Dónde están todos los gatos en God of War: Sons of Sparta para completar el pedido de Circe

Una de las zonas opcionales más interesantes de God of War: Sons of Sparta es la Isla de Eea en la parte inferior derecha del mapa, pues allí está Circe y nos pone las misiones de encontrar todos los tótems de gatos (Ídolos de Ailorus) y rendirle tribudo. En esta guía de este metroidvania protagonizado por Kratos les diremos cómo cumplir el pedido de Circe, encontrar todos los felinos olvidados y sacar el trofeo ‘Rebaño felino’.

Dónde están todos los Todos los tótems de gatos

Antes que nada, es buena idea conseguir primero el Guris Joya de Ziteo (pagando 7500 orbes rojos en Esparta) y equiparlo. Esto hará que aparezca un indicador en la zona en que hay un secreto.

Es importante porque todos los tótems de gatos (Ídolos de Ailouros) o felinos faltantes de Circe en God of War: Sons of Sparta están ocultos detrás de paredes y aunque es posible encontrarlos a punta de curiosidad, es más fácil tener la Joya de Ziteo como ayuda. También recomendamos hacer esto cuando obtenemos el grillete del grifo que nos permite viajar entre campamentos.

Ahora sí, veamos dónde están cada una de las nueve estatuas de gatos escondidas en el mapa del juego.

Gato en Esparta

En la esquina superior derecha de la casa que tiene el tesoro que solo podemos tomar con la magia de Demeter: la guja de cosecha

Gato en La Gran Cisterna

Al lado de un cofre en un muro que debe ser escalado. Está en el pasillo a la izquierda de al zona en que La Gran Cisterna se conecta con La Agora Subterranea. Allí tenemos que usar la habilidad Otos de Licurgo (L2+R2).

Gato en Río Eurotas

En esta pared de la zona en que tenemos que usar las sandalias para correr y alcanzar el otro lado. En la pared del lado derecho, abajo del pilar donde tomamos la «foto» del paisaje, usamo la habilidad Otos de Licurgo (L2+R2) para revelar uno de los felinos faltantes.

Gato en El Santuario

En el Santuario de la Oráculo, usamos el doble salto para alcanzar este muro. Usamos la habilidad Otos de Licurgo (L2+R2) para revelar el tótem de gato tras la pared

Gato en la Viña del Oeno

Usamos la habilidad Otos de Licurgo (L2+R2) en la pared de la izquierda que muestra el mapa, subiendo por las escaleras a la izquierda del campamento.

Gato en el Puerto de Mesenia

En la zona a la que podemos acceder después de mejorar las sandalias victoriosas al nivel 3 y aprender la habilidad Carga Victoriosa. Usamos la habilidad Otos de Licurgo (L2+R2) en el punto que muestran la imágenes para que aparezca un paso hacia otro gatito.

Gato en Cuevas Petreas

Desde el campamento inferior, avanzamos a la izquierda hasta el punto que muestan las imágenes y que está al otro lado de la pared de donde encontramos el cofre. Usamos la habilidad Otos de Licurgo (L2+R2) y revelamos otro minino

Gato en Monte Taigeto

Después de derrotar a la Escolopendra en Puerto de Mesenia, volvemos al punto en que encontramos atrapado a la grifo y nos devolvemos una pantalla. Los cércopes abrirán el acceso a una nueva zona y avanzamos hasta el punto que muestra el mapa. Usamos la habilidad Otos de Licurgo (L2+R2) y encontraremos otro felino faltante de la petición de Circe.

Gato en La Estepa Árida

El último de los ídolos de Ailouros (que nombre tan elaborado para una estatua de gato) de God of War: Sons of Sparta está en la Estepa Arida, pocas pantallas a la derecha del Templo de Demeter.

Eliminamos a los sectarios de este punto y usamos la habilidad Otos de Licurgo (L2+R2) para revelar el interior de la pared y sacar el último de los tótem de gatos.

Recompensas por encontrar los felinos faltantes

El hogar de estos gatos es la morada de Circe en la Isla de Eea. Podemos encontrarla en la parte inferior derecha del mapa usando la barca que esta en el Puerto de Mesenia.

Por cada ídolo de Ailouros (tótem de gato o felino olvidado, como prefieran decirles) que le entreguemos a Circe en God of War: Sons of Sparta recibiremos ciertas recompensas:

Un gato – 999 Orbes sangrientos

– 999 Orbes sangrientos Dos gatos – 999 Orbes sangrientos

– 999 Orbes sangrientos Tres gatos – 999 Orbes sangrientos

– 999 Orbes sangrientos Cuatro gatos – 999 Orbes sangrientos + Gúris Talismán de Resurrección

– 999 Orbes sangrientos + Gúris Talismán de Resurrección Cinco gatos – 999 Orbes sangrientos

– 999 Orbes sangrientos Seis gatos – 999 Orbes sangrientos

– 999 Orbes sangrientos Siete gatos – 999 Orbes sangrientos + Garra de gato

– 999 Orbes sangrientos + Garra de gato Ocho gatos – 999 Orbes sangrientos

– 999 Orbes sangrientos Nueve gatos – 999 Orbes sangrientos + Garra de gato

Si volvemos a interactuar con el Tributo de Ailouros tras entregar el último de los gatos, recibiremos otra Garra de gato.

Además, al entregar los nueve tótems de gatos y así cumplir el pedido de Circe recibiremos el trofeo ‘Rebaño felino’.

Tributos a Circe

En la morada de Circe en la Isla de Eea hay un Orbe rojo en el que podemos rendir tributo a la bruja. Esto significa que tenemos que gastar orbes sangrientos allí. Estas son las recompensas que nos da: