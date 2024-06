Gears of War: E-Day es el nuevo juego protagonizado por Marcus Fenix

El nombre oficial del juego es Gears of War: E-Day.

Se revelá la historia que adaptará el nuevo juego de la franquicia Gears of War.

Microsoft finalizó el Xbox Showcase del 2024 con un tráiler de esperado y rumorado nuevo juego de la franquicia Gears. Sin embargo, lejos de una secuela del juego del 2019, Microsoft presentó Gears of War: E-Day, una precuela del juego que en el 2024 cumple 18 protagonizada por el duo original de Marcus Fenix y Dominic Santiago.

Con E-Day, la franquicia vuelve a adoptar el nombre de Gears of War.

¿En qué momento de la historia de la franquía está ambientado Gears of War: E-Day?

Gears of War: E-Day será una precuela del primer juego de la franquía. Ya que durante el tráiler —y como lo sugiere su nombre— la historia del juego se desarrollará durante los eventos del «Emergency Day» (E-Day). Este es el momento en que la humanidad se enfrenta por primera vez a la aterradora amenaza de los Locust. Sin embargo, la decisión de ambientar el juego en este período crucial no es casual, sino que responde a un deseo de explorar los orígenes de la franquicia y profundizar en las motivaciones y experiencias de los personajes. Declararon los desarrolladores en una entrada en el blog oficial de Xbox.

¿Cuándo sale Gears of War: E-Day?

Durante la historia de Gears of War: E-Day conoceremos el genesis de la amistad entre Marcus y Dominic.

Desafortunadamente, el tráiler mostrado y la información brindada por el estudio no habla —más alla de la historia y que usarán Unreal Engine 5— de una fecha o tan siquiera una ventana de lanzamiento para Gears of War: E-Day. Así que tendremos que esperar hasta quizás el 12 de noviembre, día en el cual se celebra el «Emergency Day» (E-Day) para conocer más detalles del nuevo Gears of War.

¿Qué secretos revelará Gears of War: E-Day y cómo será el enfoque multijugador que tendrá este nuevo juego. Son preguntas que sin lugar a dudas han quedan en la mente de todos. ¿Qué les parece el regreso de la franquicia Gears of War? los leemos en los comentarios.

Fuente: Xbox Wire.