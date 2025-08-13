Genshin Impact le hará competencia a Roblox y Fortnite con un modo de juego creativo tipo UGC

La aventura de la Viajera y Paimon en Teyvat es uno de los videojuegos más grandes y exitosos de todos los tiempos, pero parece que Hoyoverse no está contento con eso y literalmente va a competir contra el juego más grande y exitoso de todos los tiempos. Los desarrolladores de Genshin Impact anunciaron oficialmente que están trabajando en un modo de juego de UGC (‘user generated content’ o ‘contenido generado por usuarios’) que de inmediato nos hizo pensar en Roblox y el modo creativo de Fortnite.

De acuerdo a un comunicado publicado en el sitio web oficial HoyoLab, este nuevo modo de juego —que presumiblemente se llamaría «Construcción de sueños»— está inspirado por las creaciones de los jugadores en la Relajatetera (la casa que cada jugador puede personalizar) y los trabajos que han hecho en modos temporales como Creación divina. En esta ocasión sería un modo permanente y de gran escala.

El editor no estaría limitado a un solo tipo de juego, sino que todos los elementos jugables, objetos y enemigos esenciales de Genshin Impact estarían disponibles para ser usados de cualquier forma. Como ejemplo, los desarrolladores dicen que se podrían hacer simuladores de negocios, desafíos de supervivencia, ‘party games’, niveles de aventura y mucho más. Viendo los diferentes tipos de minijuegos que ha tenido este título a lo largo de los años, podemos estar seguros que también se podrían crear juegos de ritmo, de puzle, plataformas y quién sabe qué más. Las creaciones de los usuarios podrán ser para un solo jugador o multijugador.

Este modo de juego creativo UGC «estilo Roblox» de Genshin Impact todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento, pero Hoyoverse dice que planea lanzarlo antes de que termine 2025.

¿Será esta una de las razones por las que retirarán el juego de PS4?