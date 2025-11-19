Videojuegos

Ghost of Yotei recibirá una actualización gratis con el modo Nueva partida+ y otras novedades

La revenganza de Atsu.

Por Julian Ramirez
No teníamos dudas de que el más reciente trabajo del estudio Sucker Punch —cuya reseña pueden leer aquí— iba a tener una recepción muy positiva, pero se ha convertido en un éxito de ventas superior a lo que esperábamos e incluso fue nominado a Juego del año en The Game Awards 2025. Si Ghost of Yotei les gustó tanto que quedaron con ganas de más, la próxima actualización gratis les va a dar gusto con el modo Nueva partida+, nuevos objetos cosméticos y otras mejoras.

Pueden ver todas las novedades de esta actualización que sale el lunes 24 de noviembre de 2025 en el siguiente tráiler.

Estas son todas las novedades gratis que traerá la actualización gratis de Ghost of Yotei:

  • Nueva partida+
  • Nuevas opciones de dificultad más altas para Nueva partida+
  • Dos nuevos trofeos relacionados con Nueva partida+
  • Nueva moneda: Flores fantasma
  • Nuevo vendedor con más de 30 artículos estéticos
  • 10 amuletos nuevosM
  • Más niveles de mejoras para conjuntos de armadura y armas
  • Podremos repetir el contenido del epílogo visualización de estadísticas incluida
  • Nuevas opciones de accesibilidad
  • Nuevas funciones para el modo de fotografía y filtro

Ghost of Yotei ya está disponible exclusivamente para PS5, aunque no dudamos que en unos meses estará disponible también en PC.

Discutimos el nuevo Ghost of Yotei en el videopodcast Preguntas y Respuestas con GamerFocus
