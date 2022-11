Guía God of War Ragnarok: todos los cofres nornir y su solución

Kratos puede ser un dios, pero eso no significa que no pueda caer en batalla. Su salud y la ira que le da una fuerza sobrehumana son limitadas. Afortunadamente, hay algo que puede hacer durante su visita por los nueve reinos para hacer su vida más fácil. En casi todos los escenarios de God of War Ragnarok se encuentran escondidos cofres nornir con las Manzanas de Idunn y Cuernos de hidromiel rojos —los objetos que aumenta su límite de salud e ira — y en esta guía les vamos a decir dónde están todos y cómo solucionar cada uno de sus acertijos.

¡Esta guía con todos los cofres nornir de God of War Ragnarok y la solución a sus acertijos todavía se encuentra en desarrollo! Seguiremos agregando continuamente información, mapas e imágenes restantes a lo largo de los próximos días.

Índice

Vamos a dividir la ubicación y solución de todos los cofres nornir de God of War Ragnarok de acuerdo al reino en que se encuentran y la sección del juego en la que se pueden acceder.

Aprovechamos para aclarar que no encontraremos cofres nornir en Helheim, Jotunheim ni en Asgard.

Recompensas de los cofres nornir en God of War Ragnarok

Si siguen esta guía, a medida que avancen en su búsqueda de todos los cofres nornir de God of War Ragnarok conseguirán todas las Manzanas de Idunn (llamadas así por la diosa nórdica de la juventud) y todos los Cuerno de hidromiel rojos. Eso les permitirá subir la salud y ira de Kratos al máximo. También sirve para desbloquear el trofeo Tripa llena.

Los últimos cofres del juego también nos recompensas con materiales de fabricación, amuletos una Llama del Caos y dinero.

Guía de todos los cofres nornir en la primera visita a Svartalfheim en God of War Ragnarok

Humedales de Aurvangar

Tras avanzar un poco en la barca podemos desembarcar en una playa con un geiser. Podemos cruzar congelándolo con el hacha y ver el cofre a la derecha.

Detrás del cofre en una isla pequeña.

A la derecha del cofre.

Debemos dar la vuelta y cruzar el geiser de la izquierda congelándolo, subir usando las espadas como gancho y luego buscar la runa en un árbol a la izquierda.

Recompensa: Manzana de Idunn

Tras bajar la barrera de metal camino a Nidavellir, vamos por el lado izquierdo del río y atravesamos un tunel. Al otro lado desembarcamos y el cofre estará a la vista.

Sobre el arco a la izquierda del cofre. Debemos arrojarle el hacha hasta que marque una runa presente en el cofre.

A la derecha del cofre. Debemos arrojarle el hacha hasta que marque una runa presente en el cofre. Un geiser tapa la runa, así que es necesario bloquearlo con el hacha para verla.

Moviéndose al extremo de la isla a la izquierda del cofre, subiendo a la parte superior.

Recompensa: Cuerno de hidromiel rojo

Playa Dragón

El cofre está a la vista tras desembarcar en Playa Dragón.

Escondida tras un geiser detrás del cofre. Debemos apuntarle desde un ángulo superior.

Detrás de la estatua del dragón.

Detrás de un geiser frente a la estatua del dragón.

Recompensa: Manzana de Idunn

Plataforma de Radsvinn

Nos dirigimos a la plataforma tras desembarcar en la Torre de vigilancia. Tras derrotar a los enemigos, encontraremos el cofre nornir en el lado izquierdo de la plataforma, cerca a un Cuervo de Odín.

La primera runa está justo a la izquierda del cofre, hay que encenderla con las Espadas del Caos.

Detrás de una reja frente al cofre. Debe ser encendida desde arriba, arrojando algo contra el explosivo.

Al fondo del área, detrás de unos barriles que se pueden destruir con una flecha sónica.

Recompensa: Manzana de Idunn

Isla de Alberich

Este cofre nornir está a la vista tras desembarcar en esta zona.

Debemos golpear las tres runas en un breve tiempo.

Detrás del cofre.

