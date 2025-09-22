Genshin Impact: Dónde están los Santuarios de las profundidades en el mapa de Nod Krai

Los Selenóculus no son la única razón por la que vale la pena explorar la nueva región. El mapa de Nod Krai agregado a Genshin Impact en la versión 6.0 (Luna I) esconde nuevos Santuarios de las Profundidades con grandes recompensas y en esta guía les vamos a decir dónde están y cómo conseguir las llaves para abrirlos.

Santuarios de las profundidades de la versión 6.0 (Luna I)

Hay cuatro nuevos Santuarios de las Profundidades en esta versión de Genshin Impact y están repartidos por las islas de Nod Krai. Vamos a revelar su ubicación exacta en el siguiente mapa.

Ahora veamos cada uno en detalle.

Santuario de la Isla Lempo (1)

En la isla al sur del Taller de Krumkake Cling-Clang.

Santuario de la Isla Lempo (2)

A medio camino subiendo las montañas al este de la Playa Arenaestelar.

Santuario de la Isla Hiisi

Al norte de la estatua de la Diosa Lunar, en la playa.

Santuario de la Isla Paha

En la zona noreste. Siguiendo el camino hacia el Cementerio Noche Final.

Llaves de los Santuarios de las profundidades en Nod Krai

Estas son las tareas que debemos completar en Genshin Impact para conseguir llaves de los Santuarios de las profundidades de Nod Krai

Subir la Estatua de la Luna Nueva de Nod Krai a Nivel 2

Subir la Estatua de la Luna Nueva de Nod Krai a Nivel 4

Subir la Estatua de la Luna Nueva de Nod Krai a Nivel 6

Aumentar el nivel del Punto de Encuentro del Taller de Krumkake Cling-Clang a Nivel 3

Aumentar el nivel del Punto de Encuentro del Enclave Lunaescarcha a Nivel 3

A medida que lleguen nuevas versiones, tendremos nuevos Santuarios de las Profundidades en zonas expandidas del mapa y podremos conseguir más llaves. Actualizaremos esta guía a medida que eso ocurra.

