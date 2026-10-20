Gears of War E-Day – Reseña (Xbox Series)

La franquicia Gears of War nació originalmente en el año 2006 en la consola Xbox 360 y desde su génesis el título —en ese tiempo desarrollado por Epic Games— se convirtió en un referente del género de disparos en tercera persona con cobertura. A lo largo de dos décadas, la saga ha atravesado diversas etapas, pasando de una primera trilogía enfocada en el tono de acción militar y terror, a entregas posteriores desarrolladas por The Coalition. Estas dos entregas principales —Gears 4 y 5— intentaron alterar la estructura tradicional mediante historia centradas en nuevos protagonistas y la adición de zonas de exploración semiabiertas.

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En la actualidad, el desarrollo de la franquicia sigue a cargo del estudio canadiense The Coalition y con Gears of War: E-Day, la desarrolladora opta por retornar a las raíces situando la historia antes de los acontecimientos del primer juego. Así que en nuestra reseña, les contaremos si The Coalition ha logrado con Gears of War E-Day regresar a la franquicia a sus inicios.

¿Cuál es la historia de Gears of War E-Day?

La historia de Gears of War: E-Day se traslada catorce años antes de los eventos del primer videojuego, ubicándose específicamente durante el Día de la Emergencia. Este es el día que marca el instante preciso en que la Horda Locust emerge por primera vez desde las profundidades subterráneas del planeta Sera para iniciar una invasión masiva e inesperada contra la humanidad. La campaña permite presenciar las primeras horas del conflicto a través de las vivencias del Escuadrón Bravo, un grupo integrado por cuatro soldados de la Coalición de Gobiernos Ordenados (COG). Entre los miembros de la escuadra se encuentran Marcus Fenix y Dominic Santiago en una etapa más joven de sus carreras militares, acompañados por dos personajes: la experimentada militar Mags Carter y el recluta Lucas Reyes.

A diferencia de entregas previas, los acontecimientos presentan a los protagonistas enfrentando a un enemigo completamente desconocido, lo que devuelve a la historia a una ambientación de desesperación y horror. Las dinámicas entre los integrantes del escuadrón abordan las secuelas de conflictos pasados, la pérdida de compañeros en combate como la muerte del hermano de Dominic. No obstante, el desarrollo del guión presenta deficiencias en el enfoque de sus personajes. YA que la historia se dispersa al intentar repartir el protagonismo entre todos los miembros de la escuadra y personajes secundarios en lugar de profundizar exclusivamente en la relación central entre Marcus y Dom, la cual debería ser el eje central.

¿Ha evolucionado la jugabilidad de Gears of War?

El juego mantiene la vista sobre el hombro y el combate basado en coberturas que caracteriza a la franquicia. La evolución jugable se evidencia principalmente en el refinamiento del sistema de movimiento, el cual añade mayor fluidez mediante la inclusión de un botón de salto para superar obstáculos, maniobras de deslizamiento hacia la cobertura y una reducción del movimiento brusco conocido como salto de pared. Adicionalmente, se introduce la capacidad de tomar cobertura detrás de elementos de baja altura pegándose al suelo, aumentando las opciones defensivas en los modos de enfrentamiento en línea.

Armas y otras mecánicas

El arsenal disponible en Gears of War E-Day, como es de esperarse, recupera armamento icónico como la escopeta Gnasher, el rifle de francotirador Longshot, el lanzacohetes Boomshot y el rifle de asalto Lancer con su sierra eléctrica integrada. El sistema de recarga activa se conserva sin modificaciones en su concepto central, exigiendo presionar un botón en el momento exacto para obtener una recarga más rápida y proyectiles con mayor potencia de daño, sufriendo atascamientos temporales en caso de fallar. Como novedad, la exploración permite encontrar maletines con modificaciones para armas y armaduras. Estas brindan mejoras en el alcance, capacidad de carga de munición o rendimiento que permiten adaptar el equipamiento al estilo de cada jugador, sin abrumarlo con muchas opciones o árboles de habilidad que se asemejan a un RPG.

