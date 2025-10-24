GDC afirma que las compañías que no asisten a la Game Developers Conference envían el mensaje de que «no les importa los desarrolladores»

En la última Game Developers Conference –celebrada anualmente en la ciudad de San Francisco–, las compañías fabricantes de Unity y Epic redujeron su presencia, mientras que Sony estuvo del todo ausente en la zona de exposiciones del evento. En declaraciones a The Game Business, el director ejecutivo de innovación y crecimiento de la GDC, Mark DeLoura, afirmó que la ausencia de las compañías era «notable» y que corrían el riesgo de distanciarse de los desarrolladores.

«Como asistente, me decepcionó no ver a Unity y Unreal en la exposición. Trabajé para Sony y abrí el stand de Sony hace 25 años… no ver a Sony en la exposición es simplemente decepcionante. Siento que hay tantos desarrolladores allí que es necesario tener una puerta de entrada».

«Por supuesto, estas compañías tendrán sus propios eventos, tienen sus propias comunidades que necesitan fomentar, y pueden hablar de temas más sujetos a NDA en sus propios eventos que tal vez no quieran hacer en una feria pública. Pero no vas a encontrar a un desarrollador independiente que no conozca ya a alguien en tu tienda, a menos que estés allí con la puerta abierta”, añadió DeLoura.

“¿No es ese el propósito de las conferencias? Conocer gente nueva. Supongo que has decidido que no quieres conocer gente nueva. No lo entiendo. Hay más que eso, por supuesto. Hay costos, etcétera. Pero los desarrolladores captan la onda. Si no estás presente, o parece que no estás presente, ¿están seguros de que te importan? Eso es lo que no entiendo”.

«Diría esto porque por eso involucré a Sony en la GDC de 2001. Necesitábamos estar allí. Necesitábamos estar allí para los desarrolladores. Es importante. El GDC se renovará en 2026, denominándose ‘Festival de Videojuegos’ y ofreciendo entradas más económicas». DeLoura declaró que la junta directiva de GDC había considerado la posibilidad de trasladar el evento fuera de San Francisco, ciudad a menudo criticada por su alto costo, pero finalmente decidió quedarse en la ciudad.

«Todo el mundo lo menciona. Es un tema recurrente. Celebrar el evento en Estados Unidos… es el centro de la industria de los videojuegos. ¿No te gustaría estar allí? ¿Y no tienen más desarrolladores de videojuegos la oportunidad de venir porque estamos allí?»

«Sí, y… San Francisco es caro. Es un lugar caro. A la gente le preocupa la seguridad de la ciudad, que sin duda ha mejorado en los últimos años».