La Gata Negra y White Fox llegan a Marvel Rivals en la temporada 7 junto a varios cambios y novedades

Uno de los personajes más pedidos por los fanáticos (nos preguntamos por qué será) finalmente va a llegar a este título competitivo. Netease anunció oficialmente los detalles de la temporada 7 de Marvel Rivals que introducirá a la Gata Negra y a White Fox como nuevos personajes.

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La nueva temporada empezará el viernes 20 de marzo de 2026. Pueden ver su tráiler cinematográfico en el que las dos nuevas personajes controlables luchan por un artefacto místicos en un museo.

La trama de esta temporada continúa la historia de las fuerzas del futuro —del año 2099 para ser exactos— que llegan a la Nueva York del presente. Para enfrentar la plaga temporal que empezó en el edificio de Alchemax y a las docenas de vigilantes nuevos que han aparecido, el alcalde Wilson Fisk implementa una ley marcial y una prohibición contra los vigilantes. Aprovechando el caos, envía a Felicia Hardy a robar una tableta mística que cree que tiene el poder de controlar la situación. Por su parte, Ami Han —la Zorra blanca— llega para tratar de rescatar a su amiga Luna Snow.

White Fox llegará a Marvel Rivals antes que la Gata Negra. Estará disponible desde el 20 de marzo junto a la nueva temporada y será una Estratega que puede usar su poder para curar aliados, dañar enemigos y absorber la energía Kumiho para potenciar a sus compañeros y encantar a sus rivales. También puede transportarse directamente al lado de sus compañeros de equipo y transformarse en zorro de nueve colas con su habilidad definitiva para suprimir a los enemigos, curar a los aliados y potenciarlos con energía Kumiho.

Pueden conocer sus habilidades y verla en acción en el siguiente video.

En esta actualización también llegará un nuevo mapa de Convergencia: Bajo Manhattan. Pero no estará listo en su lanzamiento sino que tendremos que esperar un par de semanas más, hasta el jueves 2 de abril, para poder jugar en él.

Si lo que quieren es ver a la Gata Negra en acción y conocer más sobre su rol y habilidades, tendrán que esperar a que llegue en la segunda mitad de la temporada 7 de Marvel Rivals. Mientras tanto vamos a conocer las demás novedades que llegarán al juego.

Sistema de álbumes para organizar las capturas del modo foto en Times Square

Nuevo gesto conjunto de Jeff y Deadpool (gratis al iniciar sesión del 1 al 3 de abril)

Nuevos accesorios

Cambios en habilidades de Equipo White Fox con Luna Snow (nueva) Storm con Adam Warlock (nueva) Storm con Jeff (eliminada) Adam Warlock con Luna Snow (eliminada)

Ajustes de balance a Deadpool, Elsa Bloodstone, Hulk, Blade, Black Panther y Daredevil

Ajustes a diferentes mecánicas y sistemas de juego

Pueden conocer más detalles sobre los cambios de balance que tendrá el juego esta temporada viendo el video de actualización de los desarrolladores. Está en inglés.

Marvel Rivals es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.