Genshin Impact versión 7.0: fecha, nuevo mapa, códigos de Protogemas, banners, eventos y más

¡Hemos llegado a la tierra de la zarina y el elemento Cryo! Ya conocemos todos los detalles sobre la versión 7.0 de Genshin Impact en la que visitaremos el mapa de Snezhnaya: su fecha de inicio, los banners de personajes que tendrá, sus eventos, nuevas armas, conjuntos de artefactos, novedades, Códigos de Protogemas y mucho más. Paimon parece estar en peligro y la misma Ronova, soberana de la muerte, viene por ella.

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Pueden ver el tráiler de esta nueva versión llamada «Frio eterno y cruel» a continuación. Si prefieren ver la presentación completa, sigan este enlace. Ambos tienen subtítulos en español que deben ser activados manualmente.

¿Cuándo sale la versión 7.0 de Genshin Impact?

La fecha de llegada del parche de actualización a la versión 7.0 a Genshin Impact es el martes 11 de agosto de 2026 en horas de la noche para Colombia, México y demás países de Latinoamérica. A España llegará en la madrugada del miércoles 12 de agosto.

Nuevos gachapones (banners) de personajes

El mismo 11 de agosto empezará la fase 1 de gachapones con el estreno del banner de Odette y el regreso de Arlecchino. Estos tendrán a Aliosha como uno de sus personajes destacados de cuatro estrellas.

Aquí tienen nuestras guías de ‘build’ para Odette y Aliosha.

En la fase 2 que empezará en la noche del martes 1 de septiembre de 2026 tendremos el regreso de los gachapones de Flins e Ineffa.

Nuevo mapa: Snezhnaya

Aquí lo tienen: el esperado mapa de Snezhnaya al que llegamos viajando al noreste desde Nod Krai. Se desbloqueará un punto de teletransporte automáticamente.

Entre sus puntos más interesantes están la Aldea de los Jack Frost —donde conseguiremos un nuevo aspecto de arma— la Estacion central de trenes de Snezhnaya con el tren que servirá como base de operaciones con mesa de fabricacion, contacto con Katheryne y personalización de armas. El Valle plumaignea y el Cementerio de abedules nevados donde conoceremos la historia del primer Arconte Cryo.

El nuevo modo de juego de disparos en tercera persona nos da Acceso a un área llamada Dominio de las sombras. Tendremos diferentes tipos de armas de fuego —un fusil Cryo, un fusil Electro y un lanzagranadas— que causarán reacciones elementales. Se pueden encontrar mejoras para las armas explorando el mapa y se agregarán más tipos en futuras actualizaciones.

En Snezhnaya habrá una mecánica de frio como la de Espinadragon. Usaremos el Ojo de las Grayas que protege contra el frio si está cargado. Además puede absorber hielo para crear construcciones como cañones o fuentes de calor que además aparecerán en el mundo de otros jugadores, a los que además podremos dejar mensajes. Estas son mecánicas claramente inspiradas en juegos como Dark Souls y Death Stranding.

Las reacciones de Superconductor Esteler también ayuda a resistir el frio y fortalecer construcciones.

Nuevas armas

Nueva arma con una historia particular para el Viajero/Viajera: Hoja de Exáifanes. Esta espada tendrá una evolución que se desarrollará a medida que visitamos Estatuas de los Siete en Snezhnaya.

Cuando la Viajera / el Viajero lleva esta arma equipada, tras golpear a un enemigo su ATQ aumenta en un 16% durante 8 s y recupera 3 pts. de Energía Elemental. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 5 s y se puede activar incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso.

En esta versión también se estrenará la espada de 5★ Pluma invernal lagoblanco (CR 47.54%) —arma característica de Odette— Se puede obtener en el gachapón correspondiente.

Cuando el portador de esta arma golpea a un enemigo con su Habilidad Elemental, obtiene el efecto de “súplica lacustre”, el cual aumenta el ATQ en un 8% durante 8 s. Este efecto puede acumularse hasta 3 veces, solo puede activarse una vez cada 0.1 s y la duración de cada acumulación se calcula de forma independiente. Al tener 3 acumulaciones, el Daño CRIT de la reacción de Destello Estelar del portador de esta arma aumenta en un 40%, y al causar una reacción de Destello Estelar o infligir daño de Destello Estelar, el portador recupera 4 pts. de Energía Elemental. Esta recuperación de Energía Elemental solo puede ocurrir una vez cada 3.5 s. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso.

También llegará un nuevo conjunto de armas de cuatro estrellas forjables

Espada Fuente de Ignición

Mandoble Tajo redentor

Lanza Balada de la custodia

Arco Juramento de la escarcha

Catalizador Eco del corazón

También hay un nuevo conjunto de armas exclusivas del nuevo pase de batalla.

