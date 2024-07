Genshin Impact 5.0: fecha y detalles de Mualani, Kinich y Kachina, primeros personajes de Natlan

La impactante presentación de Natlan nos dejó ansiosos por la llegada de la versión 5.0 de Genshin Impact, pero mientras llega esa fecha vamos a conocer un poco más sobre Mualani, Kinich y Kachina, los primeros personajes controlables de esa región.

Hoyoverse reveló imágenes oficiales y algo de información del trío de personajes que inaugurarán esa actualización mediante la cuenta oficial en español del juego en Twitter. Esto es lo que compartieron.

Fecha de lanzamiento de Mualani, Kinich y Kachina en Genshin Impact

Si no hay cambios en el actual calendario de actualizaciones, la versión 5.0 debería estar en vivo en el juego en la noche del martes 27 de agosto de 2024. De momento no sabemos si este trío de personajes estarán en la fase 1 de gachapones de la versión o si estarán repartidos en ‘banners’ en la fase 1 y fase 2.

Ahora sí, veamos de quienes se trata:

Mualani, la Cabalgadora de Olas Rugientes

Visión: Hydro

Hydro Constelación: Phoca Neomonachus

Ella será una guía perteneciente a la tribu de los Meztli, «la gente de los manantiales». Dicen que no hay un lugar de Natlan que no conozca y que no sea capaz de alcanzar.

Kinich, el Cazador del Fuego Reminiscente

Visión: Dendro

Dendro Constelación: Chimaera Alebriius

Kinich tiene un trabajo algo controversial en una tierra en que los saurios viven en supuesta armonía con los humanos: cazador. Está acompañado por K’uhul Ajaw, una pixelada criatura que se autodenomina a sí misma como «el todopoderoso señor de los dragones».

Kachina, la Gema de Oro en Bruto

Visión: Geo

Geo Constelación: Ochotona Princeps

Kachina es una joven guerrera de Nanatzcayan, una de los «hijos de los ecos». Su tribu la llama Uthabiti, un nombre destinado a aquella persona «a la que el miedo debe temer».

¿Cuál de estos tres personajes de la versión 5.0 de Genshin Impact tratarán de sacar primero para comenzar sus aventuras en Natlan?

Guías de personajes