Frente al cofre, hay que golpear la columna con una flecha sónica para que quede al alcance.

En el lado izquierdo de la zona. Hay que girar un dispositivo con golpes arrojando el hacha para que la runa suba. Recomendamos golpear este primero.

Recompensa: Cuerno de hidromiel rojo

Minas abiertas de Jarnsmida

Tras avanzar por esta zona y balancearse al otro lado del contenedor, veremos el cofre al lado del camino principal.

Como Atreus indica, está justo a la izquierda del cofre. Debemos encenderlo con las Espadas del Caos.

Bajando a la izquierda del cofre y cruzando balanceándonos con el gancho.

Regresando de encender la runa anterior, usando el hacha sobre la runa para que pare el flujo de agua y permita encenderla.

Recompensa: Cuerno de hidromiel rojo

Guía de todos los cofres nornir en la primera visita a Alfheim en God of War Ragnarok

El Strond

Tras atravesar una brecha estrecha en el camino principal hacia el Templo de la luz, podemos arrojarnos hacia abajo por la ruta de la izquierda y ver el primero de todos los cofres nornir de Alfheim.

Siguiendo el camino más allá del cofre, mirando por el acantilado abajo a la izquierda.

Frente al cofre, en una saliente.

Continuando por el camino principal, hasta que Tyr mencione el Templo de la luz. Podemos asomarnos por el lado izquierdo del camino para verla.

Recompensa: Manzana de Idunn

Templo de la luz

Podemos ver el cofre a la derecha del camino tras empujar la estatua para crear un puente de luz.

Justo a la izquierda del cofre

A la derecha del cofre. Requiere una flecha sónica para abrir el camino y luego rebotar el hacha en la piedra para golpearlo (cuando la línea indicadora se ponga azul).

Siguiendo el camino a la izquierda del cofre, en la esquina.

Recompensa: Cuerno de hidromiel rojo

Los baldíos

En la zona más al norte encontraremos un edificio bloqueado por una colmena. Si nos acercamos desde la izquierda de este, podremos liberarla arrojando el hacha contra los núcleos alineados. Luego accedemos al edificio por el otro lado para encontrar el cofre.

A la izquierda del cofre.

En el techo del mismo edificio, debemos disparar una flecha del acompañante al explosivo.

Afuera, al lado derecho del edificio.

Recompensa: Manzana de Idunn

Las cavernas

Tras avanzar en el favor para liberar la criatura que habita esta zona, bajaremos por una tirolesa. Usamos el gancho para pasar al otro lado del abismo, bajar al nivel inferior y avanzar un poco para encontrar el cofre nornir de esta zona.

Frente al cofre.

Abrir la puerta de madera y avanzar. Está adentro a la izquierda.

Debemos avanzar, cortar la colmena haciendo rebotar el hacha en la piedra, usar el gancho y escalar hasta la parte de arriba. Nos dejamos caer hasta el edificio y veremos la runa contra la ventana.

Recompensa: Manzana de Idunn

Guía de todos los cofres nornir en la primera visita a Vanaheim de God of War Ragnarok

Tierras salvajes del sur

Veremos este cofre tras avanzar por el camino principal, poco después de llegar a Vanaheim.

A la derecha del cofre, debemos usar las Espadas del Caos para quemar las ramas que la rodéan.

Por el camino de regreso, a la izquierda. Nuevamente debemos quemar las ramas que la cubren.

Arriba a la izquierda del cofre, sobre una roca.

Recompensa: Manzana de Idunn

La aldea abandonada

Siguiendo el camino principal encontraremos un puente roto que debemos cruzar resolviendo un puzle. Este consiste en arrojar el hacha para hacer girar una grúa que además tiene una lámpara amarrada. Esta es la clave para encender las antorchas con las runas necesarias para abrir el cofre nornir que hay más adelante.

Frente al cofre.

Para encender la antorcha que está bajo nosotros cuando llegamos a esta área, debemos girar la grúa para que la lámpara quede cerca a esta posición y luego usar las Espadas del caos para halarla desde allí.

