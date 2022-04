Todavía quedan unos días para completar los eventos del Festival Irodori. Pero si ya lo terminaron seguramente están en busca de nuevo contenido y aventuras. Aquí las tienen. Les vamos a contar en qué consiste, cuál es la fecha de inicio y qué tendrá como recompensas e Investigación de minerales resonantes, el nuevo evento de combate de Genshin Impact.

¿Cuál es la fecha de inicio y hasta cuándo estará disponible este evento?

Podremos participar en esta actividad entre el jueves 21 de abril y el jueves 5 de mayo de 2022.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Tener Rango de Aventura 28 o superior.

Completar «El Rito del Ascenso» en la misión de Arconte «Capítulo I, Acto III: Una nueva estrella en ascenso».

Tengan en cuenta que este evento no es multijugador. Solo pueden participar de forma solitaria. Eso no es todo. Las consonancias elementales no tendrán efecto y no podremos aprovechar los efectos de la comida.

¿En qué consiste el evento ‘Investigación de minerales resonantes’ de Genshin Impact?

Si cumplimos con los requisitos, podemos hablar con Katherine en Liyue, que nos pedirá encontrar a alguien en los alrededores de La Sima. Se trata de Patrice, un erudito de Fontaine que quiere vernos combatir usando modificadores causados por unos minerales extraños que está investigando.

Durante los seis primeros días del evento, cada día se desbloqueará un nuevo desafío en el que podemos participar con personajes propios o de prueba. Debemos distribuirlos en dos equipos de cuatro miembros para completar las dos mitades de la prueba.

Antes de cada desafío, podemos elegir una serie de minerales resonantes para cada equipo de personajes y así obtener bonificaciones de combate.

Dichos minerales se dividen en dos tipos: Minerales ecorresonantes y Minerales reactivos. Los primeros definen cómo se activan las bonificaciones y los segundos indican cuál es la bonificación. Cada Mineral ecorresonante puede irradiar a un solo Mineral reactivo y cada uno de estos puede interactuar hasta con tres ecorresonantes.

Por ejemplo, los minerales pueden indicar que la bonificación se active cuando un personaje pierde puntos de salud, se cura o usa una habilidad elemental. Estas solo aplican para el personaje que las active.

Cuando varios minerales ecorresonantes están vinculados al mismo mineral reactivo, el mismo efecto desencadenado por el uso de diferentes condiciones se acumulará durante la duración del efecto del mineral reactivo. La duración de cada efecto se reestablece si el mismo personaje consigue repetidamente las mismas condiciones de activación.

Activar las bonificaciones en medio de un desafío de Investigación de minerales resonantes de Genshin Impact aumentará el nivel de irradiación. Al llegar a cierta puntuación recibiremos una bonificación de combate que aumenta enormemente el daño crítico de los personajes del equipo. Si no se activan bonificaciones por un tiempo, el nivel de irradiación disminuirá.

¿Cuáles son las recompensas del evento ‘Investigación de minerales resonantes’ de Genshin Impact?

El objetivo de cada desafío es derrotar a todos los enemigos dentro del tiempo límite para acumular puntos. Al terminar, obtendremos las insignias del nivel correspondiente de acuerdo a la puntuación obtenida, que podemos cambiar por recompensas.

Protogemas

Ingenio del Héroe

Materiales de mejora de talento

Materiales de ascensión de arma

Minerales de refinamiento místico

Mora

Fuente: Hoyolab