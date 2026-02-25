God of War: Sons of Sparta – Reseña (PS5)

¿Por qué existe un videojuego como God of War: Sons of Sparta? En una serie como esta —en la que las principales entregas han sido obras de extrema calidad técnica que aprovechan al máximo la potencia del hardware— un juego de acción y plataformas en 2D estilo retro con gráficos pixelados parece fuera de lugar. No es el primer ‘spin-off’ que hace algo parecido —los más fanáticos no hemos olvidado el curioso God of War: Betrayal para teléfonos móviles de 2007— pero resulta difícil entender cuál es su lugar en la franquicia y sobre todo a qué público está realmente dirigido. Vamos a tratar de explicarlo todo en esta reseña.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de God of War: Sons of Sparta. Seguir

Esta historia nos lleva al pasado a dos niveles diferentes. Es una aventura que vive un Kratos adolescente al lado de su hermano Deimos y que le está siendo narrada a la pequeña Calliope, su primera hija, tiempo antes de que sufriera su triste destino.

La historia se desarrolla en Esparta y sus alrededores, cuando Kratos era apenas un cadete con ambiciones de unirse a la vanguardia de su ciudad. Impulsado por su hermano Deimos, parten en búsqueda de otro joven llamado Vasilis que parece haberse extraviado. Durante la misión enfrentamos toda clase de monstruos y criaturas mitológicas, como es de esperar de esta saga.

God of War: Sons of Sparta es un metroidvania. Eso significa que cuenta con un mapa interconectado y que a medida que avancemos conseguiremos habilidades que nos permiten alcanzar nuevos caminos en zonas que ya habíamos visitado. Es difícil para un juego pertenecer a este género en un mundo post Hollow Knight: Silksong, pues este título prácticamente “perfeccionó” lo que se puede hacer con sus ideas. Para que un metroidvania resalte en 2026 tiene que buscar algo nuevo y especial… algo que tristemente esta aventura de Kratos adolescente no pudo encontrar.

Tampoco ayuda que las primeras impresiones que nos da no sean muy positivas. El arte en pixeles de los personajes y criaturas no es malo pero tampoco luce especialmente llamativo, las animaciones son bruscas y el combate resulta demasiado simplista. La verdad es que el juego mejora a medida que progresa, pero le cuesta librarse de esos problemas iniciales y se puede decir que —a final de cuentas— no es más que un metroidvania genérico, uno que puede resultar divertido y emocionante, pero genérico.

La enorme cantidad de ‘bugs’ que tiene en su lanzamiento —y que no han sido corregidos con parches dos semanas después— es decepcionante. Aunque algunos de estos errores son graciosos —como los enemigos que se quedan atascados en animaciones— hay otros que resultan molestos, especialmente la forma en que Deimos que queda quieto en combate cuando debería estar ayudándonos. El audio es el elemento que más falla y los diálogos suelen atrasarse en relación con lo ocurrido en pantalla. Aunque agradecemos que el juego tiene un muy buen doblaje al español de Latinoamérica, hay muchos errores en la traducción de textos y subtítulos.

Volvamos al tema de la jugabilidad. Nuestras principales herramientas para combatir los cientos de enemigos que rondan Laconia son la lanza, el aspis (escudo griego) y la capacidad de evadir. La acción es rápida y es tentador simplemente tratar golpear a un enemigo hasta que caiga, pero la mayoría pueden resistir mucho daño y nuestros ataques no los aturden, así que esto es un camino fácil hacia la derrota. Tenemos que encontrar un equilibrio entre los ataques, el movimiento y los bloqueos con el escudo, pero inicialmente todo se siente muy repetitivo.

Eventualmente ganamos dones de dioses como Apolo, Hestia y Demeter que nos permiten usar ataques mágicos especiales que le dan más variedad al combate. Incluso podemos mejorarlos para desatar movimientos especiales devastadores, pero llegar a ese punto toma muchas horas y el juego no ofrece un buen sistema para cambiar entre dones, por lo que el sistema de combate nunca deja de ser algo torpe. El juego parece estar al tanto de esta debilidad y a menos que estemos explorando a fondo, rara vez nos obliga a combatir a los enemigos normales.

Eso sí, cuando aprendemos cuáles son los movimientos de los enemigos más duros y de los brutales jefes el combate se puede convertir en una genial danza de combos, ‘parries’ y magia. Es una lástima que estos momentos sean una minoría. En la segunda mitad del juego —si hemos mejorado nuestro equipo y los dones de los dioses— Kratos se vuelve esencialmente un tanque que puede acabar sin dificultad con todo a su paso. Hay ‘builds’ realmente rotos que no son difíciles de montar y que vuelven irrelevante el combate. Eso es perfecto para quienes simplemente quieren explorar y buscar las decenas de coleccionables y secretos que hay repartidos en el mapa, pero refuerza la idea de que el combate no es bueno.