Giramos el gancho de modo que podamos llegar al área izquierda de la zona, luego usamos las espadas para que la lámpara se balancee y alcance la runa a su izquierda.

Recompensa: Cuerno de hidromiel rojo

Ruinas

Tras dejar el bote cerca de la tienda de Brok en Delta del río, debemos cruzar bajo el arco y veremos el cofre al otro lado.

Subimos la pared a la izquierda del cofre, saltamos a través de los pilares hasta que encontremos una cadena. Veremos la runa si miramos hacia abajo.

A la derecha del cofre, al otro lado de la pared cubierta en ramas rojas. Requiere usar las flechas sello de Freya o Atreus.

En la playa donde está la tienda de Brok.

Recompensa: Cuerno de hidromiel rojo

Pasaje del velo

Tras llegar a la zona (hacia la izquierda en ruta a las Cascadas de la diosa) encontraremos rocas doradas que podemos hacer desaparecer arrojándoles un explosivo. El cofre está tras ellas.

Las tres runas están más allá del cofre. Para activarlas debemos usar una cadena de flechas sello de Freya y arrojar un explosivo. En una futura actualización de esta guía agregaremos una captura que muestra cómo hacerlo.

Recompensa: Manzana de Idunn

Cascadas de la diosa

Podemos encontrar el cofre en la parte de atrás del área tras subir los acantilados.

A la derecha del cofre. Debemos crear una cadena de flechas sello en las rocas para alcanzarlo con las Espadas del caos.

En lo alto de la cascada a la derecha. También debemos usar una cadena de flechas sello en las rocas para alcanzar la runa.

Mirando a la izquierda de la anterior runa. También es necesaria una cadena de flechas sello.

Recompensa: Manzana de Idunn

Guía de todos los cofres nornir en el regreso a Midgard con Freya

Escondite

Podemos encontrar esta zona al noreste del Templo de Tyr, pero debemos deshacernos de los enemigos antes de intentar resolver el acertijo del cofre nornir.

A la izquierda del cofre. Debemos usar una cadena de flechas sello y la Espada del Caos para deshacernos de las ramas y luego encender la antorcha.

Debemos tomar una bomba de la parte baja del área y arrojarla contra las rocas en el hueco de la pared al fondo para revelar la antorcha. Luego debemos arrojar otra bomba para encenderla.

Al lado contrario a las escaleras, debemos crear una cadena de flechas sello hasta ella y luego arrojar una bomba.

Recompensa: Cuerno de hidromiel rojo

Los remeros

Entrando al área desde el Lago de los Nueve, debemos deshacernos de los enemigos y seguir hacia la derecha para encontrar el cofre. Debemos golpear las tres runas de forma rápida y sucesiva.

A la izquierda del cofre, a través de un hueco en el muro.

Al otro lado del muro, cerca al cofre pequeño.

Avanzando normalmente por el área llegamos al otro lado de la puerta, la abrimos y así tenemos acceso a la tercera runa.

Recompensa: Manzana de Idunn

Hacienda

Encontramos el cofre tras resolver el puzle y abrir la puerta de la tesorería. Podemos ver las tres runas mientras trabajamos en el acertijo.

En la parte alta del acertijo, subiendo por el lado izquierdo.

En la parte alta del acertijo, subiendo por el lado derecho.

Tras acceder a la cueva y abrir la puerta para que Freya entre, usando flechas sello para alcanzarla.

Recompensa: Cuerno de hidromiel rojo

Pozo de Urd

En la esquina superior izquierda del mapa, detrás de unas rocas.

Al otro lado del cofre.

Debemos subir a lo alto de la montaña usando los tres puntos de agarre, escalar un poco más y mirar a la derecha para ver la segunda runa.

Desde la runa anterior, bajar al nivel inferior y mirar a la derecha.

Recompensa: Manzana de Idunn

Todos los cofres nornir en el regreso a Svartalfheim con Brok

Túneles Myrkr

Siguiendo el camino principal, al fondo tras pasar agachados por un pasillo.

Justo frente al cofre.

