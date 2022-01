Sony no tenía interés en que God of War llegara a PC, según sus desarrolladores

God of War ya está disponible para PC a través de Steam, Epic Games y GOG, pero declaraciones recientes revelan que no siempre Sony tuvo planeado lanzar este y otros juegos exclusivos por fuera de PlayStation. La información se reveló a través de una entrevista realizada por GameInformer a los desarrolladores.

Concretamente se habló con el director creativo Cory Balrog y el gerente de producción técnica Matt DeWald, de Santa Monica Studio. En medio de las preguntas que se les hicieron sobre la experiencia de adaptar God of War a PC, hubo una muy interesante relacionada con Sony. En esta se habla de la decisión de la compañía por empezar a incursionar en el mercado de los jugadores de computador. La respuesta de Balrog fue muy interesante:

Creo que fue el colectivo de estudios diciendo que esta era una muy buena idea. Eventualmente, creo que llegó a un punto de inflexión. Después de escribir mucho a los buzones de sugerencias, ellos (Sony) fueron como: “Estamos cansados de escuchar todo esto. Bien, lo haremos.”

La explicación llama la atención, pues Sony se había mantenido alejada de compartir sus exclusivos en otras plataformas. No fue hasta hace poco que títulos como Days Gone y Horizon Zero Dawn fueron publicados para PC, por lo que siguió siendo una sorpresa cuando se anunció que pasaría lo mismo con God of War (2018).

¿Y qué pasa con los mods en God of War?

Eso no fue lo único que se comentó en esa entrevista. Adicionalmente, los desarrolladores hablaron sobre las dificultades a la hora de probar los controles para computador. Por ejemplo, decían que los que hacían las pruebas sentían raro dar saltos con Kratos con el botón de interacción (E) y no con la barra espaciadora, por lo que terminaron agregando esa posibilidad.

Por otro lado, comentaron sobre los mods. Si bien en Santa Monica Studio hay emoción por los aportes que los propios jugadores pueden hacer a la hora de agregar mods a God of War, admiten que no hubo tiempo para hacer una herramienta de soporte mods. Tampoco descartan la posibilidad, pero advierten que en caso de hacerlo les llevaría bastante tiempo para hacerla lo suficientemente cercana y fácil de usar para los jugadores. Por lo tanto, al menos por ahora habrá que conformarse con las soluciones que den los propios usuarios.

Fuente: Game Informer