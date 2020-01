By

Durante la conferencia de Ubisoft en E3 2019, la compañía francesa compartió bastante información sobre Tom’s Ghost Recon Breakpoint. No solo presentó formalmente a los antagonistas del juego, sino que se mostraron algunas de las novedades en materia de jugabilidad que tendría. Por supuesto, esto no quería decir que no fuera a heredar varios aspectos de su predecesor. Algunos de estos serían los eventos en vivo y colaboraciones con otras propiedades intelectuales, tanto de Ubisoft como de otras compañías.

Nadie esperaba que Terminator fuera a protagonizar la primera colaboración. Sin embargo, eso fue lo que Ubisoft dio a conocer en la pasada edición de Electronic Entertainment Expo.

Han pasado ocho meses desde ese entonces y, si bien Ubisoft ha solucionado varios de los problemas que plagaban al título en su lanzamiento, Ghost Recon Breakpoint sigue sin contar con la mejor reputación entre los jugadores. ¿Qué mejor momento para animar las cosas con la inesperada llegada de la máquina asesina creada por Skynet a la isla de Auroa?

A través de un ‘teaser’, Ubisoft ha dado a conocer que el evento de Terminator dará comienzo este 29 de enero. Se desconoce cómo funcionará o qué recompensas otorgará.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint está disponible para Xbox One, PlayStation 4 y PC. De no haber leído nuestra reseña del juego base, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: canal oficial de Ubisoft en YouTube