A la izquierda del cofre. Debemos romper el barril para regar el aceite y usar una flecha rúnica y las Espadas del caos para encenderlo.

Regresando por el pasillo, escondido detrás de unas cajas.

Recompensa: Manzana de Idunn

La forja

Tras regresar con Freya, podemos volver al camino en el que vimos una roca pintada con un corazón. El cofre está cerca. Debemos dejar una lanza sobre cada runa y luego detonarlas al mismo tiempo.

Regresando por donde llegamos, sobre unas rocas girando a la izquierda del camino.

En la roca diagonal a la derecha del cofre.

Cruzando el acantilado por los postes de madera.

Recompensa: Cuerno de hidromiel rojo

Guía de todos los cofres nornir en el regreso a Vanaheim en God of War Ragnarok

Bosque Barri oriental

Al encontrar la primera bifurcación en el camino principal, seguimos por la ruta de la izquierda.

A la izquierda del cofre, hacia arriba.

Siguiendo el camino de la derecha, después de derrotar el Wulver.

Regresando por el camino, hacia el lado derecho. Debemos usar flechas sello y las Espadas del caos para activarlo.

Recompensa: Cuerno de hidromiel rojo

Todos los cofres nornir en Muspelheim con Kratos

El crisol

Bajando a la arena desde la tienda de Brok.

Para abrir este cofre necesitamos superar tres desafíos de combate. Cada uno está indicado por una espada clavada en el piso con el símbolo de una runa.

El primero se encuentra usando el gancho a la izquierda del cofre.

Usando el gancho a la derecha del cofre y siguiendo a la izquierda.

Siguiendo el camino, tras un par de saltos.

Recompensa: Llamas del caos

Acantilados ardientes

Siguiendo el camino principal, tras pasar por la cascada de lava, debemos dejarnos caer y seguir hacia la derecha. Buscamos la roca que se puede destruir con una lanza explosiva para liberar el cofre.

Regresando por el camino, donde estaba la roca que rompimos con la lanza.

Frente al cofre, debemos encadenar flechas sello y usar las espadas del caos para encenderlo.

Justo al lado del anterior, pero debemos apuntar las flechas desde la posición del cofre. Debemos encadenar flechas sello y usar las espadas del caos para encenderlo.

Recompensas: Fragmentos de runa x10, Amuleto Fortaleza de Svartalfheim

Todos los cofres nornir en el regreso a Svartalfheim con la Lanza de Draupnir

El corazón de manzana

Regresando a las minas usando la plataforma de los humedales de Aurvangar, seguimos hasta encontrar un lugar donde usar la lanza para poder continuar el camino. Seguimos por allí hasta encontrar el cofre.

A la izquierda del cofre, sobre una plataforma.

sobre otra plataforma, también a la izquierda del cofre.

Subiendo los escalones a la derecha del cofre y girando a la derecha.

Recompensa: Cuerno de hidromiel rojo

Avanzamos hasta llegar a la zona de uno de los portales de Yggdrasil, donde se activa un nuevo acceso místico.

Escondida tras una caída de agua a la derecha del cofre. Debemos usar el hacha para congelarla y usar una lanza para romper la runa.

A la derecha del cofre, frente al acceso místico.

Detrás de las rocas que se pueden romper golpeando el explosivo.

Recompensa: Manzana de Idunn

Guía de todos los cofres nornir en el regreso a Alfheim en God of War Ragnarok

Tras nuestro paso por Vanaheim podemos regresar a este reino y explorar una nueva zona más allá de los baldíos: las arenas prohibidas.

Las arenas prohibidas

Pasando bajo un pilar caído marcado con un símbolo de corazón en el suroeste de esta zona.

A la derecha del cofre.

Regresando al otro lado del pilar, sobre una roca alta a la izquierda. Requiere encadenar flechas sello y las Espadas del caos.

Regresando al otro lado del pilar, en lo alto del arco de piedra. También requiere flechas sello.

Recompensa: Cuerno de hidromiel rojo

Podemos crear una entrada golpeando el muro bajo la puerta a la biblioteca de los elfos al noroeste de las arenas prohibidas. Luego seguimos el camino hasta el cofre.

