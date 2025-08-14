Gobierno de México pidió a Sony que publique los precios de la tienda PlayStation en pesos – ¿Podríamos hacer lo mismo en Colombia?

Una molestia constante que tenemos los usuarios de consolas PlayStation en Latinoamérica es que los precios de juegos, productos y servicios en la PSN Store están en dólares estadounidenses. Mientras otras tiendas en línea de videojuegos como la eShop (Nintendo), Microsoft Store (Xbox y PC), Steam, Epic Games Store (PC), Google Play (Android) y la App Store (iOS) tienen precios localizados en diferentes monedas de la región —incluyendo pesos mexicanos y colombianos— Sony insiste en sus dólares. Eso podría comenzar a cambiar.

A comienzos de agosto, el usuario magestick1 del subreddit r/videojuegosmx hizo una publicación revelando que la Procuraduría Federal del Consumidor del Gobierno de México (PROFECO) había determinado en 2024 que Sony estaba incumpliendo la ley al no publicar sus precios en la moneda local y con la información de impuestos. En una publicación siguiente, animó a los lectores y gamers mexicanos a escribir a PROFECO para exigir que hicieran algo al respecto.

Sorpresivamente, la campaña funcionó. El miércoles 13 de agosto de 2025, PROFECO notificó a Sony (PlayStation) para que se apegue a la ley y exhiba sus precios en pesos mexicanos.

#BoletínDePrensa Profeco notificó formalmente a Sony, titular de #PlayStation, para exhortarlo a exhibir los precios de sus productos en moneda nacional y con precio final a pagar.



El artículo 34 de la #LFPC establece que los precios deben exhibirse en moneda nacional; el 7 Bis… pic.twitter.com/eqB4ifoHDY — Profeco (@Profeco) August 13, 2025

El artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor de México establece que los precios deben exhibirse en moneda nacional y el 7 Bis señala que el total a pagar debe incluir todos los cargos que se deban cubrir, entre ellos el IVA.

Por supuesto, las cosas no van a ser tan fáciles. PlayStation podría objetar que no es una empresa mexicana y la ley no los puede obligar específicamente a hacer el cambio a la moneda mexicana a menos que amenace con impedirles la operación de la plataforma en el país. Pero hacer eso sería un proceso largo y engorroso que tal vez quieran evitar. También hay jugadores preocupados de que al hacer el cambio a los pesos mexicanos, se aumente su precio.

Al momento de hacer esta nota, PlayStation no ha emitido una respuesta oficial a la solicitud de PROFECO.

¿Podríamos exigir el cambio a pesos colombianos de la tienda PlayStation en Colombia?

Para poder exigir el cambio de dólares a la moneda local de un país en la tienda PlayStation, ayudaría que dicho país tenga una ley que diga que los productos, bienes y servicios que se pongan a la venta deben estar en dicha moneda. Colombia sí tiene dicha ley.

El artículo 26 de la ley 1480 de 2011 dice claramente que «el proveedor está obligado a informar al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos adicionales de los productos». Aunque hay ambigüedades respecto a la aplicación de esto en plataformas digitales, debería ser suficiente razón para comenzar un proceso.

De acuerdo al grupo de defensa del consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, los consumidores podemos realizar un reclamo directo al proveedor (el uso del formulario de soporte de PlayStarion debería calificar) y si no hemos recibido respuesta en 15 días, podemos formular una demanda ([email protected]).

Esto, por supuesto, no asegura que el gobierno hará algo al respecto ni que PlayStation está obligado a hacer caso, pero México ha creado un precedente que debemos aprovechar.