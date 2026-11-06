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Genshin Impact versión 7.2: Dónde están los nuevos Santuarios de las profundidades en Snezhnaya (Novokiteshgrado y Cumbre Alada)

Un santuario escondido por el Dominio de las Sombras.

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Con la llegada del parche de actualización a la versión 7.2 de Genshin Impact también llegó una expansión del mapa de Snezhnaya con tres nuevos Santuarios de las profundidades. En esta pequeña guía vamos a decirles cómo encontrarlos y cómo conseguir las llaves para abrirlos.

Contenido:

Si están buscando los Santuarios de las primeras zonas de Snezhnaya agregadas en la versión 7.0, los encontrarán aquí.

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Santuarios de las profundidades de la versión 7.2

Los tres nuevos Santuarios de las Profundidades de esta versión de Genshin Impact están repartidos por las dos nuevas zonas de Snezhnaya: Novokiteshgrado y Cumbre Alada. Vamos a revelar su ubicación exacta en el siguiente mapa.

1 – Santuario del Oasis de Teplo

Lo encontramos justo a las afueras al sureste del pueblo.

2 – Santuario de la Cueva Cristarborea

Para poder llegar a la Cueva Cristarboera en donde se encuentra uno de los Santuarios de las profundidades de Genshin Impact versión 7.2 tenemos que avanzar en la misión de mundo La ciudad cristalina en las profundidades del desfiladero: Que no se sequen todos los rios que se activa hablando con Glinin en la estación del tres de Novokiteshgrado. Eventualmente la historia nos llevará al Oasis de Teplo y abrirá el camino hacia este lugar.

Este Santuario se encuentra detrás del Árbol de Cristal.

3 – Santuario de la Antigua Kiteshgrado

Para poder llegar al último de los Santuarios de las profundidades de Genshin Impact versión 7.2 tenemos que avanzar en varias misiones de mundo de Snezhnaya que nos permiten acceder a la zona de la Antigua Kiteshgrado en Cumbre Alada.

  • Completar La ciudad cristalina en las profundidades del desfiladero
  • Completar Que la tierra se abra en dos

Tras completar esas dos misiones se activará la misión de mundo La antigua calle de los ecos de tristeza y se abrirá el camino a través del Cañón Avistaestrellas hacia la Antigua Kiteshgrado. Allí abrimos la puerta principal en la sección del Dominio de las sombras y encontramos por fin el Santuario.

Llaves de los Santuarios de las profundidades en Snezhnaya

Estas son las tareas que debemos completar en Genshin Impact para conseguir llaves de los Santuarios de las profundidades en el mapa de Snezhnaya

  • Subir la Estatua de los Siete de Snezhnaya a Nivel 3
  • Subir la Estatua de los Siete de Snezhnaya a Nivel 5
  • Subir la Estatua de los Siete de Snezhnaya a Nivel 7
  • Subir el punto de encuentro de la Gruta Cantomaréa (sureste del mapa) al nivel 3
  • Subir el punto de encuentro del Teatro Korolevski (Snezhnograd) al nivel 3
  • Subir el punto de encuentro del Oasis de Teplo al nivel 3

A medida que lleguen nuevas versiones, tendremos nuevos Santuarios de las Profundidades en zonas expandidas del mapa y podremos conseguir más llaves.

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