows Die Twice. Lo veremos en Crunchyroll.

LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight

Esta recreación LEGO de las películas de Batman saldrá en 2026 para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.

Warhammer 40K: Dawn of War IV

Este juego de estrategia en tiempo real saldrá para PC en 2026.

Monster Hunter Wilds x Final Fantasy XIV

Tendremos una colaboración con Final Fantasy XIV que introducirá Cactuars, Chocobos y a Omega Planetes al juego. Saldrá a finales de septiembre de 2025.

Por su parte FFXIV recibirá a Seikret, Palicos y a Arkveld en octubre.

Onimusha: Way of The Sword

Este nuevo juego de la saga de horror samurái de Capcom saldrá en 2026 para PS5, Xbox Series X|S y PC.

Fallout temporada 2

La segunda temporada de esta serie se estrenará el 17 de diciembre de 2025 en Prime Video.

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants

El DLC de este celebrado juego saldrá para Xbox Series, PS5 y PC el 4 de septiembre de 2025. También anunciaron que llegará a Nintendo Switch 2 en 2026.

Deadpool VR

Podremos jugarlo si tenemos un Meta Quest 3 o 3S desde el 18 de noviembre de 2025.

