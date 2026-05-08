Genshin Impact versión Luna VII (6.6): fecha, códigos de Protogemas, banners, eventos y más

Sabemos que están listos para viajar a Snezhnaya, pero todavía tenemos que hacer una última parada en Sumeru y reunirnos con nuestra amiga la Arconte Dendro para frustrar los planes de cierto miembro de los Fatui antes de partir a la tierra de la Zaritsa. Ya conocemos todos los detalles importantes sobre la versión Luna VII (6.6) de Genshin Impact gracias a la presentación especial que reveló su fecha de lanzamiento, los nuevos banners con los personajes Nicole, Lohen y Prune, misiones, eventos y nuevos códigos para redimir Protogemas.

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Aquí les compartimos el tráiler de esta nueva versión con subtítulos en español activables. Si prefieren ver la presentación completa con todas las novedades, sigan este enlace y no olviden ponerle los subtítulos en nuestro idioma.

Esto es todo lo que aprendimos sobre la última versión ‘Luna’.

¿Cuándo sale la versión Luna VI (6.5) de Genshin Impact?

La versión 6.6 o «Luna VII» de Genshin Impact empezará el martes 19 de mayo de 2026 en horas de la noche para Colombia, México y demás países de Latinoamérica. En España empezará en la madrugada del miércoles 20 de mayo.

Nuevos gachapones (banners) de personajes

La fase 1 de esta versión que también empieza el martes 19 de mayo tendrá el banner de Nicole junto al regreso del gachapón de Durin.

Ambos tendrán a la cazadora de brujas Prune como personaje destacado de cuatro estrellas.

En la fase 2 que empieza el 9 de junio tendremos el regreso de Mavuika junto al estreno del ‘banner’ de Lohen

Aquí tiene las guías de ‘builds’ y mejoras para Nicole, Lohen y Prune. Les servirán si quieren ‘farmear’ sus materiales y preparar su equipo antes de su llegada.

Nuevas armas

El arma icónica de Nicole — El Catalizador Siete Edictos del Polvo y la Luz (5★ – ATQ 3.6%)— estará disponible en el gachapon de armas junto a su banner de personaje.

Aumenta el ATQ en un 12%. Cuando el portador de esta arma crea un escudo, obtiene durante 20 s el efecto de “luz precursora”, el cual aumenta el daño que inflige tu personaje en uso del equipo en un 10% por cada 1000 pts. de ATQ que tenga dicho portador. Como máximo, el daño podrá aumentar en un 26%. Mientras este efecto esté activo, cuando tu personaje en uso del equipo golpee a un enemigo cercano o cuando abra un cofre estando fuera de combate, se obtendrá también el efecto de “saciedad del guía”, el cual restaurará 14 pts. de Energía Elemental al portador de esta arma. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 16 s, y se puede activar incluso cuando el portador está en tu equipo pero no en uso. Con Taumaturgia: rito secreto, los personajes taumatúrgicos del equipo que no estén en uso también obtendrán un 50% del aumento de daño otorgado por el efecto de luz precursora.

Cuando Lohen finalmente llegue, también estará su arma en el gachapón respectivo: la lanza Desastre y Arrepentimiento (5★ – CrR 4.8%).

Tras usar su Habilidad Elemental, el portador de esta arma obtiene durante 17 s el efecto de “senda de la discordia» , además de los efectos de “imperdonable” e “incurable” durante 3 s. Esto solo puede ocurrir una vez cada 18 s.

Imperdonable : aumenta en un 40% el daño que infligen los Ataques Normales y Cargados del portador.

: aumenta en un 40% el daño que infligen los Ataques Normales y Cargados del portador. Incurable: aumenta en un 40% el daño que infligen la Habilidad Elemental y Definitiva del portador.

Cuando el portador de esta arma golpea a un enemigo con un Ataque Normal o Cargado mientras el efecto de senda de la discordia está activo, la duración del efecto de incurable se prolonga 1 s. Cuando golpea a un enemigo con su Habilidad Elemental o Definitiva, la duración del efecto de imperdonable se prolonga 1 s. Cada uno de estos dos efectos solo se puede activar una vez cada 0.1 s. Cuando termine la duración de senda de la discordia o cuando el portador de esta arma se retire de combate, los efectos de imperdonable e incurable se anularán.

Si es un personaje taumatúrgico con el Rito secreto activo, los aumentos de daño anteriormente mencionados incrementan en un 75%.

Nuevos artefactos

Los dos nuevos conjuntos de artefactos que serán agregados a la versión 6.6 de Genshin Impact son:

Dadiva Celestial

Dos piezas : Recarga de Energía +20%.

