Gears of War: Reloaded, cuándo y cómo participar en la beta abierta

Durante Xbox Games Showcase 2025 conocimos un nuevo adelanto de Gears of War: Reloaded, junto con la revelación de una beta abierta cuyos detalles llegarían en los siguientes días. El momento ha llegado y las cuentas en redes sociales del juego han revelado toda la información necesaria para conocer cómo participar en la beta de Gears of War: Reloaded.

La beta multijugador de Gears of War: Reloaded tendrá el crossplay activado.

¿Cuándo estará disponible la beta abierta de Gears of War: Reloaded?

La Beta Multijugador de Gears of War: Reloaded se estructura en dos fines de semana consecutivos, lo que permite una evaluación progresiva y la recopilación de datos en diferentes etapas.

Fin de Semana 1:

Se centrará en el modo social Team Deathmatch en los mapas Gridlock, Raven Down y Gold Rush.

Inicia: Viernes, 13 de junio de 2025 .

. Finaliza: Domingo, 15 de junio de 2025.

Fin de Semana 2:

Incluirá todo el contenido del Fin de Semana 1, expandiendo la selección de mapas para Team Deathmatch con Courtyard y War Machine. También se añadirá el modo competitivo Rey de la colina en el mapa Canales.

Inicia: Viernes, 20 de junio de 2025 .

. Finaliza: Domingo, 22 de junio de 2025.

¿En qué plataformas estará disponible?

La beta multijugador de Gears of War: Reloaded estará disponible en todas las plataformas donde se lanzará la versión completa del juego. Es así que los jugadores podrán probar el multijugador de Gears of War en Xbox Series X|S, Xbox PC / Windows PC, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 5, Steam (incluyendo SteamOS y Steam Deck) y NVIDIA GeForce Now.

¿Cuáles son los requerimientos para correr la beta de Gears of War: Reloaded en PC?

Mínimos Recomendados Sistema Operativo Windows10 – 19H2 Windows 10 – 22H2 Windows 11 – 24H2 Procesador AMD Ryzen 3 (de cuatro cores) o Intel i5 Skylake MD Ryzen 5 (seis cores) o Intel i5 Coffee Lake RAM 8 GB de RAM 8 GB de RAM GPU AMD Radeon RX 480 / RX 5300 o Nvidia GeForce GTX 1650 / 1050 Ti o Intel(R) Arc(TM) A380 AMD Radeon RX 5600 o NVIDIA GeForce GTX 1070 / GTX 1660 Ti / RTX 2070 Almacenamiento 70 GB HDD 70 GB SSD DirectX v12 v12

Fuente: Gears of War en X, antes Twitter