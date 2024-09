Ghost of Yōtei, así es la segunda parte de Ghost of Tsushima

Mientras Ubisoft enfrenta el drama previo al lanzamiento de su juego ambientado en el Japón feudal, Sony Interactive Entertainment ha revelado en el State of Play de septiembre del 2024,la segunda parte de Ghost of Tsushima.

¿Qué sabemos de Ghost of Yōtei, la segunda parte de Ghost of Tsushima?

Junto con el primer tráiler de Ghost of Yōtei, Sucker Punch compartió unas palabras sobre la historia y cómo va el desarrollo del juego. En estas primeras decalraciones, Sucker Punch comentó que querían mantener los pilares básicos establecidos en Ghost of Tsushima. Osea jugar como un guerrero errante en el Japón feudal, ofrecer libertad para explorar al ritmo del jugador y resaltar la belleza del mundo en el que se desarrolla la historia. Adicionalmente, para innovar, la desarrolladora estadounidense comentó que ellos querían ir más allá de la historia de Jin Sakai y de la isla de Tsushima. Según Sucker Punch, esto los llevó a crear Ghost of Yotei, una nueva historia ambientada en una nueva región de Japón que explorar.

Aunque no entraron en detalles, Sucker Punch señaló, que la historia de Ghost of Yōtei sigue a Atsu y tiene lugar en 1603, más de 300 años después de los acontecimientos de Ghost of Tsushima. Este relato se sitúa en las tierras que rodean el monte Yotei, un imponente pico en el corazón de Ezo, una zona de Japón conocida en la actualidad como Hokkaido. En 1603, esta zona estaba fuera del dominio de Japón y estaba llena de extensas praderas, tundras nevadas y peligros inesperados. Está muy lejos de los organizados clanes samuráis que vivían en Tsushima, y es el escenario de una historia original que están deseando contar.

Cabe resaltar, que este es también el primer juego de Sucker Punch creado desde cero para PlayStation 5. Así que el estudio está dispuesto a mejorar su trabajo anterior, introduciendo escenarios más detallados, realistas y nuevas mejoras y mecánicas a la jugabilidad. Sin embargo, aunque no revelaron cuándo sale el juego, sí afirmaron que no pueden esperar a que todos experimentemos el juego en el 2025.

Fuente: PlayStation