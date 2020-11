God of War: Ragnarok, ¿estará o no estará para PlayStation 4?

Sabemos que la secuela de las aventuras de Kratos y Atreus continuará en PlayStation 5. La cuestión es si los usuarios de PS4 alcanzarán a experimentarla en sus envejecidas consolas. El jefe de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha preferido no dar detalles sobre la compatibilidad generacional de God of War: Ragnarok.

La idea de tener un juego diseñado para PlayStation 5 es una muy seductora. Mientras que los jugadores se abren camino por la alineación de lanzamiento de la consola, los esfuerzos de Santa Monica apuntan para ser el título exclusivo más importante de PlayStation en el horizonte.

Sin embargo, es muy poco lo que se sabe hasta el momento. Sony no ha ofrecido más datos más allá del impresionante logo y el avance mostrado en la presentación de PS5 con un marco de lanzamiento para el 2021. Hablando con The Telegraph, Jim Ryan mantuvo sus labios cerrados con lo que sabe sobre God of War: Ragnarok. “Lo siento, no tengo decir nada al respecto”, fue lo único que comento Ryan.

La pregunta es justa. Muchos creían que Horizon: Forbidden West iba a salir únicamente en PS5, pero luego se reveló que el juego también saldrá para la generación anterior. Si el juego solo sale para PS5, los aficionados podrán tener una experiencia en sus nuevos sistemas con tecnología de punta. Aunque si sale para PS4, muchas más personas podrán disfrutar de la nueva aventura del dios de la guerra.

PlayStation 5 ya se encuentra disponible en Colombia.

Vía: VG24/7