A la izquierda, debemos usar una flecha rúnica en el fuego para encenderlo.

Frente a la antorcha anterior, en el lado opuesto. También debemos usar flechas sello para transportar el fuego al brasero.

Mirando hacia arriba, rompiendo la colmena con una flecha sónica. Debemos usar flechas sello para conectarlo con la anterior runa ya encendida.

Recompensas: Fragmentos de runa x10, Amuleto Justicia de Alfheim

Guía de todos los cofres nornir en el regreso opcional a Vanaheim para God of War Ragnarok

Los siguientes cofres nornir se pueden encontrar en Vanaheim después de conseguir la habilidad de cambiar el reino entre día y noche. Pueden conseguirse con Atreus o con Freya como acompañantes.

Las planicies

Bajando desde el acceso místico en la entrada del cráter a la zona abierta. Seguimos hacia la derecha y al noreste hasta ver el cofre en lo alto de un muro.

Arriba y a la izquierda del cofre.

A la derecha del cofre, al otro lado del lago.

Al otro lado de la enorme roca. Debemos quemarlas desde el otro lado de la estructura para poder acceder a la runa.

Recompensa: Manzana de Idunn

Bajando a la izquierda desde el acceso místico en las planicies occidentales. Seguimos por el camino de la izquierda y derrotamos a un jefe llamado Vali. Nos acercamos al borde izquierdo del área y usamos el hacha sobre una planta venenosa. Regresamos para poder bajar al área que antes estaba llena de veneno.

A la izquierda del área, sobre una roca.

A la derecha del área, dentro de un árbol.

Arrojamos el hacha a la planta venenosa a la derecha del cofre. Seguimos ese camino y la veremos tras un árbol.

Recompensa: Cuerno de hidromiel rojo

La jungla

Tras completar el favor ‘el regreso del río’, justo a la izquierda del acceso místico de esta zona. Si no lo han activado, pueden llegar bajando por el río al sur del mapa.

Arriba y a la izquierda del cofre.

A la derecha en las escaleras que llevan al Altar Celestial. Debemos usar flechas sello y las Espadas del Caos para liberarlo.

Saliendo del área usando el gancho y luego mirando hacia atrás.

Recompensa: Manzana de Idunn

Los sumideros

Nos dirigimos al occidente desde el acceso místico a la entrada del crater, atravesamos el arco circular y bajamos en una tirolesa. Tras aterrizar, veremos el cofre en una cueva.

Necesitamos usar cadenas de flechas sello para activar cada uno de estos braseros.

A la izquierda del cofre, sobre la roca fuera de la cueva.

Saliendo de la cueva, al otro lado de un lago.

Usando el gancho y volteando para verlo arriba en un risco.

Recompensa: Cuerno de hidromiel rojo

Tras terminar el favor ‘Regreso del río’, seguimos el bote hacia el lado derecho del mapa de esta zona hasta encontrar una playa. Bajamos del bote y seguimos a través de los túneles hasta subir a una nueva área. Seguimos el camino hasta ver el cofre.

Debemos dejar una lanza en cada una de las runas y activarlas al mismo tiempo.

Siguiendo del camino desde el cofre, a la izquierda.

Regresando a la cueva a la izquierda de esta.

Sobre el pilar que vemos allá de la cadena.

Recompensas: Fragmentos de runas x10, Amuleto Coraje de Midgard.

Guía de todos los cofres nornir en el regreso opcional a Niflheim

Después de derrotar al jefe final del juego, podemos volver al árbol de los cuervos en Niflheim y descubrir un nuevo camino camino hacia la izquierda.

Frente al cofre, en la esquina cerca de la perta de metal.

Tras dejarnos caer en el hueco, dentro de una de las celdas de la prisión.

Mirando hacia abajo en el pozo central.

Recompensas: numerosos materiales de fabricación y una gran cantidad de dinero.

Esperamos que esta guía con la ubicación de todos los cofres nornir en God of War Ragnarok les haya resultado útil.