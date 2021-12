God of War (2018): estos son los requisitos para jugar en PC

Hace un par de meses, Sony Interactive Entertainment y Santa Monica Studio anunciaron que God of War (2018) llegará a PC vía Steam y Epic Games Store. Desafortunadamente, en ese entonces no dieron a conocer los requisitos para jugar el juego de acción en PC.

Ahora, a través de una publicación en la página del estudio y las mencionadas tiendas digitales, todos los interesados ya pueden ver las especificaciones que exigirá el título.

¿Cuáles son los requisitos mínimos y recomendados para jugar God of War (2018) en PC?

Requisitos mínimos para jugar God of War (2018) en PC

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Procesador: Intel i5-2500k (4 core 3.3 GHz) o AMD Ryzen 3 1200 (4 core 3.1 GHz)

Intel i5-2500k (4 core 3.3 GHz) o AMD Ryzen 3 1200 (4 core 3.1 GHz) M emoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM G ráficos: NVIDIA GTX 960 (4 GB) o AMD R9 290X (4 GB)

NVIDIA GTX 960 (4 GB) o AMD R9 290X (4 GB) D irectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 70 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados para jugar God of War (2018) en PC

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Procesador: Intel i5-6600k (4 core 3.5 GHz) or AMD Ryzen 5 2400 G (4 core 3.6 GHz)

Intel i5-6600k (4 core 3.5 GHz) or AMD Ryzen 5 2400 G (4 core 3.6 GHz) M emoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM G ráficos: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) or AMD RX 570 (4 GB)

NVIDIA GTX 1060 (6 GB) or AMD RX 570 (4 GB) D irectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 70 GB de espacio disponible

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento?

La fecha de lanzamiento de God of War (2018) para PC será el 14 de enero de 2022.

¿Qué novedades llegarán con este relanzamiento?

Como los relanzamientos para PC de Death Stranding, Horizon Zero Dawn y Days Gone, esta versión de God of War contará con mejoras en materia de presentación y personalización gráfica. Estas incluyen soporte para ultra-wide 21:9, ‘frame rate’ ilimitado y resolución 4K. Ya que el juego será compatible con la tecnología DLSS de NVIDIA, los jugadores podrán reescalar los gráficos y seleccionar opciones de alta calidad y resolución sin perder desempeño. Adicionalmente, la compatibilidad con la tecnología NVIDIA Reflex reducirá la latencia.

En lo que respecta a opciones de control, God of War podrá jugarse con teclado y ratón personalizable. También será compatible con DualShock 4, DualSense y otros mandos.

Como si lo anterior no fuera suficiente, los que adquieran God of War (2018) para PC vía Steam y Epic Games Store recibirán los siguientes contenidos descargables sin costo extra:

Death’s Vow (conjunto de armadura para Kratos y Atreus)

Exile’s Guardian (apariencia para el escudo)

Buckler of the Forge (apariencia para el escudo)

Elven Soul (apariencia para el escudo)

Dökkenshieldr (apariencia para el escudo)

¿De qué trata el juego?

Ambientado varias décadas después de la muerte de Zeus a manos de Kratos, God of War (2018) se ambienta en la antigua Escandinavia. El antiguo dios de la guerra ahora vive con su hijo, Atreus. Junto con él, Kratos se embarca en una cruzada para esparcir las cenizas de su esposa desde el monte más alto de los nueve reinos. Sin embargo, miembros del panteón nórdico se interpondrán en su camino y Atreus descubrirá más del oscuro pasado de su padre.

Para saber más sobre God of War (2018), recomendamos leer nuestra reseña.

Fuente: Santa Monica Studio