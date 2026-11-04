Videojuegos

La fecha de lanzamiento de God of War Laufey ha sido aplazada, no saldrá en febrero de 2027

Se demora porque se está arreglando.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Los aplazamientos de videojuegos son tan tristemente comunes como los despidos en las misma industria. Cuando anuncian por primera vez la fecha de lanzamiento de un juego —especialmente de un juego AAA o de alto presupuesto— podemos estar casi seguro que no la cumplirán y que eventualmente se aplazará a unas semanas o meses después. Eso le acaba de ocurrir a God of War Laufey, cuya fecha de lanzamiento ha sido aplazada y ya no podremos jugarlo en el mes de febrero de 2027.

De acuerdo a un comunicado oficial publicado en la cuenta oficial de Santa Monica Studio en redes sociales, el juego ahora saldrá el jueves 20 de mayo de 2027.

- Publicidad -

A continuación pueden leer nuestra traducción al español de dicho comunicado.

Desde la revelación de God of War Laufey en junio nos hemos sentido profundamente agradecidosde ver tanta emoción hacia el viaje de Faye por el Everywhen. No nos tomamos por asegurada la confianza que han puesto en este estudio para hacer una experiencia extraordinaria merecedora de la pasión y dedicación de nuestros fanáticos.

Con eso en mente, hemos tomado la decisión de aplazar el lanzamiento de God of War Laufey al 20 de mayo de 2027.

Sacaremos el máximo provecho de cada momento hasta entonces para poner los toques finales y llevar el juego a cumplir su máximo potencial.

En nombre de todos en el equipo, apreciamos su paciencia y estaremos de regreso con nuevas noticias pronto.

– Santa Monica Studio

También pueden leer el comunicado oficial en inglés.

La razón del cambio de la fecha de lanzamiento de God of War Laufey no es un misterio: el estudio necesita más tiempo para terminar el juego y pulirlo. Con suerte, durante este retraso también reflexionarán y se darán cuenta que sacar el equivalente de una edición de colección sin el juego es un grave error.

Más sobre God of War

La edición de colección de God of War: Laufey sigue una tendencia que odiamos – no incluye el juego
 La edición de colección de God of War:…
Estos son los bonos por compra anticipada y de la edición deluxe de God of War: Laufey
 Estos son los bonos por compra anticipada y…
Es oficial: el actor Dave Bautista será el nuevo Kratos en la serie de God of War para Amazon
 Es oficial: el actor Dave Bautista será el…
PlayStation reveló la fecha de lanzamiento de God of War Laufey, pero ni eso impidió que los jugadores dejen de criticarlos por querer acabar con los juegos físicos
 PlayStation reveló la fecha de lanzamiento de God…
Todo lo que sabemos sobre God of War: Laufey – historia, jugabilidad y posible lanzamiento del juego protagonizado por Faye, esposa de Kratos
 Todo lo que sabemos sobre God of War:…
Hay otro juego de God of War en desarrollo aparte del remake de la trilogía, su protagonista no sería Kratos ni Atreus
 Hay otro juego de God of War en…

God of War: Laufey es un título exclusivo para la consola PS5 que será lanzado a la venta el 16 de febrero de 2027.

Este será un juego exclusivo para la consolas PlayStation 5.

Más de:
God of War: Laufey God of War: Laufey
The Legend of Zelda: Ocarina of Time te lleva al pasado desde el buscador de Google, revelado elenco de voces del remake para Switch 2
Street Fighter 6: todo el contenido del Fighting Pass de noviembre llamado «Bolsillo Invernal»
Trabajadores de Arkane culpan a Microsoft de «sabotear el desarrollo del juego de Blade»
¡Digan adiós a Fortnite OG! El modo ‘Orígenes’ será retirado del juego
Mega Man: Dual Override, así es Cook Man el cuarto Robot Master presentado por Capcom
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior ¡Digan adiós a Fortnite OG! El modo ‘Orígenes’ será retirado del juego
Siguiente artículo Trabajadores de Arkane culpan a Microsoft de «sabotear el desarrollo del juego de Blade»
No hay comentarios

Lo último

Dragon Ball Super no estará en Jump Festa 2027 ¿Toyotaro seguirá a cargo del manga o este se independizara de Shueisha?
Anime y Manga
Dónde están todos los Ámbares en Valor Mortis
Videojuegos
Ya está disponible la inesperada colaboración de Tragones y Mazmorras (Dungeon Meshi) con Dragon’s Dogma 2
Videojuegos
Guía Fortnite: cómo entrar al doble cuarto secreto de la cascada (mini temporada Cazatesoros 2026)
Videojuegos