Genshin Impact versión 7.1: fecha, nuevos banners, códigos de Protogemas, eventos y más

Ya hemos pasado un buen tiempo en Snezhnaya, pero la historia de la Nación Cryo apenas está empezando. Gracias a una nueva presentación ya sabemos qué nos espera en el parche de actualización a la versión 7.1 de Genshin Impact, sus nuevos banners de personaje de Vesna y Vodyanitsa, misiones, eventos, códigos de Protogemas, fecha de inicio y todo lo que necesitamos saber.

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El tráiler de la versión 7.1 «Un Requiem por el inframundo» se puede ver a continuación y pueden ponerle subtítulos en español. Si prefieren ver la presentación completa, sigan este enlace. También pueden ponerle subtítulos en nuestro idioma.

¿Cuándo sale la versión 7.1 de Genshin Impact?

El parche de actualización a la versión 7.1 de Genshin Impact estará disponible a partir del martes 22 de septiembre de 2026 en horas de la noche para Latinoamérica y en la madrugada del miércoles 23 para España

Nuevos gachapones (banners) de personajes

En la fase 1 que empieza el mismo martes 22 de septiembre nos encontraremos por primera vez con el banner de Vodyanitsa y el de Vensa junto con el banner con sus respectivas armas representativas.

En la fase 2 que tendrá por fecha de inicio el 13 de octubre podremos gastar Protogemas en el regreso de los banners de Skirk y Escoffier.

Para que se vayan preparando, aquí tenemos guías de build y materiales para Vodyanitsa y Vesna.

Nuevas armas

En esta versión llegará el arma representativa de Vodyanitsa: el catalizador Himno del Vórtice (5★, Vida Max. 14.4%).

El Bono de Curación aumenta en un 4%. Al realizar una curación, el portador de esta arma obtiene el efecto de “hidromiel de la verdad”, el cual aumenta su Vida Máx. en un 4%, y hace que el ATQ de tu personaje en uso del equipo aumente en un 0.4% por cada 1000 pts. de Vida Máx. que el portador tenga por encima de los 40 000 pts., hasta un máximo de un 8%. Este efecto dura 10 s y puede acumularse hasta 3 veces. Después de que un personaje cercano del equipo cause una reacción de Congelado o Torbellino Estelar, el aumento de Vida Máx. y de ATQ del efecto anterior se incrementa en un 75% adicional durante 5 s. Estos efectos se pueden activar incluso cuando el portador está en tu equipo pero no en uso.

También podemos conseguir el arma representativa de Vesna: espada Allende la Crisálida (5★, CrD 9.6%).

Cada vez que el portador de esta arma use su Habilidad Elemental o Definitiva, obtendrá uno de los siguientes tres efectos en este orden:

Viento de la lealtad: el Daño CRIT del portador aumenta en un 56% durante 10s.

Viento de la rebeldía: el daño de Torbellino Estelar del portador aumenta en un 36% durante 10s.

Viento de la abundancia: el portador recupera 5 pts. de Energía Elemental. Como máximo, se pueden recuperar 5 pts. de Energía Elemental de esta forma cada 4s.

Cuando el portador se retire de combate, se eliminarán los anteriores efectos y su orden se reiniciará.

La espada Luz Plateada (4★, ATQ 9%) se puede conseguir gratis durante el evento Festival de la Luna de la versión 7.1.

Tras usar la Habilidad Elemental, la Maestría Elemental aumenta en 52 pts. durante 12 s. Este efecto puede acumularse hasta 2 veces y la duración de cada acumulación es independiente.

Nuevo jefe

En esta versión por fin enfrentaremos a Ronova, Soberana de la muerte. Parece que ella será la jefe semanal de esta actualización.

Otro jefe será Espadachina Protectora Surcanieves una antigua caballera snegovik con la que podemos conseguir materiales de mejora de Vesna.

Nuevos eventos y misiones de la versión 7.1 de Genshin Impact

Las partes 3 y 4 de la misión de Arconte de Snezhnaya «Un Requiem por el inframundo» estarán disponibles y conoceremos revelaciones sobre el objetivo de la zarina, para qué necesita las Gnosis, el Tercer Descendido y conoceremos a alguien muy importante de Khaenri’ah.

estarán disponibles y conoceremos revelaciones sobre el objetivo de la zarina, para qué necesita las Gnosis, el Tercer Descendido y conoceremos a alguien muy importante de Khaenri’ah. Podremos aceptar misiones secretas del estado de Snezhnaya directamente de la zarina. De estás obtendremos recompensas especiales como decoraciones.

Navia regresará para una misión especial de su juego de rol favorito en Snezhnaya.

Tendremos nuevas misiones de mundo en las que conoceremos más sobre Vesna y Vodyanitsa.

Durante una nueva celebración del Festival la Luna en Liyue participaremos en varios minijuegos y entre las recompensas se encuentra una nueva espada de cuatro estrella: Luz plateada . Persecución y disipación – un ‘autorunner’ Estandarte contra la oscuritdad – Reto de combate usando un estandarte como apoyo Salva de esferas espiriturales – Minijuego de disparos estillo ‘Danmaku’

.

Otro minijuegos es una Guerra de bolas de nieve en Snezhnaya

en Snezhnaya Dinamica predictiva de la victoria en Natlan es un ‘auto-battler’ con formato de torneo. Será multijugador.

en Natlan es un ‘auto-battler’ con formato de torneo. Será multijugador. Nuevos niveles de ‘ Asalto desenfrenado ‘ modo de disparos de tercera persona en Snezhnaya.

‘ modo de disparos de tercera persona en Snezhnaya. Nuevas cartas de personajes para el modo Invocación de los Sabios: Colombina e Illuga .

. Novedades del primer aniversario de Eden Miliastra, nuevos aspectos, máscara de Hilichurch y más.

Celebración del aniversario 6 de Genshin Impact

En el evento de registró de visitas de la versión de aniversario podemos conseguir varias recompensas incluyendo un nuevo compañero Jack Frost conductor, un artilugio especial y 1600 Protogemas, todo solo revisando el correo. También conseguiremos hasta 10 Destino Entrelazado y un personaje del banner permanente.

Como regalo especial tendremos un personaje exclusivo de cinco estrellas que podremos escoger entre Baizhu, Varesa, Tartaglia, Chiori, Nilou y Clorinde

Códigos de Genshin Impact para el 12 de septiembre de 2026

Estos códigos serán válidos por un tiempo muy limitado, desde el sábado 12 hasta el lunes 14 de septiembre de 2026. Redímanlos lo antes posible. Si no pueden acceder al juego para hacerlo, pueden usar este enlace para activarlos.

Rekviem – Protogemas x100, Mineral de refinamiento místico x10

– Protogemas x100, Mineral de refinamiento místico x10 Vesna0923 – Protogemas x100, Ingenio del Héroe x5

– Protogemas x100, Ingenio del Héroe x5 PrimaDonna – Protogemas x100, Mora x50000

Esta fue toda la información que vimos en la presentación oficial sobre la fecha de inicio, eventos, gachapones, personajes, códigos, armas, nuevo mapa y más de la versión 7.1 de Genshin Impact.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS5, Xbox Series X|S, para PC mediante Epic Games Store (y pronto mediante Steam) y para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android.