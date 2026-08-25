Aquí tienen todos los juegos, tráileres y anuncios de Gamescom ONL 2026

Ya comenzó una de las ferias de videojuegos más importantes del mundo y la más grande de Europa. Estamos hablando de Gamescom 2026 y como es tradición, arrancó con la presentación ‘Opening Night Live’ (ONL) organizada por Geoff Keighley. Vamos a conocer todos los tráileres de juegos y anuncios que tuvieron lugar durante este show emitido en vivo el martes 25 de agosto.

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Si lo que quieren es ver la presentación completa, pueden encontrar el video siguiendo este enlace. Sigan bajando para ver uno a uno los juegos mostrados.

Todos los juegos anunciados en el pre-show

Worms: Galactic Tactics

Saldrá en 2027 para Steam, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PS5.

También revelaron que lo que parece ser un ‘remake’ del primer Worms está en desarrollo.

Train Sim World 7

Saldrá el 15 de septiembre de 2026 para PS5, Xbox Series X|S y Steam

Rollercoaster Tycoon Wonderworks

Saldrá pronto para Steam en acceso anticipado

Perceptum

Este juego de terror saldrá para PS5, Xbox Series X|S y PC en el segundo trimestre de 2027

Acornia: Mirror Worlds

El nuevo juego del desarrollador de Tinykin saldrá en 2027 para consolas y PC.

Valor Mortis

Ya habíamos visto este intrigante soulslike en primera persona desarrollado durante las guerras napoleónicas. Saldrá para PS5, Xbox Series X|S y PC el 13 de octubre de 2026.

Tankrat

Saldrá para PC y PS5 el 15 de enero de 2027.

Murals

Saldrá para PC en 2027.

Humankind II

Saldrá en 2027 para PC.

Elta Defy All Gods

Saldrá para PC, Xbox y PS5 a comienzos de PS5.

Age Twisters

Este título multijugador cooperativo saldrá para consolas y PC en una fecha no revelada.

Onimusha: Way of The Sword

Un nuevo tráiler del juego de Capcom que saldrá pronto para PC, PS5 y Xbox. Hay una nueva demo extendida.

Mariachi Legends

Este esperado metroidvania mexicano saldrá para PC y consolas el 27 de abril de 2027.

Todos los juegos y anuncios de Gamescom: Opening Night Live

NodusFall

El nuevo juego de Hoyoverse (Genshin Impact) se aleja radicalmente de su estética anime para ofrecer un juego de fantasía oscura con gráficos realistas.

Rainbow Six Tactics

Un nuevo juego de estrategia para un solo jugador desarrollado en el universo creado por Tom Clancy. Saldrá en 2027.

Gears of War E-Day

En Gamescom 2026 revelaron el traíler de la campaña de historia de este juego que saldrá para Xbox y PC el 6 de octubre.

Ananta

Otra mirada a este RPG de acción con estilo anime que sale para dispositivos móviles, PC y PS5 el 15 de enero de 2027.

Silent Hill Townfall

Nuevo tráiler de este juego de terror que saldrá el 24 de septiembre para PC y PS5.

Resonance: A Plague Tale Legacy

Este juego saldrá el 27 de agosto para consolas y PC.

Tides of Anihilation

Un nuevo tráiler de este juego de acción chino que saldrá proximamente para PS5, Xbox y PC.

Lofsong

Este bizarro juego saldrá para Xbox y PC. No dieron fecha

Mega Man: Dual Override

El nuevo tráiler del este juego mostró la jugabilidad, cómo funcionará el cambio de poderes de Mega Man y a la primera de los robot masters: Twinkle Girl. También confirmó la presencia de Proto Man y una divertida colaboración con Pragmata. Saldrá en 2027 para consolas y PC.

Rayman Legends ReTold

El nuevo tráiler reveló un nuevo nivel musical con La macarena. Saldrá en consolas y PC el 1 de octubre de 2026.

PUBG DED.NET

Este nuevo y «extreeeeeemoooooo» título multijugador competitivo pronto entrará en fase beta.

Game of Thrones: War for Westeros

Este es un juego de estrategia en tiempo real (RTS) basado en los libros de George RR Martin y la popular serie de HBO. Saldrá en PC a comienzos de 2027.

Dust Origins

Este juego de acción isométrica en un futuro oscuro de Airship Syndicate aún no tiene fecha ni plataformas.