Ya quedó más que claro que el combate no es el elemento más fuerte de God of War: Sons of Sparta a pesar de contar con algunos enfrentamientos divertidos contra jefes. Afortunadamente, la exploración resulta mucho más interesante. Este juego tiene una muy buena variedad de escenarios y aunque algunos de ellos son los típicos bosques, montañas y cavernas, hay otros que resultan mucho más llamativos como un viñedo maldito, un poblado invadido por cultistas y el templo de una oráculo. ¡Incluso hay una secuencia de vuelo inspirada en los juegos de disparos de naves! Visualmente todos estos escenarios lucen muy bien, con excelente arte en pixeles en los fondos que representan paisajes muy bellos o enormes estatuas. Todo es muy estático y obviamente no tiene la espectacularidad de otros GoW, pero los amantes de este estilo artísticos sabremos apreciarlos.

El mapeado está muy bien diseñado, con muchas interconexiones tanto directas como ocultas y con un buen sentido de la progresión. Tenemos a nuestra disposición marcadores para indicar lugares de interés y más adelante desbloqueamos un sistema de “fotografía” similar al introducido por Prince of Persia: The Lost Crown que resulta más que bienvenido. De hecho, es algo que deberían tener todos los metroidvania.

Aunque el viaje rápido parece muy limitado al comienzo del juego, eventualmente ganamos la habilidad de viajar a cualquier campamento y es aquí que la exploración se abre por completo. God of War: Sons of Sparta tiene docenas de coleccionables escondidos y aunque la mayoría no son más que curiosidades para venderle a los cércopes y materiales de mejora para el equipo, también hay una buena cantidad de lanzas o aspis con habilidades que pueden alterar la forma en que combatimos, mejoras para las magias que debemos llevar a los templos de cada dios e incluso historias opcionales muy interesantes. Lo malo es que algunos de estos secretos están tan bien ocultos que es prácticamente necesario conseguir cierto objeto que ayuda a detectarlos antes de ponernos a explorar.

Llegar al final del juego con la mayoría de misiones opcionales completadas me tomó casi 20 horas y la verdad es que no la pasé mal. El combate y la exploración podrían ser mucho mejores, pero no resultan frustrantes y encontré bastante diversión en la experiencia. Lo que realmente me tuvo pegado al juego hasta el final fue su historia a pesar de la falta de cohesión que tiene. La búsqueda de Vasilis por toda Laconia no es especialmente interesante, no hay grandes revelaciones y ni siquiera hay un verdadero villano. La trama está compuesta de diferentes viñetas y problemas en los que Kratos y Deimos se ven involucrados durante su búsqueda.

Entonces, ¿por qué disfruté de la historia? Porque su verdadero corazón de la historia está en la relación de estos hermanos y las diferentes formas en que lidian con la filosofía militarista de Esparta. Vasilis era considerado como “un soldado fallido” y eso hace que los dos tengan opiniones diferentes sobre él que sacan a la luz el contraste de sus formas de ver la vida. No vamos a encontrar grandes revelaciones ni giros en la trama, pero sí entendemos un poco más las razones por las que Kratos es como es en los juegos que se desarrollan años después y algunas referencias divertidas al ‘lore’. También vamos a encontrar una gran tragedia. Quienes jugamos los juegos de PS2 y PSP sabemos el triste destino que le aguarda tanto a Calliope como a Deimos y es imposible que eso no afecte la forma en que experimentamos los eventos.

¿Es aquí que encontramos la respuesta a la pregunta de por qué existe God of War: Sons of Sparta? Aunque apreciamos la mirada más profunda a la juventud de Kratos, no hay nada aquí que sea realmente imprescindible para los fanáticos de la saga. A nivel jugable no puedo decir que haya elementos de GoW que hagan más interesante el formato metroidvania. A nivel visual parece que estaban tratando de hacer que el arte en pixeles emulara el arte de los murales de azulejos que representan cierto estilo que solemos vincular con Grecia, pero no resulta tan claro ni tan vistoso. También hay un modo de juego especial «El Foso de las Agonías» que se desbloquea al terminar el juego y que está disponible para dos jugadores, pero no siento que aporte algo novedoso a la experiencia.

Parece que una parte de la comunidad de fanáticos de God of War están molestos con este juego por recurrir a un estilo que consideran “anticuado” y se burlan diciendo que parece de Super Nintendo. Obviamente estoy en desacuerdo con esta opinión. No solo porque creo que hay juegos modernos muy bellos con estilo en pixeles sino porque me encantan que una franquicia grande experimente llevando sus historias a diferentes géneros de videojuegos. Eso es lo que hace Warhammer y aunque no todos sus juegos son buenos, eso le ha permitido expandir enormemente su universo hacia personas de diferentes gustos. En lo que no puedo estar en desacuerdo con los críticos de este juego es en su costo. $29.99 dólares es un precio muy alto para un juego de este estilo que además tiene detrás a la misma Sony.

Creo que la razón por la que God of War: Sons of Sparta existe es porque PlayStation necesitaba llenar el espacio que va a dejar Kratos en la cultura popular mientras terminan de hacer el remake de la trilogía original y temían que pudiera ser olvidado. Incluso si la reacción al juego era negativa, tendría a la gente hablando sobre la franquicia por un tiempo. Tal vez es una razón cínica y capitalista, pero al menos le permitió a los equipos de Mega Cat Studios y Santa Monica explorar una parte ignorada de la historia del dios de la guerra y ofrecer una experiencia entretenida —aunque no especial ni revolucionaria— a los fans de la saga y del género metroidvania.

Reseña hecha con una copia digital de God of War: Sons of Sparta para PS5 brindada por PlayStation Latinoamérica.