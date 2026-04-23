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¿Gang of Dragon ha sido cancelado? Nagoshi Studio ha borrado su canal en YouTube

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

A poco más de cuatro meses de su revelación en The Game Awards 2025, el ambicioso proyecto de Nagoshi Studio, Gang of Dragon, enfrenta un escenario de incertidumbre total que ha dejado a sus fanáticos preocupados por el futuro del proyecto. Ya que, lo que parecía un lanzamiento con un éxito asegurado, ha derivado en una crisis institucional para Nagoshi Studio, cuya continuidad operativa está bajo cuestionamiento.

¿El cierre del banal de YouTube de Nagoshi Studio es la última puntilla en el ataúd de Gang of Dragon?

La inestabilidad del proyecto tiene su origen en una crisis de financiamiento que salió a la luz el mes pasado. Según los informes, NetEase, el principal respaldo económico de Nagoshi Studio, decidió retirar su apoyo financiero. Esta drástica medida se tomó luego de que Nagoshi Studio solicitara una inversión adicional de aproximadamente 7 mil millones de yenes (cerca de 44.4 millones de dólares) para completar el desarrollo del título.

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Esta cifra parece haber sido el punto de quiebre entre la relación comercial entre NetEase y Nagoshi Studio. Así que como resultado, el estudio liderado por Toshihiro Nagoshi se encuentra en una situación vulnerable y en busca de nuevos socios que asuman los elevados costos de producción que demanda Gang of Dragon. Aunque la pérdida de un inversionista no siempre significa el fin de un juego, la magnitud de la inversión requerida complica el panorama de una posible adquisición por parte de otra distribuidora.

La situación se tornó más oscura esta semana cuando seguidores del estudio notaron que su canal oficial de YouTube desapareció por completo. Junto con el canal, el tráiler oficial de Gang of Dragon también fue eliminado, permaneciendo disponibles únicamente las retransmisiones de terceros y el archivo de la gala de premios. A pesar de que la página del juego en Steam sigue activa, la eliminación de la presencia oficial en video suele ser un indicio de un cierre inminente de operaciones. Sin un nuevo soporte financiero, el futuro de la empresa y su primer gran proyecto penden de un hilo. Esperamos estar equivocados, pero lo más probable es que este proyecto quede perdido en el tiempo.

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Vía: The Gamer

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