Diseño de niveles y modos de juego

El diseño de niveles que The Coalition ha implementado en Gears of War E-Day abandona los extensos mapas abiertos de la entrega anterior para regresar a una estructura lineal donde la acción es la protagonista. Aunque, de todas maneras, el título incluye ciertas secciones más amplias con objetivos secundarios opcionales y coleccionables, los cuales no se esforzaron mucho por ocultar. Sin embargo, estas áreas afectan de forma negativa el ritmo y la concentración de la campaña.

Por otro lado, en el modo multijugador se incluye la modalidad cooperativa tipo horda, la cual escala las partidas a doce jugadores divididos en tres escuadrones de cuatro integrantes que cumplen objetivos dinámicos en mapas grandes usando clases como Asalto, Tirador o Médico. Por otro lado, el modo Versus presenta una oferta inicial reducida de cuatro modos y seis mapas, sumado a la falta de modalidades independientes de duelo a muerte sin objetivos.

¿Cómo son los jefes de Gears of War E-Day?

Los enfrentamientos contra enemigos de gran escala y jefes dentro de la campaña y los modos cooperativos se basa en la introducción de criaturas masivas pertenecientes a la Horda Locust. Durante las partidas del modo horda y en momentos clave de la historia hacen su aparición criaturas como el Brumak o el Corpser, los cuales emergen de manera repentina. Estos encuentros obligan a todos los escuadrones presentes en el mapa a coordinar sus ataques para repeler la amenaza antes de poder continuar con los objetivos individuales.

En términos generales de combate, los jefes y enemigos gigantes exigen priorizar el fuego concentrado y el uso de armamento pesado debido a que poseen ataques capaces de eliminar a los jugadores de un solo impacto, incluso cuando estos se encuentran resguardados tras una cobertura sólida. Sin embargo, la variedad de enemigos en general resulta limitada a lo largo de la campaña, lo cual se entienden al ser una precuela; pero se pierde la oportunidad de integrar Locus menos evolucionados. Tras varias horas de juego, los patrones de comportamiento de las unidades enemigas y las dinámicas de combate tienden a repetirse de forma constante, lo que resta impacto a los enfrentamientos y genera una sensación de reciclaje de situaciones y escenarios, en especial cerca del tramo final de la campaña.

¿Vale la pena Gears of War E-Day?

En el apartado gráfico, el juego destaca por el uso del motor Unreal Engine 5, exhibiendo un alto nivel de detalle en los entornos de la ciudad de Kalona, efectos de iluminación avanzados, simulación de destrucción arquitectónica y modelos de rostros altamente detallados en los personajes principales. A nivel sonoro y de doblaje, el trabajo de voz cumple con un estándar de alta calidad y las voces de los personajes principales al español de Latinoamérica regresan.

No obstante, a pesar de los altos estándares de calidad en sus gráficos, Gears of War E-Day presenta algunos fallos que pueden afectar la experiencia. La inteligencia artificial de los compañeros controlados por la IA cuando se juega en solitario o en pantalla dividida es deficiente: no marcan enemigos, obstaculizan la línea de fuego del jugador y no rescatan de forma eficiente al segundo jugador en modo local. En cuanto al desempeño, durante nuestras horas de juego tuvimos un par de cierres inesperados que nos regresaron al menú de la consola durante secuencias de video, errores de superposición simultánea de audios en diálogos cooperativos y discrepancias visuales en el modelado de personajes secundarios respecto a los protagonistas. Pese a estos inconvenientes y la irregularidad de su modo competitivo, la solidez de las mecánicas de disparo y el renovado modo cooperativo justifican darle una oportunidad a Gears of War E-Day.

Reseña de Gears of War E-Day hecha con una copia digital del juego provista por Xbox Latinoamérica. El juego también está disponible en PC vía Steam.