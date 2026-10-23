Genshin Impact versión 7.2: fecha, nuevos banners, nuevo mapa, códigos de Protogemas, eventos y más

Ahora que la maldición de la muerte de Ronova ya no es una amenaza, la guerra de Snezhnaya contra el Orden Celestial se ha acelerado y todos los Arcontes van a tener que responder a la situación. Vamos a ver qué va a pasar en la versión 7.2 de Genshin Impact y conocer su fecha de lanzamiento para prepararnos para recibir su nuevo mapa, nuevo banner de Mitya, misiones, eventos, códigos de Protogemas y mucho más.

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La versión 7.2 se llamará «La hora de la destrucción» y pueden ver su tráiler con subtítulos en español a continuación. Si lo que quieren es ver la presentación completa también en español, sigan este enlace.

¿Cuándo sale la versión 7.2 de Genshin Impact?

El parche de actualización a la versión 7.2 de Genshin Impact llegará en la noche del martes 3 de noviembre de 2026 para Latinoamérica y en la madrugada del miércoles 4 de noviembre para España

Nuevo mapa

El mapa de Snezhnaya se expandirá hacia el este en esta versión con nuevas zonas como la ciudad de Novokitezhgrado y el Pico Alado. Pueden ver cómo luce a continuación.

Nuevos gachapones (banners) de personajes

El mismo martes 3 de noviembre llega la fase 1 de gachapones con el nuevo personaje Mitya (aquí tienen su guía de ‘build’) y con Valeri (guía de ‘build’) como uno de los personajes destacados de cuatro estrellas. El banner de Furina regresa en esta fase.

En la fase 2 que empieza el 24 de noviembre regresan los banners de Zibai y Linnea.

Finalmente, habrá un banner especial con personajes de Natlan.

Nuevas armas

Junto con el banner de Mitya en esta versión también llegará su arma representativa: El catalizador Edicto Selloastral (5★).

Aumenta en un 24% el Daño CRIT. Al usar la Habilidad Elemental, el portador de esta arma obtiene el efecto de “compuesto cristalino”, el cual aumenta su Maestría Elemental en 48 pts. durante 20 s. Mientras este efecto esté activo, cuando los personajes cercanos del equipo causen una Reacción Elemental, el portador también obtendrá una carga de “ley de combustión”, lo que aumentará su Maestría Elemental en 24 pts. adicionales. Este efecto puede acumularse hasta 3 veces y dura hasta que termine el efecto de compuesto cristalino o hasta que se vuelva a usar la Habilidad Elemental. Esplendor: Superconductor Estelar: cada carga de ley de combustión también aumentará en un 12% el Daño CRIT de la reacción de Superconductor Estelar infligido por el portador de esta arma.

También podremos conseguir Corazón del invierno (4★).

El portador de esta arma obtiene el efecto de “pacto de sangre argénteo”, de manera que, por cada personaje Cryo que haya en el equipo, la Maestría Elemental del portador aumenta en 24 pts., y por cada personaje Electro que haya en el equipo, su ATQ aumenta en un 4.8%. Estos efectos pueden ser proporcionados por un máximo de 4 personajes Cryo o Electro. Esplendor: Destello Estelar: cambia el efecto de pacto de sangre argénteo, de manera que, por cada personaje Cryo o Electro que haya en el equipo, la Maestría Elemental del portador aumenta en 20 pts., y su daño de Destello Estelar aumenta en un 6%.

Nuevos jefes

El nuevo jefe Anclamareas es un Vodlolak gigante con el que podemos conseguir materiales de mejora de Mitya.

Nuevos eventos y misiones de la versión 7.2 de Genshin Impact

Dos nuevas misiones de Arconte continuan la historia: Acto V: Hora de las destrucción y Acto VI: Un ayer enviado del más alla.

Nuevas misiones de punto de encuentro con Danica y Mitya.

Misiones de Defensa global contra el castigo injusto en todas las regiones. Podremos invitar a un personaje de cuatro estrellas. Rescate de urgencia es una tarea especial de identificar personas para rescatarlas. Controlaremos a un ave muy querida en un nuevo minijuego Operación Purga Estratégica es el nuevo desafío de combate.

en todas las regiones. Podremos invitar a un personaje de cuatro estrellas.

En esta misión también podremos invitar uno de estos personajes de cuatro estrellas.

Nueva misión de fotografía en Snezhnaya.

En el Resort Brisapacible de Natlan encontraremos un nuevo minijuego con una excavadora.

Nuevos niveles de Asalto Desenfrenado.

Aquí tienen el calendario con todos los eventos

Otras novedades de la versión

Nuevo filtro por región en las notas orientativas.

Nuevas misiones de mundo en la que podremos incluso controlar temporalmente a Paimon.

Llegan las misiones de ‘Órdenes secretas de la Zarina’ Parte II.

Nuevas creaciones de Hielo Supremo.

Nuevas armas de fuego para las secciones del Reino de la noche: Escopeta Geo.

Mejoras en el mapa para rastrear objetos.

Se aumenta el límite de creaciones de hielos supremo

Nuevas cartas para Invocación de los Sabios que incluye la de Varka.

Novedades para el modo Eden Miliastra.

Códigos de Genshin Impact para el 23 de octubre de 2026

Estos códigos serán válidos por un tiempo muy limitado, desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de septiembre de 2026. Redímanlos lo antes posible. Si no pueden acceder al juego para hacerlo, pueden usar este enlace para activarlos.

HourofRuin – Protogemas x100, Mineral de refinamiento místico x10

– Protogemas x100, Mineral de refinamiento místico x10 ExpertMitya – Protogemas x100, Ingenio del Héroe x5

– Protogemas x100, Ingenio del Héroe x5 PhotoTime – Protogemas x100, Mora x50000

Esta fue toda la información que vimos en la presentación oficial sobre la fecha de inicio, eventos, gachapones, personajes, códigos, armas, nuevo mapa y más de la versión 7.2 de Genshin Impact.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS5, Xbox Series X|S, para PC mediante Epic Games Store (y pronto mediante Steam) y para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android.