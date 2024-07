Gestalt: Steam & Cinder – Reseña

Siempre me pasa lo mismo cuando sale un nuevo ‘metroidvania’. Digo que ese género de juegos en 2D con mapas interconectados está saturado y que no creo poder soportar otro más, pero inevitablemente me atrapan. En esta reseña voy a hablar de Gestalt: Steam & Cinder, un nuevo ‘metroidvania’ que me enamoró con sus gráficos pixelados, ambientación ‘steampunk’ e intrigante mitología.

Leí sobre este juego por primera vez en 2017, cuando tenía por título Gestalt Vanguard. Parece mentira que por fin sea una realidad. El pequeño estudio californiano Metamorphosis Games se tomó su tiempo con su trabajo, pero valió la pena. El resultado, a pesar de los defectos que pueda tener, es bastante especial.

La historia nos lleva a Canaán, el último bastión de la humanidad en un mundo que muchos años atrás fue arrasado por una catástrofe que abrió las puertas del abismo y dejó entrar a un ejército de demonios. Controlamos a Aletheia, una ‘soldner’ (mercenaria) que durante una operación de rescate descubre que tiene un misterioso vínculo con el abismo y emprende una aventura para descubrir la verdad sobre sí misma mientras la nación se encuentra a puertas de una crisis.

Verdadero ‘steampunk’

Siempre he amado el ‘steampunk’, pero me frustra que muchas de las obras que se describen como tal solo usan la parte estética —engranajes y tuberías de color cobrizo— y deján de lado la esencia de ese subgénero de la ciencia ficción: la tecnología de vapor. Gestalt: Steam & Cinder es una de las pocas obras de “verdadero steampunk”. Canaán es una nación potenciada por el vapor y sus diseños reflejan muy bien la tecnología del siglo XIX con un toque fantástico.

Como seguramente ya se dieron cuenta, esta obra cuenta con un arte en pixeles absolutamente precioso. Los escenarios, personajes y enemigos tienen un nivel de detalle comparable al de títulos de 32 bit como Castlevania: Symphony of the Night y eso es una gran señal de calidad. Los retratos que vemos en las secuencias de diálogos también son increíbles y nos dejan apreciar el fantástico trabajo de diseño de personajes. Los fondos son muy evocadores y ayudan a desarrollar el ‘lore’ de este mundo. Solo hay que ver los amasijos de tuberías de vapor en Irkalla para entender a lo que me refiero.

Las melodías están a la altura de esta ambientación. Son fantásticas composiciones de cuerdas con algunos toques electrónicos e industriales que van a la perfección con los temas de cada área.

Incluso si no me hubieran gustado la jugabilidad y la historia, me habría enamorado de este juego solo por sus elementos visuales y sonoros. Pero ese no fue el caso. Gestalt: Steam & Cinder es supremamente entretenido.

Por el poder de Tesla

Aletheia es una protagonista versátil y muy divertida de controlar. Se mueve con buena velocidad y sus ataques con la espada se sienten rápidos y poderosos. La pistola y adiciones que ganamos a medida que avanzamos le agregan variedad a los encuentros, aunque me hubiera gustado tener más balas (comenzamos con solo una y podemos mejorarla hasta un máximo de cuatro).

Aunque muchos combates se pueden solucionar con el típico “combo, evadir, acercarse, combo”, hay suficiente variedad en los enemigos como para que no se vuelva repetitivo. Otras opciones de combate como un ‘parry’ hubieran sido bienvenidas, pero no eran necesarias. Este es un juego relativamente fácil y aunque sin duda perderemos algunas vidas en la aventura, hasta las secciones de plataformas más complicadas y los jefes más poderosos se pueden superar con un poco de paciencia.

A nivel de habilidades, Aletheia ‘aprende’ movimientos básicos del género ‘metroidvania’ como el doble salto y el impulso aéreo a medida que avanzamos en la trama. También hay un árbol de habilidades en el que mejoramos nuestra salud, daño y habilidades de combate con la experiencia que obtenemos al derrotar enemigos y completar misiones. Esto, sumado a los accesorios que podemos equipar, permiten crear ‘builds’ muy básicos, pero no es algo que tenga un gran efecto en la jugabilidad. Los combos de más de tres golpes son solo útiles si aturdimos los enemigos primero y eso puede resultar una táctica lenta y algo aburrida.

El mapeado de Gestalt: Steam & Cinder sigue a cabalidad las reglas del género, con niveles interconectados, atajos y algunos cuartos de viaje rápido (muy pocos, en mi opinión). Como siempre, vale la pena regresar a áreas visitadas antes con nuevas habilidades para descubrir cosas nuevas. Está muy bien diseñado y tiene un buen equilibrio entre el combate y las plataformas, pero no hace nada especial. El mapa guía también podría ser mejor y no siempre es fácil recordar que hay en cada cuarto a pesar de los indicadores. El sistema de pegar fotos al mapa que implementó Prince of Persia: The Lost Crown debería ser algo obligatorio para todos los ‘metroidvanias’.

Un mundo de vapor y cenizas

La historia de este juego es digna de una saga de novelas de fantasía. Las ideas iniciales sobre la puerta al abismo y la invasión de demonios están algo trilladas, pero todo lo que hace con esa base narrativa resulta misterioso y atrapante incluso aunque recurre a algunos clichés. Es la clase de mundo sobre la que me gustaría conocer más. Deseo que hayan secuelas que exploren el pasado de Canaán, los akhaianos y los secretos del Abismo, sobre todo porque el final del juego deja las cosas inconclusas. Quedé con más preguntas que respuestas.

La historia de Gestalt: Steam & Cinder es muy elaborada y eso hace que tenga que recurrir a mucho texto. Hay una gran cantidad de secuencias de diálogos. Incluso tiene momentos en que el juego abandona temporalmente a Aletheia para mostrarnos qué está pasando con otros personajes. Aquellos que solo quieren jugar podrían sentir que la trama es demasiado intrusiva y llegar a detestar estas interrupciones. A mi no me molestó para nada porque estaba genuinamente interesado en lo que estaba ocurriendo.

Algo curioso en el ‘lore’ del juego es la forma en que mezcla mitologías. Usa nombres y conceptos sacados de los mitos y leyendas griegas, nórdicas y judeocristiana sin discriminar y aparentemente sin lógica. Es una mezcolanza de palabras que suenan llamativas pero que carecen de cohesión. Este es solo un problema si nos metemos de fondo a analizar sus simbolismos y significados, de resto es solo una curiosidad.

También podría criticar que la traducción al español está llena de “españolismos” que pueden sonar mal a los latinoamericanos, pero tampoco es un gran inconveniente.

Parece que tengo que dejar de decir que hay demasiados ‘metroidvanias’ porque sigo disfrutando mucho esta clase de títulos. Gestalt: Steam & Cinder no es el más original de ellos en cuanto a mecánicas —sus sistemas de juego son bastante tradicionales y genéricos— pero es bastante competente a nivel de jugabilidad. Eso —sumado a sus bellos gráficos, maravillosa ambientación, excelente música e intrigante historia— hacen que lo recomiende sin temor alguna.

Reseña de Gestalt: Steam & Cinder hecha con una copia digital para Steam provista por Fireshine Games.