Nuevos conjuntos de artefactos

En el nuevo Domino de la Bendición Erosión Glaciar que encontraremos en el mapa de Snezhnaya podemos conseguir los conjuntos de artefactos Testimonio Escarlata y Corazón Forjado.

Dos piezas : ATQ +18%.

: ATQ +18%. Cuatro piezas: Cuando el personaje cause la reacción de Torbellino Estelar, su Prob. CRIT aumentará en un 16% y su daño de Torbellino Estelar aumentará en un 40% durante 10 s.

Dos piezas : ATQ +18%.

: ATQ +18%. Cuatro piezas: Cuando el personaje cause la reacción de Superconductor Estelar o Torbellino Estelar, o cuando inflija directamente daño de dichas reacciones, su ATQ aumenta en un 12% y otorga a los personajes cercanos del equipo una bonificación de aumento de daño de Superconductor Estelar y Torbellino Estelar del 50% durante 12 s. Este efecto es único, no se puede acumular con el de otros conjuntos de artefactos del mismo tipo y se puede activar incluso cuando el portador de este conjunto está en tu equipo pero no en uso.

Nuevos jefes

Los jefes que nos dan materiales de mejora para Odette y Aliosha en la versión 7.0 de Genshin Impact son creaciones de la alquimia que ayudan a explicar por qué esta ciencia está prohibida en Snezhnaya.

Uno de ellos es Creación derivada inmortal.

El otro se llama León quimérico alado.

Eventos y misiones de la versión 7.0 de Genshin Impact

Empezamos con las misiones de arconte de Snezhnaya: Parte I: Frio eterno y cruel y Parte II: Nocturno de las Almas difuntas .

. Tendremos un Evento similar al de Colombina en el que podemos administrar la agenda de Odette .

. La historia de punto de Encuentro de Aliosha donde podemos conetrar una tarjeta de acceso cuya función debemos descubrir

Tendremos la Historia de punto de encuentro de Vodyanitsa en su «base secreta».

Cuando desbloqueemos la Base secreta del tren en Snezhnaya tendremos acceso a las misiones de disparos.

En cuanto a eventos…

Reto de los expedicionarios : Un torneo en la sede del Gremio de Aventureros torneo con actividades como conducir un tren, reto de tiro con armas de fuego, plataformas con Jack Frost y un reto de combate. Podemos conseguir gratis a Diona en este evento.

: Un torneo en la sede del Gremio de Aventureros torneo con actividades como conducir un tren, reto de tiro con armas de fuego, plataformas con Jack Frost y un reto de combate. Podemos conseguir gratis a Diona en este evento. Brotes de ayuda – Explorando las llanuras nevadas : Un evento en Morespok que nos pide participar en actividades y recibir partes para crear estatuas de Katherine

: Un evento en Morespok que nos pide participar en actividades y recibir partes para crear estatuas de Katherine Campaña del Bastion Simulado: un reto de defensa de la torre con la nueva mecánica de disparos

Aquí tienen el calendario de eventos:

Otras novedades de la versión 7.0

Nuevo diario de aventura de Snezhnaya con recompensas

Aumento al limite de etiquetas en el mapa

Nuevo lote de aspectos de arma de Conflagracion Estigia

Más personajes seleccionables en Temple hacia un viaje lejano para obtener Stella Fortuna

También tendremos novedades para el modo de cartas Invocación de los Sabios y nuevas cartas de Durin y Jahoda .

. Actualización de Eden Miliastra con trajes inspirados en Lyney y otros en el mundo de la magia y las cartas. Nuevo lote de recursos. La forma de agregar juegos de disparos llegará en el futuro.

Códigos de Genshin Impact para el 31 de julio de 2026

Estos códigos serán válidos por un tiempo muy limitado, desde el viernes 31 de julio hasta el lunes 3 de agosto de 2026. Redímanlos lo antes posible. Si no pueden acceder al juego para hacerlo, pueden usar este enlace para activarlos.

Everwinter – Protogemas x100, Mineral de refinamiento místico x10

– Protogemas x100, Mineral de refinamiento místico x10 OntoSnezhnaya – Protogemas x100, Ingenio del Héroe x5

– Protogemas x100, Ingenio del Héroe x5 Odette0812 – Protogemas x100, Mora x50000

Esta fue toda la información que vimos en la presentación oficial sobre la fecha de inicio, eventos, gachapones, personajes, códigos, armas, nuevo mapa y más de la versión 7.0 de Genshin Impact.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS5, Xbox Series X|S, para PC mediante Epic Games Store (y pronto mediante Steam) y para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android.