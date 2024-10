Ghostface de Scream llega a Hunt: Showdown, los fans no están contentos

Otro juego que se acaba de unir a la fiebre de los crossovers es el popular título competitivo multijugador de extracción y terror de Crytek. Hunt: Showdown 1896 tendrá una colaboración con la saga de películas de terror Scream que nos permitirá jugar con una versión muy curiosa de GhostFace, pero esta noticia terminó por dividir a una fanaticada que no está completamente feliz con el estado actual del juego.

Pueden ver a Ghostface en acción en el tráiler publicado en el canal oficial del juego en YouTube.

Este DLC de pago —cuya fecha de lanzamiento no ha sido revelada pero seguramente estará disponible antes de que termine octubre de 2024— contiene lo siguiente:

Cazador legendario GhostFace

Cuchillo legendario Life Taker

Bornheim No3 con silenciador legendario Whisper

Frontier 73C con silenciador legendaria Hush

Como dijimos al comienzo de esta noticia, la colaboración con Scream que agrega a Ghostface a Hunt: Showdown 1896 no tiene contentos a todos los jugadores. Muchos de los comentarios al anuncio se quejan de que este personaje no encaja para nada en el juego o expresan su miedo de que el juego se vaya a convertir en otro Fortnite o Call of Duty, lleno de colaboraciones que solo pretenden vender microtransacciones. Otros simplemente creen que el sombrero que le pusieron al personaje es ridículo.

Estas críticas se suman al descontento general que hay entre la comunidad de jugadores en los últimos meses debido a los cambios en sistemas de juego, múltiples bugs y exceso de microtransacciones a pesar de que este es un juego de pago.

Ghostface es un personaje muy popular en crossovers de videojuegos. Lo hemos visto en títulos como Mortal Kombat, CoD y hasta en Among Us.