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Gears of War: E-Day, esta la historia de los primeros dos actos del juego

Xbox ha revelado un nuevo adelanto de Gears of War: E-Day y detalles sobre las primeras horas de la historia del juego.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Las primeras impresiones sobre la campaña de Gears of War: E-Day revelan un regreso contundente a las raíces de la saga. La experiencia transporta a los jugadores a los orígenes del conflicto contra los Locust, ofreciendo una jugabilidad clásica pero adaptada a estándares modernos, con combates intensos, coberturas y el retorno del sistema de recarga activa.

¿Qué sabemos de la historia de la campaña de Gears of War: E-Day?

La historia de Gears of War: E-Day se desarrolla en las primeras horas tras el Día de la Emergencia, el punto de quiebre donde la primera gran horda Locust emerge a la superficie. La acción en Gears of War: E-Day se concentra en la ciudad de Kalona, una nueva ubicación desarrollada para este título, durante tres noches consecutivas de supervivencia desmedida. En Gears of War: E-Day, los jugadores controlan a un Marcus Fenix más joven, disciplinado y menos castigado por la guerra, acompañado por su amigo Dominic «Dom» Santiago y dos nuevos integrantes del Escuadrón Bravo: Lucas Reyes y Mags Carter. A diferencia de entregas posteriores, el tráiler que reveló la historia de Gears of War: E-Day muestra a los protagonistas actuando bajo un estricto respeto a la cadena de mando y no son tan temerarios como en las entregas posteriores a la historia del nuevo título.

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Gracias al anuncio conocemos que Dom busca noticias sobre su esposa Maria en Ephyra, mientras que Marcus carga con las altas expectativas impuestas por el legado de su padre, Adam Fenix. Según una publicación de Xbox, a lo largo del segundo Acto de Gears of War: E-Day, la escuadra atraviesa puntos de Kalona, como el Ayuntamiento —convertido en base de operaciones— y el Estadio Oria. Durante su recorrido, presencian los primeros usos del prototipo del Lancer con motosierra, cruzan un tren repleto de víctimas civiles y colaboran con otros soldados como Tai Kaliso. Es así, que frente a una amenaza desconocida, pero altamente inteligente, los miembros del Escuadrón Bravo aprenden sobre la marcha las debilidades del enemigo para contener el avance de los Locust.

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