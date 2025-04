Esta es la fecha de lanzamiento de Ghost of Yotei – nuevo tráiler, edición deluxe y de colección

Si después de jugar Assassin’s Creed Shadows quedaron con ganas de más acción en el Japón feudal, van a tener lo que desean este año. No hablamos del DLC de ese juego de Ubisoft —aunque ese también debería salir en los próximos meses— sino de la secuela del muy querido Ghost of Tsushima. Hace algunos días se filtró la clasificación del juego en Taiwan, revelando el mes de lanzamiento del juego, pero ahora es oficial. La fecha de lanzamiento de Ghost of Yotei ya fue revelada por PlayStation mediante un nuevo tráiler

Pueden ver ese nuevo tráiler a continuación. Este se refiere a la protagonista como la ‘Onryo‘ en referencia a las viejas creencias niponas sobre espíritus en busca de venganza.

Como pudieron ver, esta parece ser una tradicional historia de venganza. Cuando era solo una niña, la protagonista ve cómo una pandilla de asesinos enmascarados acaba con su familia y ahora los está buscando para acabar con ellos.

Cuál es la fecha de lanzamiento de Ghost of Yotei

El tráiler confirmó lo que decía la pasada filtración. Este juego se pondrá a la venta el jueves 2 de octubre de 2025. Será exclusivo para PlayStation 5 y tendrá el ya tristemente estándar precio de 70 dólares estadounidenses (alrededor de 300.000 pesos colombianos)

Precompra

La precompra o compra anticipada de Ghost of Yotei comenzará el viernes 2 de mayo. Incluirá un set de imágenes de perfil para PlayStation con la imagen de la protagonista y de los villanos, así como una máscara especial para la protagonista.

Ediciones especiales

La edición digital ‘deluxe’ de Ghost of Yotei incluirá el siguiente contenido digital adicional:

Armadura de La Serpiente

Color oscuro para la armadura

Caballo especial y montura

Kit para Espada

Colgante

Acceso temprano al mapa de la viajera

Por último tenemos la edición de colección de colección de Ghost of Yotei. Además del contenido de la edición digital deluxe, esta incluye los siguientes objetos físicos.

Faja de la Onryo

Máscara de la Onryo

Guardamanos ‘tsuba’

Postales con arte del juego

Origami de un árbol de ginkgo

Juego de zeni hajiki

Esto fue todo lo revelado oficialmente sobre este juego, uno de los más esperados del año.