: Recarga de Energía +20%. Cuatro piezas: ·Si el portador de este conjunto de artefactos ya completó sus «Lecciones del Aquelarre», tras usar su Habilidad Elemental, obtendrá el efecto de “guía de la luz celestial”, el cual otorga durante 20 s a todos los personajes cercanos del equipo un 20% de bono de daño del elemento correspondiente en función del tipo elemental de dicho portador. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador de este conjunto está en tu equipo pero no en uso. El bono de daño otorgado por conjuntos de artefactos del mismo nombre no se puede acumular. Cuando el equipo tenga el efecto de “taumaturgia: rito secreto”, mejora el efecto de guía de la luz celestial a “himno del mundo terrenal”, de manera que, además de en función del tipo elemental del portador, todos los personajes cercanos del equipo también obtendrán un bono de daño del elemento correspondiente en función del tipo elemental de tu personaje en uso del equipo, y ambos Bonos de Daño Elemental pasarán a ser del 40%. Los bonos de daño del mismo tipo elemental no se pueden acumular.

Desilusión congelada en las sombras

Dos piezas : ATQ +18%.

: ATQ +18%. Cuatro piezas: El daño infligido por la reacción de Superconductor aumenta en un 80%. Cuando el portador de este conjunto de artefactos ataca a un enemigo afectado por Superconductor, la Prob. CRIT de dicho ataque aumenta en un 16%. Quizá este conjunto obtenga una nueva bendición en el camino hacia Snezhnaya…

Nuevo jefe

El nuevo jefe semanal jugará un papel muy importante en la nueva misión de Arconte y es… ¿El Doctor? ¿Acaso no habíamos acabado con él ya?

Eventos, misiones de la versión 6.6 (Luna VII) de Genshin Impact

Tendremos dos nuevas misiones de Arconte que nos llevan de regreso a Sumero para enfrentar de nuevo al Doctor. ¡Nuestra querida Jetch está de regreso en una de ellas! También conoceremos a Pantalone, otro de los miembros de los Once.

Conoceremos a un grupo de adorables brujitas formado por algunas de las niñas de Teyvat en la misión El periplo de las fantasmiamigas . Participaremos en actividades especiales de arrojar Dodocos, participar en un minijuego de plataformas y un reto de combate

. Participaremos en actividades especiales de arrojar Dodocos, participar en un minijuego de plataformas y un reto de combate Durante la versión tendremos otro reto de combate más y un misión de «persecución de colores caleidoscópicos» en Natlan.

Podremos entrar a la cabaña de la bruja de Nicole en Nod Krai en su misión legendaria para participar en una actividad especial en la que se desbloqueará una habitación nueva cada semana.

Aquí tienen el calendario de los eventos. Si quieren una mirada más detallada de éstos, miren este video.

Otras novedades de la versión 6.6

Encontraremos notas orientativas con información sobre aventuras anteriores revelantes para los eventos de las nuevas misiones de Arconte.

Recibiremos una notificación cuando el juego grabe automáticamente durante la misión de arconte

Nuevas cartas de personajes para Invocación de los Sabios (Flins y Lauma)

Nuevo álbum de música para el Repertorio melodioso

Nuevos cosméticos para el modo Eden Miliastra, eventos, opciones de gestos, mejoras de inferfaz y más

Una rápida mirada a Snezhnaya

¿Es esta la estatua de los Siete de Snezhnaya con la imagen de la Tsarista y Arconte Cryo?

Nuevo personaje Electro de Snezhnaya y el nuevo vestuario de Aether.

Pueden ver el adelanto de Snezhnaya a continuación.

Códigos de Genshin Impact para el 8 de mayo de 2026

Estos códigos serán válidos por un tiempo muy limitado y desde el viernes 8 hasta el lunes 11 de mayo de 2026. Redímanlos lo antes posible. Si no pueden acceder al juego para hacerlo, pueden usar este enlace para activarlos.

BacktoSumeru – Protogemas x100, Mineral de refinamiento místico x10

– Protogemas x100, Mineral de refinamiento místico x10 NicolaCoco – Protogemas x100, Ingenio del Héroe x5

– Protogemas x100, Ingenio del Héroe x5 WilltoWin – Protogemas x100, Mora x50000

Esta fue toda la información que dio por Hoyoverse sobre la fecha de inicio, eventos, gachapones, personajes, códigos, armas y más de la versión 6.6 «Luna VII» de Genshin Impact.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS5, Xbox Series X|S, para PC mediante Epic Games Store (y pronto mediante Steam) y para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android.