Genshin Impact versión Luna II (6.1): fecha, códigos, banners, eventos y más

Tuvimos un gran recibimiento en Nod Krai, pero es hora de enfrentar finalmente a Rerir, el cazador de la luna. Aquí tienen todo lo que necesitan saber sobre la fecha de inicio de la versión 6.1 / Luna II de Genshin Impact, la llegada del gachapón o ‘banner’ de Néfer, las nuevas misiones, eventos, los códigos de Protogemas promocionales de la presentación y mucho más.

Les compartimos el tráiler de la versión «El lamento de la evanescente luna» a continuación. Por favor no olviden activar los subtítulos en español. Si quieren ver la presentación completa con toda la nueva información, sigan este enlace.

¿Cuándo sale la versión Luna II o 6.1 de Genshin Impact?

El parche de actualización a la versión 6.1 o «Luna II» se podrá comenzar a jugar en la noche del martes 21 de octubre de 2025 para Colombia, México y demás países de Latinoamérica. En España estará disponible en la madrugada del miércoles 22 de octubre.

Nuevos gachapones de personajes

El banner de Néfer, jefe de la Cámara de los Secretos de Nod Krai, se estrenará en la fase 1 de la nueva versión el mismo martes 21 de octubre. Estará acompañada del regreso del gachapón de Furina.

En la fase 2 que empieza el 11 de noviembre tendremos los regresos de los banners de Arlecchino y Zhongli.

Nuevas armas

El arma representativas de Néfer se estrenará en el gacha de armas ‘Encarnación Divina’ y es el Catalizador Relicario de la Verdad (5★ – CrD 19.2%).

La Prob. CRIT aumenta en un 8%. Al usar la Habilidad Elemental, el portador de esta arma obtiene el efecto de “secreto de lo falso”, el cual aumenta la Maestría Elemental en 80 pts. durante 12 s. Cuando el portador inflige daño de Florecimiento Lunar a un enemigo, obtiene el efecto de “luna de la verdad”, el cual aumenta el Daño CRIT en un 24% durante 4 s. Cuando secreto de lo falso y luna de la verdad están activos a la vez, sus efectos se potencian un 50%.

También se agregarán tres nuevas armas de cuatro estrellas temáticas de Nod Krai al gacha de armas. La espada también se puede obtener completando las misiones de los Descendientes Lunaescarcha en la anterior versión.

Nuevos enemigos

Dos nuevos jefes nos esperan en la versión Luna II (6.1) de Genshin Impact. El primero es, obviamente, una versión más poderosa de Rerir y también tendremos al nuevo Señor Nochescarcha.

Nuevas misiones, eventos y otras novedades

La nueva misión de Arconte de la versión 6.1 (Luna II) de Genshin Impact se desarrollará en los Actos III y IV, disponibles en esta versión. Esta nos llevará a enfrentar a Rerir con la ayuda de personajes como Varka, Arlechinno

de la versión 6.1 (Luna II) de Genshin Impact se desarrollará en los Actos III y IV, disponibles en esta versión. Esta nos llevará a enfrentar a Rerir con la ayuda de personajes como Varka, Arlechinno Jugaremos la Anécdota de personaje de Néfer: La estafa de las gemas

Nuevas historias al Vergel Lunargenteo

Podremos participar en la misión Anécdotas Selénicas II para conseguir una nueva tarjeta de presentación.

para conseguir una nueva tarjeta de presentación. Regresaremos a Sumeru en la misión Exploración de Ruinas: Centro de sabiduría de Campo para investigar un misterioso caso relacionado con Laila en el que contaremos con la ayuda de viejos amigos de esta región. Este regreso contará con tres actividades que nos darán muchas recompensas, incluyendo una invitación a Collei gratis. Técnicas de exploración de compañeros nos reunirá con Amber y Collei en Sumeru para participar en varios minijuegos También nos reuniremos con Faruzan en la misión Paradigma para acertijos de mecánica y resolver acertijos elementales. Entrenamiento de ofensiva segura será la infaltable misión de combate.

para investigar un misterioso caso relacionado con Laila en el que contaremos con la ayuda de viejos amigos de esta región. Este regreso contará con tres actividades que nos darán muchas recompensas, incluyendo una invitación a Collei gratis. Antes de abandonar Sumeru también podremos participar en el minijuego de baile Que el ritmo no pare .

. Los Saurios de Natlan regresan en el evento Una saurioaventura para resolver escenarios de velocidad y acertijos.

para resolver escenarios de velocidad y acertijos. Tendremos nuevas cartas para Invocación de los Sabios, incluyendo las de Ifá y Varesa.

Nuevas noticias sobre Edén Miliastra

El modo de creación de juegos de Genshin Impact por fin estará listo y podremos comenzar a experimentar en el desde la noche del martes 21 de octubre de 2025 junto a la llegada de la versión Luna II. Podremos crear lobbies con nuestras creaciones e invitar a nuestros amigos o visitar los de ellos.

Revelaron que este modo encaja en el ‘lore’ porque fue creado por la bruja Octavia.

Este modo tendrá una monetización separada del resto del juego, con su propio pase de batalla lleno de cosméticos con los que podemos vestir a los protagonistas o ‘manekines’ que podemos personalizar. También podemos conseguir cosméticos completando misiones, comprándolos con la moneda que obtenemos en el juego y forjándolos.

Además, cada versión tendrá su propio ‘banner’ gachapón con objetos cosméticos para los personajes y escenarios.

Por último, los Manekines pueden ser usados como apariencias para El/La Viajero/a en el juego principal.

Códigos de Genshin Impact para el 10 de octubre de 2025

Estos códigos serán válidos por un tiempo muy limitado y solo durante el viernes 10 de octubre de 2025. Redímanlos lo antes posible. Si no pueden acceder al juego para hacerlo, pueden usar este enlace para activarlos.

Nefer1022Ashru – Protogemas x100, Mineral de refinamiento místico x10

– Protogemas x100, Mineral de refinamiento místico x10 LunaII1022 – Protogemas x100, Ingenio del Héroe x5

– Protogemas x100, Ingenio del Héroe x5 MiliastraWonderland – Protogemas x100, Mora x50000

Otras guías de personajes

Esta fue toda la información que dio por Hoyoverse sobre la fecha de inicio, eventos, gachapones, personajes, códigos, armas y más de la versión 6.1 o «Luna II» de Genshin Impact.