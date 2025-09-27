Videojuegos

Discutimos el nuevo Ghost of Yotei en el videopodcast Preguntas y Respuestas con GamerFocus

Todo lo que hay que decir sobre la 'onryo'.

Muy pronto saldrá a la venta el sucesor del exitoso Ghost of Tsushima. Nosotros ya lo jugamos y queremos que ustedes estén preparados para recibirlo viendo u oyendo el nuevo episodio del videopodcast Preguntas y Respuestas con GamerFocus, totalmente dedicado a Ghost of Yotei.

En este video César ‘Kyota’ Salcedo interroga a Julián ‘Sir Laguna’ Ramírez sobre esté título de samurái. Hablamos de su historia, jugabilidad, hacemos comparaciones con otros juegos del mismo género y con las películas que lo inspiraron. Pueden encontrarlo en el canal de GamerFocus en YouTube o verlo a continuación.

También los invitamos a leer nuestra reseña de este juego.

Ghost of Yotei

Si les gustó escucharnos y quieren más, también tenemos videopodcasts en los que hablamos a fondo sobre juegos recientes como Hollow Knight: Silksong, Hell is UsMetal Gear Solid Delta y muchos más. Suscríbanse para que no se pierdan los futuros episodios.

