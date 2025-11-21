Genshin Impact versión Luna III (6.2): fecha, códigos, banners, eventos y más

La amenaza de Rerir terminó e incluso pudimos tomar unas cortas vacaciones en Sumeru, pero es hora de regresar a Nod Krai para despedir a Colombina y celebrar la Noche Rezolunar. Ya conocemos la fecha de inicio, banners de personajes, nuevas armas, eventos, códigos y todo lo que nos espera en la versión Luna III (6.2) de Genshin Impact, «Nocturna del lejano norte». Vamos a ver qué es todo lo que tiene.

Aquí tienen el avance de la versión. No olviden activar los subtítulos en español. Si quieren ver la presentación completa con toda la nueva información (también con subtítulos en español), sigan este enlace.

¿Cuándo sale la versión Luna III (6.2) de Genshin Impact?

Si los planes no cambian, el parche de actualización a la versión 6.2 o «Luna III» estará disponible en Genshin Impact desde la noche del martes 2 de diciembre de 2025 para Colombia, México y demás países de Latinoamérica. En España estará disponible en la madrugada del miércoles 3 de diciembre.

Nuevos gachapones de personajes

Nuestro querido dragón Durin llegará en un banner de la fase 1 de la nueva versión el mismo martes 2 de diciembre. Estará acompañado del regreso del gachapón de Venti.

Jahoda será un personaje de cuatro estrellas destacado en ambos banners.

En la fase 2 que empieza el 23 de diciembre tendremos el regreso de los gachapones de Varesa y Xilonen.

Nuevas armas

El arma icónica de Durin aparecerá en el gachapón de armas ‘Encarnación Divina’ el mismo día que el banner de su dueño. Se llama Athame Artis (5★ – CR 7.2%).

El daño de la Habilidad Definitiva aumenta en un 12%. Al golpear a un enemigo con la Habilidad Definitiva, se obtiene el efecto de “filo diurno”, el cual aumenta durante 3 s el ATQ en un 20%, y también el ATQ del personaje en uso (a excepción del portador de esta arma) en un 16%. Además, cuando el equipo tiene el efecto de “magia: rito secreto”, el de hoja diurna se potencia en un 75% adicional. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso.

En el mismo gachapón podremos conseguir la nueva arma para Venti Albores de la historia (5★ – CD 9.6%)

El portador de esta arma obtiene el efecto de “brisa del amanecer”, de manera que, 3 s después de salir de combate, el daño del Ataque Normal, la Habilidad Elemental y la Habilidad Definitiva aumenta en un 60%. Al estar en combate, este aumento de daño se reduce en un 10% por segundo hasta llegar al 0%. Cuando el portador golpea a un enemigo con un Ataque Normal, la Habilidad Elemental o la Habilidad Definitiva, el aumento de daño correspondiente se incrementa en un 10%, hasta alcanzar el 60%. Este efecto solo puede activarse una vez cada 0.1 s para cada tipo de ataque, y se puede activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso.

Además, cuando el equipo tiene el efecto “taumaturgia: rito secreto” y dicho portador golpea a un enemigo con un Ataque Normal, la Habilidad Elemental o la Habilidad Definitiva, el aumento de daño obtenido pasa a ser de un 20% para todos los tipos de daño.

Finalmente, Pluvioarco de la Serpiente Arcoíris es un arco de cuatro estrellas que se podrá conseguir en el evento Combatientes fervientes en una tierra nevada.

Cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso y golpea con un ataque a un enemigo, su ATQ aumenta en un 28% durante 8 s.

Rediseño de Venti y personajes taumaturgicos

Durante la historia de esta versión, Venti recuperará parte de su antiguo poder y eso cambiará su kit.

Mientras el Ojo del huracán creado por la Habilidad Definitiva, Gran Oda del Viento, esté activo, Venti obtendrá los siguientes fortalecimientos adicionales:

Los Ataques Normales de Venti se convierten en flechas huracanadas que atraviesan a los enemigos e infligen aún más Daño Anemo a aquellos que se encuentren en su trayectoria.

Cuando Venti golpea a un enemigo con un Ataque Normal, la duración del Ojo del huracán aumenta en 1 s y su TdE aumenta en 0.5 s. Este efecto solo se puede activar una vez cada 0.1 s y hasta un máximo de 2 veces después de cada uso de la Habilidad Definitiva, Gran Oda del Viento.

Después de terminar la misión Diccionario de la brujita, podremos realizar misiones especiales para Sacarosa, Razor, Albedo, Fischl, Durin, Venti, Mona, Sacarosa y Klee para convertirlos en personajes taumatúrgicos.

Cuando tenemos al menos dos de estos personajes en el equipo, sus habilidades elementales recibirán nuevos efectos más poderosos.

Nuevos enemigos

El nuevo jefe Todoterreno superpesado: Fortaleza Mecánica aparecerá en Nod Krai. Debemos derrotarlo para obtener los materiales de mejora de Durin.

Nuevas misiones, eventos y otras novedades

La nueva misión de Arconte de la versión 6.2 (Luna III) de Genshin Impact continúa en los actos 5 y 6. Estos serán la celebración para despedir a Colombina y la llegada de las brujas a Nod Krai.

de la versión 6.2 (Luna III) de Genshin Impact continúa en los actos 5 y 6. Estos serán la celebración para despedir a Colombina y la llegada de las brujas a Nod Krai. Acompañaremos a Durin en su misión legendaria Draco Rubedo Acto I: La magia de la narración .

. La misión Diccionario de la brujita nos permitirá desbloquear el poder mágico de varios personajes de Mondstadt para convertirlos en personajes taumatúrgicos.

nos permitirá desbloquear el poder mágico de varios personajes de Mondstadt para convertirlos en personajes taumatúrgicos. En Combatientes fervientes en una tierra nevada participaremos en una carrera de relevos en Espinadragón para conseguir un nuevo arco: Pluvioarco de la Serpiente Arcoíris. Consta de tres actividades: Rastros en la nieve : una nueva versión del minijuego de escondite ‘cazadores y rebeldes’. Pisadas exploratorias : recorreremos las rutas de la carrera en forma de pequeños saurios Tiro de jade : un juego de puntería Prueba del espíritu ferviente : el infaltable reto de combate

participaremos en una carrera de relevos en Espinadragón para conseguir un nuevo arco: Pluvioarco de la Serpiente Arcoíris. Consta de tres actividades:

Regresa el juego de Gordibolitas , esta vez en Natlan.

, esta vez en Natlan. Choque heroico: Reyerta sáurica nos pondrá a controlar los saurios de Natlan en diferentes zonas para recoger monedas.

Códigos de Genshin Impact para el 21 de noviembre de 2025

Estos códigos serán válidos por un tiempo muy limitado y solo durante el viernes 21 de noviembre de 2025. Redímanlos lo antes posible. Si no pueden acceder al juego para hacerlo, pueden usar este enlace para activarlos.

1203Kuunrukous – Protogemas x100, Mineral de refinamiento místico x10

– Protogemas x100, Mineral de refinamiento místico x10 Dragon1203Durin – Protogemas x100, Ingenio del Héroe x5

– Protogemas x100, Ingenio del Héroe x5 GOGOCraftspeople – Protogemas x100, Mora x50000

Esta fue toda la información que dio por Hoyoverse sobre la fecha de inicio, eventos, gachapones, personajes, códigos, armas y más de la versión 6.2 «Luna III» de Genshin Impact.

Otras guías de personajes