Videojuegos

Les presentamos Gilt, el nuevo juego de los creadores de Unavowed y Old Skies

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Wadjet Eye Games es uno de los desarrolladores de aventuras gráficas más interesantes que hay actualmente. Nos han ofrecido títulos geniales como Unavowed y Old Skies que no solo tienen narrativas increibles, sino que tratan de hacer cosas nuevas e interesantes mecánicamente. Ahora se preparan para lanzar su próxima obra: Gilt.

En este juego controlaremos al Hermano Demas, un sacerdote de la Orden de Lumen que ha seguido con fidelidad los antiguos preceptos de su religión, solo para descubrir que su diosa está muriendo y está furiosa con sus seguidores. Ahora debe emprender un nuevo viaje que lo enfrentará con la falencias de su fe en un mundo de fantasía y ciencia ficción.

- Publicidad -

Aún no hay tráiler de Gilt, pero podemos compartir unas imágenes para que se deleiten con el fantástico trabajo del artista Ben Chandler.

Mientras recorremos este mundo vamos a resolver acertijos, usar poderes divinos olvidados y buscar nuevos fieles a la «verdadera» fe.

Gilt aún no tiene fecha de lanzamiento, pero si están interesados les recomendamos encarecidamente que lo agreguen a su lista de deseados en Steam. De momento solo ha sido anunciado para PC y no hay noticias sobre su posible llegada a Nintendo Switch ni otras consolas, pero no nos extrañaría que eventualmente lo haga.

Primeros detalles de Broken Sword – The Smoking Mirror: Reforged, una versión mejorada de la aventura gráfica de 1997
Geoff Keighley revela la misteriosa escultura de un juego que mostrará en The Game Awards
Para Ubisoft, las microtransacciones son realmente buenas, así que todos los demás estamos equivocados
Metroid Prime 4: Beyond es una historia separada a la trilogía según Nintendo, pero insisten en enumerarlo y poner a Sylux
Roblox códigos de 99 Noches en el bosque (Noviembre 2025)
ModRetro presenta imágenes de su consola Nintendo 64 FPGA llamada M64
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Geoff Keighley revela la misteriosa escultura de un juego que mostrará en The Game Awards
No hay comentarios

Lo último

Jump Festa 2026: horarios de todos los anuncios de Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Black Clover y más
Anime y Manga
La segunda temporada de Hell’s Paradise: Jigokuraku ya tiene fecha de lanzamiento
Videojuegos
Las skins de Jinx y Vi de Arcane sí regresarán a Fortnite y ya sabemos en qué fecha vuelven
Videojuegos
Hytale por fin tiene fecha de lanzamiento una década después, pero será en ‘acceso anticipado’
Videojuegos