Exodus

Un nuevo tráiler enfocado en una nueva personaje que es una pulpo al mando de un meca. Este título saldrá para PC, Xbox y PS5 el 7 de abril de 2027.

Warlock: Dungeons & Dragons

Un video de jugabilidad de este juego desarrollado en el universo del juego de rol. Saldrá en 2027.

Threads of Mizan

Este juego de acción y aventura inspirado en las leyendas de medio oriente saldrá en PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.

Metro 2039

Un nuevo tráiler de la nueva entrega de esta serie de juegos posapocalípticos que saldrá para PS5, Xbox y PC.

Hitman: World of Assassination

Anunciaron una nueva misión de Hitman que nos pedirá eliminar a un nuevo villano interpretado por Snoop Dogg. Saldrá el 27 de agosto.

Aion 2

Este MMORPG por fin saldrá en occidente el 5 de octubre de 2026.

Afterworld

Este juego de estrategia posapocalíptica para PC aún no tiene fecha de lanzamiento.

Petit Planet

Un nuevo tráiler del «Animal Crossing» de los creadores de Genshin Impact que saldrá a finales de 2026.

Aliens Fireteam Elite 2

Nuevo tráiler de este título multijugador de disparos basado en la saga Alien. Ya está disponible en PC, Xbox y PS5, pero saldrá en septiembre para Nintendo Switch 2.

Showa America Story

Hace rato no teníamos noticias de este curioso juego de zombis que nos muestra una América invadida por la cultura japonesa en los años 80. Saldrá para PS5 y PC.

Stage Tour

A falta de un nuevo Guitar Hero, bienvenido es este juego musical que saldrá para PC y consolas el 10 de diciembre de 2026.

Crazy Taxi World Tour

El tráiler del modo multiijugador del esperado juego de SEGA que también está enrredado en una controversia por su uso de IA generativa. Saldrá para PC y consolas en 2027.

Turok Origins

El nuevo juego de la saga del «cazador de dinosaurios» saldrá para PC y consolas en el segundo trimestre de 2027.

Gravhounds

Este juego de acción multijugador con perros antopomórficos en otros planetas tendrá pronto una prueba beta.

LEGO Skylines

Un juego de creación de ciudades con los icónicos bloques que saldrá para PC y consolas.

Exterminauts

Otros juego multijugador de disparos y extracción con temática de ciencia ficción. Saldrá para PC y consolas.

Path of Exile II

Por fin sabemos la fecha en que la versión 1.0 saldrá para PC, PS5 y Xbox: 11 diciembre de 2026.

Heroes of Might & Magic III Remake

Una versión mejorada del clásico de estrategia. No dieron fecha ni plataformas.

No Law

Un tráiler de jugabilidad de la obra de los creadores de The Ascent que también tiene temática cyberpunk. Saldrá en 2027 para PC, Xbox y PS5.

Cinder City

Tráiler cinematográfico de este juego de terror coreano que saldrá para PC.

Ontos

Por fin tenemos un tráiler de jugabilidad del nuevo juego de Frictional Games que algunos consideran una secuela espiritual del genial SOMA. Saldrá en 2027 para PC, Xbox y PS5.

Pony Island 2: Panda Circus

Otro tráiler muy esperado, el del próximo juego de Daniel Mullins. Saldrá el 27 de abril de 2027.

Zoopunk

Ya habíamos visto un poco de este juego chino de acción con estética dieselpunk y animales antropomórficos. Llegará a PS5, Xbox y PC en una fecha aún no revelada.

There are no Ghosts at the Grand

Un nuevo número musical para este juego de renovaciones y cacería de fantasmas que saldrá en acceso anticipado en diciembre para PC y Xbox.

Roco Kingdom

Otro juego de colección de criaturas que pronto tendrá una prueba beta.

Final Fantasy VII Revelation

Un nuevo tráiler de historia y jugabilidad del esperado final de la «trilogía remake» de Final Fantasy VII enfocado en las Armas que vamos a enfrentar. Este juego saldrá para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC en el segundo trimestre de 2027.

The Witcher III Remastered + Songs of the Past DLC

Una versión mejorada del juego que saldrá para PC, Xbox Series X|S, PS5 y NS2 el 29 de septiembre de 2026 y será una mejora gratis para quienes ya tengan el juego en esas plataformas.

En 2027 saldrá un nuevo DLC llamado Songs of the Past.

Esos fueron todos los tráileres que mostraron en Gamescom ONL 2026.