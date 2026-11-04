La fecha de lanzamiento de God of War Laufey ha sido aplazada, no saldrá en febrero de 2027

Los aplazamientos de videojuegos son tan tristemente comunes como los despidos en las misma industria. Cuando anuncian por primera vez la fecha de lanzamiento de un juego —especialmente de un juego AAA o de alto presupuesto— podemos estar casi seguro que no la cumplirán y que eventualmente se aplazará a unas semanas o meses después. Eso le acaba de ocurrir a God of War Laufey, cuya fecha de lanzamiento ha sido aplazada y ya no podremos jugarlo en el mes de febrero de 2027.

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De acuerdo a un comunicado oficial publicado en la cuenta oficial de Santa Monica Studio en redes sociales, el juego ahora saldrá el jueves 20 de mayo de 2027.

A continuación pueden leer nuestra traducción al español de dicho comunicado.

Desde la revelación de God of War Laufey en junio nos hemos sentido profundamente agradecidosde ver tanta emoción hacia el viaje de Faye por el Everywhen. No nos tomamos por asegurada la confianza que han puesto en este estudio para hacer una experiencia extraordinaria merecedora de la pasión y dedicación de nuestros fanáticos.



Con eso en mente, hemos tomado la decisión de aplazar el lanzamiento de God of War Laufey al 20 de mayo de 2027.



Sacaremos el máximo provecho de cada momento hasta entonces para poner los toques finales y llevar el juego a cumplir su máximo potencial.



En nombre de todos en el equipo, apreciamos su paciencia y estaremos de regreso con nuevas noticias pronto.



– Santa Monica Studio

También pueden leer el comunicado oficial en inglés.

La razón del cambio de la fecha de lanzamiento de God of War Laufey no es un misterio: el estudio necesita más tiempo para terminar el juego y pulirlo. Con suerte, durante este retraso también reflexionarán y se darán cuenta que sacar el equivalente de una edición de colección sin el juego es un grave error.

God of War: Laufey es un título exclusivo para la consola PS5 que será lanzado a la venta el 16 de febrero de 2027.

Este será un juego exclusivo para la consolas PlayStation 5.