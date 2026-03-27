Genshin Impact versión Luna VI (6.5): fecha, códigos, nuevo mapa, banners, eventos y más

«Retorno augurado». Así se llama la versión Luna VI o 6.5 de Genshin Impact y vamos a conocer todo lo que necesitan saber sobre las novedades de esta actualización: su fecha de inicio, códigos de Protogemas, banners de nuevos personajes, eventos, el nuevo mapa al norte de Mondstadt y muchos más.

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El tráiler de esta nueva versión está disponible a continuación con subtítulos en español. La presentación completa de Hoyoverse con todas las novedades en detalle se puede ver siguiendo este enlace, también con subtítulos en nuestro idioma.

¿Cuándo sale la versión Luna VI (6.5) de Genshin Impact?

La fecha de lanzamiento del parche de actualización a la versión 6.45 o «Luna VI» de Genshin Impact será el martes 7 de abril de 2026 en horas de la noche para Colombia, México y demás países de Latinoamérica. En España estará disponible en la madrugada del miércoles 8 de abril.

Nuevos gachapones de personajes

Uno de los banners de la fase 1 de esta versión será el del Linnéa y estará disponible desde la noche del 7 de abril de 2026. Pueden prepararse para su llegada con esta guía de build y materiales. La acompañará el regreso del gachapon de Chasca.

En la fase 2, disponible desde el 28 de abril hasta el final de la versión, tendremos el regreso de los gachapones de Lauma y Nefer.

También tendremos un gachapon recopilatorio de personajes de cinco estrellas de Fontaine —Emilie, Clorinde, Navia, Sigewinne y Lyney— y sus respectivas armas.

Nuevas armas

El arma representativa de Linnéa estará disponible en el gacha correspondiente junto al banner del personaje. Es el arco Rama del Juramento Escarchado (5★ – CrD 19.2%), disponible en el gachapón de armas al mismo tiempo que el banner de Linnéa.

Aumenta la DEF en un 16%. Cuando el portador de esta arma golpee a un enemigo con su Habilidad Elemental o con la reacción de Cristalización Lunar, obtendrá durante 6 s el efecto de “gracia del hada de escarcha”, el cual aumenta en un 40% el Daño Geo y el daño de Cristalización Lunar que inflige. Si hay un pilar lunar cerca del portador mientras este efecto está activo, los demás personajes cercanos del equipo obtendrán el efecto de “travesura del hada de escarcha”, el cual aumenta en un 20% el Daño Geo y el daño de Cristalización Lunar. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso.

Nuevo mapa

La nueva sección del mapa que será agregada en la versión Luna VI (6.5) de Genshin Impact será el Puerto Dornman, ubicado al norte del Lago de Sidra en Mondstadt.

También tenemos imágenes de cómo lucirá esta región en el juego. Parte de la nueva aventura se desarrollará alrededor de un sanatorio abandonado en esta zona.

Durante esta versión también visitaremos una nueva sub-zona llamada Espacio de Asmoday. Tendrá lugares inspirados en regiones como Sumeru y Fontaine.

Nuevo jefe

Uno de los guardianes al servicio de Asmoday estará esperándonos en la nueva zona. Debemos derrotarlo para conseguir materiales de mejora para Linnéa.

Eventos, misiones y otras novedades de la versión 6.5 (Luna VI) de Genshin Impact

La misión legendaria de Linnéa, Alcyon, estará disponible en esta versión y girará en torno a una competencia de mascotas claramente inspirada en Pokémon.

Pasaremos por un festival comercial en Nod Krai. Nos reencontraremos con Navia, Chevreuse y Beidou mientras acompañamos a Jahoda a garantizar el éxito del evento en esta misión. Tendremos miinijuegos como una actividad de defensa de la torre diseñada por Aino , un minijuego de ‘infierno de balas’ en el que debemos absorber ataques para conseguir energia , y la infaltable misión de combate en la que también tendremos una balista con la que disparara desde el cielo . Entre las recompensas hay Protogemas y la oportunidad de invitar a Jahoda al equipo (o conseguir una constelación para ella si ya la tenemos)

, , y . Entre las recompensas hay Protogemas y la oportunidad de invitar a Jahoda al equipo (o conseguir una constelación para ella si ya la tenemos) Tendremos otra actividad de «hacer películas» en Fontaine. En esta ocasión es para realizar acciones de combate y editar la grabación.

Otra actividad con Mika nos pedirá marcar puntos específicos del mapa.

Dimos una primera mirada a Celaeno, un nuevo personaje en Genshin Impact.

Conoceremos al padre de Jean y Bárbara.

Habrán nuevas anécdotas

Nuevas cartas para el juego de Invocación de los sabios.

Nuevos cosméticos, diseño de lobby u más novedades para el modo de creación Edén Miliastra.

Aquí tienen el calendario de fechas de estos eventos.

Códigos de Genshin Impact para el 27 de marzo de 2026

Estos códigos serán válidos por un tiempo muy limitado y solo durante el viernes 27 de marzo de 2026. Redímanlos lo antes posible. Si no pueden acceder al juego para hacerlo, pueden usar este enlace para activarlos.

LinneaClassTime – Protogemas x100, Mineral de refinamiento místico x10

– Protogemas x100, Mineral de refinamiento místico x10 TempleOfSpace – Protogemas x100, Ingenio del Héroe x5

– Protogemas x100, Ingenio del Héroe x5 Scaleblade – Protogemas x100, Mora x50000

Otras guías de personajes

Esta fue toda la información que dio por Hoyoverse sobre la fecha de inicio, eventos, gachapones, personajes, códigos, armas y más de la versión 6.5 «Luna VI» de Genshin Impact.