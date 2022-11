El mes pasado conocimos que Black Clover: Sword of the Wizard King (La espada del rey mago) será el título oficial de la primera película basada en el ‘manga’ de Yuki Tabata que llegará en marzo del 2023 a Netflix. Ahora, Garena ha anunciado que ellos serán los encargados de distribuir el juego Black Clover Mobile: Rise of the Wizard King en todo el mundo. Junto a esta noticia fue revelado un breve adelanto y fue anunciado que una cerrada se estará llevando a cabo en las próximas semanas.

¿Cuándo sale Black Clover Mobile: Rise of the Wizard King?

En un principio, el juego para celulares de Black Clover desarrollado por Vic Game Studios tenía su estreno planeado para el 2022. Sin embargo, el estudio a cargo del desarrollo retraso el lanzamiento para mejorar aspectos gráficos y de rendimiento. Así que si se preguntan cuándo sale o cual es la fecha de lanzamiento de Black Clover Mobile: Rise of the Wizard King, les contamos que el juego para celular basado en el ‘manga’ de Yuki Tabata estará disponible durante el primer trimestre del 2023 con una localización al español de Latinoamérica.

Actualmente, el ‘manga’ Black Clover se encuentra en medio de su arco final y el ‘anime’ está en pausa desde el episodio 170. Adicionalmente, pronto se conocerán más noticias concernientes a esta franquicia. Ya que se ha confirmado su participación en la Jump Festa 2023, evento en el que se anuncian nuevos proyectos de franquicias de la editorial Shueisha.

Vía: ANN