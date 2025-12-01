Les presentamos Gilt, el nuevo juego de los creadores de Unavowed y Old Skies

Wadjet Eye Games es uno de los desarrolladores de aventuras gráficas más interesantes que hay actualmente. Nos han ofrecido títulos geniales como Unavowed y Old Skies que no solo tienen narrativas increibles, sino que tratan de hacer cosas nuevas e interesantes mecánicamente. Ahora se preparan para lanzar su próxima obra: Gilt.

En este juego controlaremos al Hermano Demas, un sacerdote de la Orden de Lumen que ha seguido con fidelidad los antiguos preceptos de su religión, solo para descubrir que su diosa está muriendo y está furiosa con sus seguidores. Ahora debe emprender un nuevo viaje que lo enfrentará con la falencias de su fe en un mundo de fantasía y ciencia ficción.

Aún no hay tráiler de Gilt, pero podemos compartir unas imágenes para que se deleiten con el fantástico trabajo del artista Ben Chandler.

Mientras recorremos este mundo vamos a resolver acertijos, usar poderes divinos olvidados y buscar nuevos fieles a la «verdadera» fe.

Gilt aún no tiene fecha de lanzamiento, pero si están interesados les recomendamos encarecidamente que lo agreguen a su lista de deseados en Steam. De momento solo ha sido anunciado para PC y no hay noticias sobre su posible llegada a Nintendo Switch ni otras consolas, pero no nos extrañaría que eventualmente lo haga.