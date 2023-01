La actualización 3.4 ya está disponible y eso significa que muy pronto comenzarán los nuevos eventos de esta versión. Como saben, cada comienzo de año en Genshin Impact celebramos el Rito de la linterna de Liyue y 2023 no será diferente gracias al evento Tintineo de la noche, el cual, entre otras recompensas, nos permitirá obtener gratis un personaje de cuatro estrellas de esta región, incluyendo a la nueva Yaoyao.

Vamos a conocer todo sobre esta actividad y qué debemos hacer para conseguir el personaje extra.

¿Cuándo empieza y en que fecha termina el evento Tintineo de la noche en Genshin Impact?

La nueva historia y actividades estarán activas entre las 10:00 a.m. (hora del servidor) del jueves 19 de enero y las 4:00 a.m. del lunes 6 de febrero de 2023.

Requisitos para participar

Tener Rango de aventura 28 o superior.

Completar la misión de arconte ‘Una nueva estrella en ascenso’.

También recomiendan haber completado la misión de arconte ‘la grulla regresa con el viento’ y la misión legendaria de Yelan, pero no es necesario para jugar el evento. Si no han completado la misión legendaria de Yelan, ‘Tintineo de la noche’ no aparecerá en el listado de misiones y debe ser iniciado desde la opción ‘Comenzar ahora’ de la interfaz del evento.

¿En qué consiste el evento?

Tras avanzar un poco en la historia del evento, se desbloquearán cuatro actividades temáticas diferentes. Al jugar estas actividades en Genshin Impact y conseguir puntos en ellas aumentamos nuestro nivel de ‘Fiebre festiva’ y, tras alcanzar cierta cantidad, podemos invitar gratis un personaje de cuatro estrellas de Liyue a nuestro equipo.

No se preocupen si ya tienen a todos los personajes, porque de todos modos pueden realizar la invitación a uno de ellos y así aumentar su nivel de constelación.

Las actividades son las siguientes:

Salto flamígero Teatro de papel Patrulla oceánica Héroes anónimos

Salto flamígero

Esta es una prueba de velocidad en la que tenemos que recoger la mayor cantidad posible de monedas de desafío. Mientras corremos también encontraremos orbes verdes llamados ‘Bendiciones flamígeras’ que nos permiten usar la ‘Carga flamígera’: esprintar a alta velocidad por un momento.

También encontramos ‘Frutos pirotécnicos’ que nos arrojan al aire para continuar recogiendo las monedas.

Teatro de papel

En esta actividad del evento Tintineo de la noche del Rito de la linterna de Liyue en Genshin Impact tenemos que reacomodar los telones de papel del escenario para que el actor llegue a su destino. Si choca con un obstáculo cambiará de dirección, pero si toca una trampa perderemos.

Si pasa algún tiempo y no hemos resuelto la partida de Teatro de papel, aparecerá una función de ayuda.

Patrulla oceánica

Estos son desafíos de velocidad con el Rompeolas en el Alcor. Tiene dos modos de juego.

Fuerte oleaje : Multijugador. Si se agota la resistencia, perderemos las monedas de desafío recogidas y no podremos recoger objetos por un tiempo limitado.

: Multijugador. Si se agota la resistencia, perderemos las monedas de desafío recogidas y no podremos recoger objetos por un tiempo limitado. Mar sereno: Para un solo jugador. Si perdemos toda la resistencia terminará la partida.

Además, tenemos tres niveles de desafíos: Compitiendo sobre las olas, Linternas en la bruma y Descenso místico. Antes de empezar, se elegirá uno al azar. También encontraremos objetos luminosos que nos darán habilidades al azar.

Héroes anónimos

Este es un reto de combate en el que tenemos que dirigirnos a puntos específicos en las afueras de Liyue para derrotar a los enemigos. Lo interesante es que cada enemigo liberará una onda de choque al ser derrotado, causando daño Pyro.

Recompensas del evento Tintineo de la noche en Genshin Impact, personaje gratis

Completando las actividades podemos conseguir recompensas como Protogemas, Coronas de la sabiduría, decoraciones para la Relajatetera, Ingenio del héroe, Fragmentos de topacio prithiva, materiales de ascensión de talento, Mineral de refinamiento místico y Mora.

Pero el atractivo principal es la posibilidad de invitar a uno de los siguientes personajes al equipo tras acumular la suficiente Fiebre festiva.

Podremos elegir entre Yaoyao, Xingchiu, Chongyun, Beidou, Xiangling,Ninguang, Xinyan, Yanfei y Yun Jin. Si ya tienen al personaje elegido, podrán aumentar su nivel de constelación.

Fuente: Hoyoverse