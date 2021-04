En diciembre del año pasado, Capcom hizo dos grandes anuncios para los nostálgicos amantes de los arcades. El primero fue la llegada de Capcom Arcade Stadium a Nintendo Switch. El otro anuncio se enfocó en Ghosts ‘n Goblins Resurrection. Este título es una suerte de ‘remake’ del primer juego de la franquicia y se lanzó en febrero como una exclusiva para la consola híbrida de Nintendo. Para los fanáticos de los plataformeros 2D que no posean esta consola hay buenas noticias, pues el título llegará a otros dispositivos. Esto se reveló en un tráiler publicado en el canal de YouTube de Capcom.

¿A qué plataformas llegará Ghosts ‘n Goblins Resurrection?

El tráiler revela que el juego llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam. Sin embargo, no se anunció en qué momento estará disponible. El juego llegó a Switch el 25 de febrero del 2021 y presenta las aventuras de Arthur, que debe hacer frente a enemigos ya conocidos. Por supuesto, su jugabilidad no es la misma presentada hace más de 35 años. Sin embargo, conserva grandes elementos.

Características del juego

Los gráficos de esta aventura recuerdan a los libros de historias de caballeros. No podía ser de otra forma. También cuenta con un modo local cooperativo, que permite hasta dos jugadores para avanzar en el Reino de los Demonios. En este modo se puede jugar con tres personajes y cada uno tiene diferentes habilidades para avanzar en la historia. Además, los jugadores pueden elegir entre tres dificultades de juego.

En cuanto a enemigos y armas, aquellos que disfrutaron Ghosts ‘n Goblins estarán satisfechos porque se encuentran villanos ya conocidos y las tradicionales armas de Arthur. Además, el juego promete nuevos enemigos y el protagonista del juego dispone de otras armas, como el martillo o la bola de púas.

Vía: Gematsu