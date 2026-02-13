Genshin Impact versión Luna V (6.4): fecha, códigos, banners, eventos y más

La gran aventura en Nod Krai ha terminado. Colombina está a salvo y todo está bien de nuevo, ¿Pero por cuanto tiempo? Vamos a regresar a Mondstadt para descubrir todo lo que necesitan saber sobre la versión Luna V (6.4) de Genshin Impact: fecha de inicio, códigos de Protogemas, nuevos banners, eventos y cómo será la aventura que viviremos junto a Varka, el Caballero de Boreas.

Pueden ver el tráiler de esta nueva versión «El retorno de aquel que atrapó el vierno» a continuación y con subtítulos en español. Si prefieren ver la presentación completa de Hoyoverse con todas las novedades en detalle, sigan este enlace. También tiene subtítulos en nuestro idioma.

¿Cuándo sale la versión Luna V (6.4) de Genshin Impact?

Las novedades del parche de actualización a la versión 6.4 o «Luna V» estarán disponibles en Genshin Impact desde la noche del martes 24 de febrero de 2026 para Colombia, México y demás países de Latinoamérica. En España estará disponible en la madrugada del miércoles 25 de febrero.

Nuevos gachapones de personajes

Varka llegará al juego en uno de los banners de la fase 1 desde el primer día de la nueva versión. Si quieren prepararse para su llegada, aquí tienen una guía de ‘build’ de este personaje. Le acompaña el regreso del banner de Flins.

El gachapón recopilatorio de personajes de Mondstadt está de regreso con Eula, Albedo, Klee, Mona, Diluc y Jean y sus respectivas armas.

En los banners de la fase 2 que empieza el martes 17 de marzo tendremos de regreso a Skirk y Escoffier.

Nuevo jefe

El nuevo jefe Selenogeco Radiante se podrá encontrar en Nod Krai y debemos derrotarlo para conseguir los materiales de ascensión de Varka.

Nuevas armas

Junto al banner de Varka tendremos una nueva versión del gacha ‘Encarnación Divina’ con el mandoble Cantar del lobo (5★ – CrR 7.2%) que le sirve mucho a ese personaje.

Esta espada aumenta La Vel. de Ataque en un 10%. Al golpear a un enemigo con un Ataque Normal, el portador de esta arma obtendrá el efecto de “himno de los cuatro vientos”, el cual aumenta el daño infligido en un 6%. Este efecto dura 4 s, puede acumularse hasta 5 veces y solo puede activarse una vez cada 0.1 s. Además, si el equipo tiene el efecto de “taumaturgia: rito secreto“, cada carga de himno de los cuatro vientos también aumentará el Daño CRIT del portador de esta arma en un 6%.

Nuevos conjuntos de artefactos

El nuevo set de artefactos Día de los vientos alzantes está hecho a medida para Varka (desbloqueando su rito taumatúrgico) y se puede conseguir en Dominio de la Bendición ‘Cámara Sagrada’.

Nuevas misiones, eventos y otras novedades

Lupus Majoris será la misión legendaria de Varka , que nos habla sobre la búsqueda del Gran lobo del norte por parte de Varka y un nuevo enfrentamiento con la Cacería Salvaje. Aquí conoceremos a Lohen , subcapitán de la quinta compañía de los Caballeros de Favonius.

, que nos habla sobre la búsqueda del Gran lobo del norte por parte de Varka y un nuevo enfrentamiento con la Cacería Salvaje. Aquí conoceremos a , subcapitán de la quinta compañía de los Caballeros de Favonius. En la versión 6.4 (Luna V) de Genshin Impact tendremos el evento El Retorno de aquel que atrapó el viento en Mondstadt. Allí viviremos «recuerdos distorsionados», donde encontraremos «ciertos cambios» en la región que debemos detectar, preparar bebidas de coctelería, participar en desafíos de vuelo estilo ‘shoot em up’ y el infaltable desafío de combate. Entre sus recompensas están una apariencia de arma Catalizador.

en Mondstadt. Allí viviremos «recuerdos distorsionados», donde encontraremos «ciertos cambios» en la región que debemos detectar, preparar bebidas de coctelería, participar en desafíos de vuelo estilo ‘shoot em up’ y el infaltable desafío de combate. Entre sus recompensas están una apariencia de arma Catalizador. Participaremos en un desafío de fotografía que nos lleva por Natlan, Fontaine y Sumeru.

Habrá un nuevo minijuego de automatización y «defensa de torre».

Nuevas anécdotas de viaje.

Nueva música para el Repertorio melodioso y un nuevo instrumento.

Un nuevo diseño de mundo interior para la Relajatetera inspirado en Nod Krai.

Nuevas cartas para invocación de los Sabios, además de la mecánica de reacciones lunares.

Nuevos vestuarios y diseños de lobby para Eden Miliastra.

Aquí está el calendario de eventos.

Códigos de Genshin Impact para el 13 de febrero de 2026

Estos códigos serán válidos por un tiempo muy limitado y solo durante el viernes 13 de febrero de 2026. Redímanlos lo antes posible. Si no pueden acceder al juego para hacerlo, pueden usar este enlace para activarlos.

HOMEWARD – Protogemas x100, Mineral de refinamiento místico x10

– Protogemas x100, Mineral de refinamiento místico x10 VarkaArrives – Protogemas x100, Ingenio del Héroe x5

– Protogemas x100, Ingenio del Héroe x5 VisitWonderland – Protogemas x100, Mora x50000

Esta fue toda la información que dio por Hoyoverse sobre la fecha de inicio, eventos, gachapones, personajes, códigos, armas y más de la versión 6.4 «Luna V» de Genshin Impact.

