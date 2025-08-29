Genshin Impact versión 6.0 (Luna I): fecha, códigos, banners, eventos de Nod Krai y más

¡Bienvenidos a Nod Krai! es hora de empezar una nueva etapa en la aventura de la Viajera y Paimon en una tierra llena de misterio donde hasta la luna puede caer. Vamos a conocer más sobre Nod Krai; los nuevos banners de personajes de Flins, Lauma y Aino; eventos especiales, el nuevo mapa, los nuevos códigos de Protogemas y la fecha de la actualización a la versión 6.0 o «Luna I» de Genshin Impact, llamada ‘Canción lunar’.

El tráiler de esta nueva versión está aquí y pueden ponerle subtítulos en español. Si quieren ver la presentación completa con todos los detalles, den clic aquí.

¿Cuándo sale la versión 6.0 de Genshin Impact?

Genshin Impact activará el parche de actualización a la versión 6.0 o «Luna I» en la noche del martes 9 de septiembre de 2025 para Colombia, México y demás países de Latinoamérica. En España estará disponible en la madrugada del miércoles 10 de septiembre.

Nuevos gachapones de personajes

Durante la fase 1 de la nueva versión se estrenará el banner de Lauma y regresará el de Nahida. También tendremos un gachapón recopilatorio con varios personajes de 5 estrellas de Sumeru, así como sus armas representativas. Los acompañarán Kaveh, Kuki Shinobu y Barbara.

En la fase 2 tendremos que darles la bienvenida a Flins y veremos el regreso del banner de Yelan. En los dos gachapones estará Aino como personaje destacado de 4 estrellas, aunque también podremos conseguirla gratis como parte de la misión de Arconte.

Nuevas armas

Las armas representativas de cinco estrellas para Lauma y Flins —el catalizador Espejo Tejenoches y la lanza Ruinas Ensangrentadas— llegarán en los banners correspondientes.

Durante la versión también podremos forjar gratis las nuevas armas de cuatro estrellas de Nod Krai.

Nuevos conjuntos de artefactos

Noche de la revelación del cielo

Dos piezas : Maestría Elemental +80 pts.

: Maestría Elemental +80 pts. Cuatro Piezas: Cuando un personaje cercano del equipo causa una Reacción Lunar, si el portador de este conjunto está en uso, obtiene durante 4 s el efecto de “luna refulgente: cavilación”, de manera que, cuando el presagio lunar del equipo es resplandor naciente/resplandor ascendente, la Prob. CRIT aumenta en un 15/30% respectivamente. Por cada efecto de luna refulgente diferente que tengan los personajes, el daño de las Reacciones Lunares de todos los miembros del equipo aumentará en un 10%. Los efectos producidos por luna refulgente no se pueden acumular.

Serenata de la luna tejida

Dos piezas : Recarga de Energía +20%.

: Recarga de Energía +20%. Cuatro piezas: Infligir Daño Elemental otorga durante 8 s el efecto de “luna refulgente: veneración”, de manera que, cuando el presagio lunar del equipo es resplandor naciente/resplandor ascendente, la Maestría Elemental de todos los personajes del equipo aumenta en 60/120 pts. respectivamente. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador de este conjunto está en tu equipo pero no en uso. Por cada efecto de luna refulgente diferente que tengan los personajes, el daño de las Reacciones Lunares de todos los miembros del equipo aumentará en un 10%. Los efectos producidos por luna refulgente no se pueden acumular.

Nuevas misiones, eventos y novedades

La nueva misión de Arconte de la versión 6.0 de Genshin Impact se llama Danza de las mareas nevadas y las arboledas escarchadas . No habrán misiones legendarias para Lauma ni Flins, pues estas estarán integradas con la misión de Arconte.

. No habrán misiones legendarias para Lauma ni Flins, pues estas estarán integradas con la misión de Arconte. Habrán Puntos de Encuentro en los que podemos hablar con los personajes y conocer más sobre ellos. Podremos invertir recursos en estar áreas para mejorarlas y conseguir recompensas.

en los que podemos hablar con los personajes y conocer más sobre ellos. Podremos invertir recursos en estar áreas para mejorarlas y conseguir recompensas. Tendremos el evento de aniversario con múltiples recompensas, incluyendo 10x Destino Entrelazado, hasta 1600 Protogemas y la opción de elegir un personaje de cinco estrellas del gachapón Pasión por Viajar gratis junto con todos los materiales necesarios para subirlo a nivel 60.

con múltiples recompensas, incluyendo 10x Destino Entrelazado, hasta 1600 Protogemas y la opción de En el evento Choque de Clink Clank también podremos conseguir una nueva arma de cuatro estrellas (Catalizador)

Tres novedades que serán muy bienvenidas en esta versión es que si obtenemos un personaje en el gacha que ya tengamos mejorado en C6, recibiremos una ‘Stella Fortuna sin dueño’ que se podrá usar en cualquier personaje de nivel 90. Recibiremos de estos objetos retroactivamente por todas las veces que hubiéramos podido recibir una. También podremos conseguir hasta cuatro Stella Fortunas para personajes de cinco estrellas al año completando ciertas tareas. Pronto podremos llevar nuestros personajes a nivel 100 mediante este sistema, llevando el que queramos a lo que sería ‘Constelación 7’.

También podremos reclamar automáticamente las recompensas de las pruebas de personajes que ya hubiéramos completado en el pasado.

Genshin Impact: Edén Miliastra

Pudimos ver un video sobre el desarrollo del modo de juego de creación (UGC) sobre el que hablamos recientemente. Revelaron también que podremos crear nuestro propio personaje para participar en este modo, una «Genshinsona» por decirlo así.

La beta abierta estará disponible junto con la versión Luna II del juego, que llegará en noviembre de 2025.

Códigos de Genshin Impact para el 29 de agosto de 2025

Estos códigos serán válidos por un tiempo muy limitado y solo durante el viernes 29 de agosto de 2025. Redímanlos lo antes posible. Si no pueden acceder al juego para hacerlo, pueden usar este enlace para activarlos.

LunaI0910 – Protogemas x100, Mineral de refinamiento místico x10

– Protogemas x100, Mineral de refinamiento místico x10 LaumaNodKraiFlins – Protogemas x100, Ingenio del Héroe x5

– Protogemas x100, Ingenio del Héroe x5 HiFiveTraveler – Protogemas x100, Mora x50000

Otras guías de personajes

Esta es toda la información revelada por Hoyoverse sobre la fecha de inicio, eventos, gachapones, personajes, códigos, armas y más de la versión 6.0 o «Luna I» ‘Canción lunar’ de Genshin Impact.