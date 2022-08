Gasto en videojuegos continuó bajando durante el segundo trimestre del 2022

La inversión monetaria de los usuarios en videojuegos ha bajado en 2022 respecto a los años anteriores. De acuerdo con un reporte de NPD Group, durante el segundo trimestre del año el gasto en videojuegos se redujo en un 13% comparado con el mismo periodo del año pasado.

El total del gasto en videojuegos de lo que va en 2022 ha sido de $12350 millones de dólares, una reducción de $1710 millones comparado con 2021. A su vez, las suscripciones no-móviles se incrementaron en este mismo periodo. De hecho, mucho del descenso en las suscripciones fueron del sector para móviles, según el reporte.

El gasto en juegos móviles se redujo un 12%, en ‘hardware’ un 1% y en accesorios un 11%.

Plataformas de servicio con juegos incluidos, como Game Pass (Xbox / PC), PS Plus (PS4 / PS5) y Nintendo Switch Online, son las más beneficiadas.

Los videojuegos más rentables en 2022

Los juegos más populares en este periodo son multijugadores en línea como Among Us, Diablo Immortal, Call of Duty: Warzone, Candy Crush Saga, GTA V, Minecraft, Mario Kart 8 y Pokémon GO. Títulos para un jugador como Elden Ring, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Kirby and the Forgotten Land, así como The Sims 4, están entre los destacados.

En términos de ventas de ‘hardware’, Nintendo Switch domina el mercado y PlayStation 5 generó mayores ingresos en dólares.

Una de las causas a las que se le atribuye este descenso en ventas es la reapertura de espacios públicos y el incierto ambiente económico. Los elevados precios del gas en Europa –debido a la invasión de Rusia en Ucrania– y una inflación global han apretado los presupuestos. Menos lanzamientos grandes y escasez mundial de semiconductores desde el primer semestre del 2020 igualmente afectan.

Aún así, el gasto en videojuegos en 2022 es mayor que el de antes de la pandemia. Durante la pandemia la industria alcanzó un crecimiento masivo, apoyado por las cuarentenas implementadas en todos los países. Desde el primer trimestre del 2021 comenzó el declive y en mayo del 2022 la industria tuvo su más bajo nivel de ventas desde febrero del 2020.

Los expertos económicos prevén que una recesión general impactaría los futuros meses.