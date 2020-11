Una nueva gran actualización, llamada ‘A Binding of Kin’, se acerca a Dead by Daylight y ya saben lo que eso significa: ¡nuevos asesinos y sobrevivientes! En esta ocasión recibiremos dos asesinos por el precio de uno. Conozcan a Victor y Charlotte Deshayes, mejor conocidos como ‘Los Gemelos’.

Los Gemelos (‘The Twins’) se convertirán en el asesino número 22 en llegar a Dead by Daylight. Si los seleccionamos, controlaremos principalmente a Charlotte, pero mediante la habilidad ‘Vínculo de Sangre’ podemos liberar a Victor para perseguir a los sobrevivientes. Victor puede ‘pegarse’ a uno de ellos, afectando sus habilidades e impidiéndole escapar o esconderse. También podemos dejar a Victor actuar automáticamente mientras controlamos a Charlotte. Si él es derrotado, volverá a ‘crecer’ poco después dentro de su hermana.

‘A Binding of Kin’ también agregará un nuevo sobreviviente: una chica de raza negra llamada Élodie Rakoto. También llegará un nuevo mapa.

No conocemos la fecha exacta en que la actualización ‘A Binding of Kin’ llegará a Dead by Daylight con Élodie y Los Gemelos, pero es casi seguro que será en diciembre de 2020.

Recuerden que en Dead by Daylight pueden controlar a personajes populares del mundo del horror, como Freddy Krueger, Michael Myers, Leatherface, Pyramid Head, Ash Williams, el demogorgon y Jigsaw.

Fuente: canal oficial de Dead by Daylight en YouTube