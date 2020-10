¡Nuestra aventura samurai en la isla de Tsushima no ha terminado! A mediados de agosto anunciamos que un modo multijugador llamado Legends llegaría a Ghost of Tsushima y ya sabemos la fecha en que lo hará. Pero no llega solo. Estará acompañado de muchas novedades que también afectarán la campaña.

La versión 1.1 de Ghost of Tsushima, que agrega el modo multijugador Legends, estará disponible como una actualización gratuita para todos los dueños del juego. Podrán descargarla a partir del 16 de octubre de 2016.

Legends es una experiencia cooperativa para dos o cuatro jugadores. Estas serán misiones de historia y supervivencia, respectivamente. También habrán intensas incursiones (raids) de tres partes.

Los jugadores podrán pertenecer a la clase Samurai, especializado en combate cuerpo a cuerpo; Cazador, especializado en combate a distance; Ronin, que puede revivir a sus compañeros; y Asesino, especializado en sigilo.

Por su parte, la campaña de Ghost of Tsushima en la versión 1.1 recibirá el esperado modo Juego Nuevo+. Tendrá mayor dificultad y podremos conservar todas las Técnicas, Equipo y objetos de vanidad de la anterior partida. Podremos encontrar un nuevo caballo con una montura única, poderosos Amuletos y desbloquear una mejora adicional para la espada, arco y armadura.

Aparecerá un nuevo comerciante en Ariake que nos cambiará las nuevas ‘Flores Fantasma’ por nuevas tintes para armadura y equipo de vanidad que solo se encuentra en Juego Nuevo+.

Lo mejor de todo es que por fin llega la opción para habilitar ‘loadouts’ de armadura. Esto nos permitirá asignar Amuletos y objetos de vanidad a cada conjunto de armadura para intercambiar rápidamente entre los equipos, según los necesitemos.

Por si fuera poco, también podremos encontrar nuevas opciones para el modo foto. Por cierto, este también funcionará en Ghost of Tsushima: Legends.

Fuente: blog oficial de PlayStation