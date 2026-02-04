Genshin Impact: Dónde están todos los árboles de la fortuna de Liyue – evento Rito de la Linterna 2026

Como todos los años, aquí estamos celebrando de nuevo el año nuevo chino. La celebración equivalente en Genshin Impact es el Rito de la Linterna y en 2026 podemos participar en este evento para «podar» todos los árboles de la fortuna que están en Liyue y así conseguir recompensas como un traje para Yaoyao y un personaje de cuatro estrellas gratis. Esta guía les ayudará a encontrarlos todos.

Recuerden que este evento solamente está disponible por tiempo limitado. Una vez termine la celebración, los objetos que tenemos que encontrar desaparecerán y ya no podremos conseguir las recompensas gratis. El vestuario de Yaoyao pasará entonces a ser de pago.

Cómo empezar el evento para que aparezcan los árboles de la fortuna en Liyue

No pueden ponerse a buscar estos árboles de inmediato, pues tenemos que cumplir ciertos requisitos para que hagan su aparición en la ciudad y así poder empezar la búsqueda. Lo primero que tenemos que hacer es visitar Liyue y activar el evento hablando con Pingxie en el muelle norte de la ciudad. El punto está marcado con el ícono de un bonsai.

Al terminar nuestra charla con Pingxie recibiremos 50 Linterna Celeste Festiva. Tenemos que ir al inventario, equiparlas, crear un diseño y ponerla en cualquier parte de Liyue.

Tras hacer esto veremos la notificación anunciando que el Ministerio de Asuntos civiles ha colocado muchos árboles de la fortuna que contienen monedas auspiciosas por toda la ciudad de Liyue.

Después de esto, ya aparecerán los árboles.

Dónde están todos los árboles de la fortuna en Liyue

Hay un total de 21 árboles de la fortuna escondidos en Liyue. Marcamos la ubicación de todos ellos en el siguiente mapa.

Cuando encuentren uno de los árboles, no podrán interactuar con él. No se preocupen. Lo que deben hacer es atacar el árbol con el ataque normal continuamente hasta destruirlo.

Cada vez que destruyamos uno de los árboles de la fortuna en Liyue durante el Rito de la Linterna 2026 obtendremos Moneda auspiciosa x40, la cuales podemos usar para reclamar recompensas gratis en Genshin Impact.

En total podemos conseguir 840 Monedas destruyendo los árboles, pero las mejores recompensas del evento requieren 1000. No se preocupen, pues podemos conseguir más jugando los minijuegos del evento.

Recompensas del evento

Además de reclamar Protogemas, objetos consumibles, materiales de mejora y decoraciones, podemos entrar a la sección ‘Palabras para los buenos amigos’ en el menú del evento cuando hayamos gastado al menos 1000 Monedas auspiciosas en la tienda festiva. Así podremos reclamar:

Atuendo brillolunar para Yaoyao

Un personaje de cuatro estrellas de Liyue

Los personajes entre los que podemos elegir son Lan Yan, Gaming, Yaoyao, Yun Jin, Yanfei, Xinyan, Beidou, Ninguang, Xiangling, Xingqiu y Chongyun.

Esperamos que esta guía les haya ayudado a encontrar todos los árboles de la fortuna de Liyue y conseguir suficientes monedas auspiciosas para comprar objetos en la tienda festiva y reclamar un personaje y un traje gratis en el evento del Rito de la Linterna 2026 en Genshin Impact.