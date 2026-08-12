Goddess of Victory: Nikke, las arcanas Aigis, Yukiko y Makoto son las invitadas especiales de Persona, detalles de actualización

Como ya sabemos, Goddess of Victory: Nikke celebra el 30.º aniversario de la saga Persona a partir del 13 de agosto. Anis, Neon y Rapi, miembros del escuadrón Counters, les dan la bienvenida a Aigis, Yukiko Amagi y Makoto Niijima con versiones alternativas basadas en Persona 3 Reload, Persona 4 Golden y Persona 5 Royal. Goddess of Victory: Nikke está disponible para descargar en PC, dispositivos móviles iOS y Android.

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Notas del evento de Persona para Goddess of Victory: Nikke

Queen SSR (Makoto Niijima) – Persona 5 Royal

La mente maestra de los Ladrones Fantasma se une al Reclutamiento por tiempo limitado. Queen (Makoto Niijima) es una atacante que potencia su propio poder ofensivo. Al usar su Habilidad Explosiva, fortalece aún más su capacidad de ataque, infligiendo daño a múltiples enemigos.

Clase: Atacante

Arma: Iron Verdict (SG)

Código: Fuego

Fabricante: Abnormal

Duración del reclutamiento por tiempo limitado: Desde el final del mantenimiento del 13 de agosto de 2026 hasta el 10 de septiembre de 2026 a las 4:59:59 (UTC+9)

Cómo obtenerlo: Lobby → Reclutar → Reclutamiento por tiempo limitado.

Reglas de reclutamiento:

① Puedes usar gemas (gratuitas/de pago) o cupones de reclutamiento avanzado para reclutar en el reclutamiento por tiempo limitado (los cupones de reclutamiento ordinarios no se pueden usar).

② Hay un 4% de probabilidad de obtener a SSR Nikkes en el reclutamiento por tiempo limitado y un 2% de probabilidad de obtener a SSR Queen (Makoto Niijima).

③ Puedes obtener Tickets de millas doradas al reclutar en el reclutamiento por tiempo limitado.

④ Puedes canjear 200 Tickets de Millas Doradas por Queen (Makoto Niijima) en la Tienda de Millas.

⑤ Cuando finalice el Reclutamiento por tiempo limitado, los Tickets de Millas Doradas no utilizados no desaparecerán.

⑥ En la actualización posterior al final del Reclutamiento por tiempo limitado, Queen (Makoto Niijima) no estará disponible en el Reclutamiento Ordinario, el Reclutamiento Especial de Nuevo Comandante, el Reclutamiento Ordinario (Tutorial), el Reclutamiento por Puntos Sociales, la Tienda de Millas ni en los objetos de Molde.

Yukiko Amagi SSR – Persona 4 Golden

Yukiko Amagi, miembro del Equipo de Investigación e hija única de una familia que regenta una posada tradicional, se une al Reclutamiento por tiempo limitado. Yukiko es una atacante que cura a sus aliados y mejora su propia capacidad de ataque. Al usar su Habilidad Explosiva, refuerza sus capacidades de ataque y curación, infligiendo daño a múltiples enemigos.

Clase: Atacante

Arma: Flor Carmesí (MG)

Código: Fuego

Fabricante: Abnormal

Duración del reclutamiento por tiempo limitado: Del 20 de agosto de 2026 a las 5:00:00 al 10 de septiembre de 2026 a las 4:59:59 (UTC+9)

Cómo obtenerlo: Lobby → Reclutar → Reclutamiento por tiempo limitado

Reglas de reclutamiento:

① Puedes usar gemas (gratuitas/de pago) o cupones de reclutamiento avanzado para reclutar en el reclutamiento por tiempo limitado (los cupones de reclutamiento ordinarios no se pueden usar).

② Hay un 4% de probabilidad de obtener a Nikkes SSR en el Reclutamiento por tiempo limitado y un 2% de probabilidad de obtener a Yukiko Amagi SSR.

③ Puedes obtener Tickets de millas doradas al reclutar en el reclutamiento por tiempo limitado.

④ Puedes canjear 200 Tickets de Millas Doradas por Yukiko Amagi en la Tienda de Millas.

⑤ Cuando finalice el Reclutamiento por tiempo limitado, los Tickets de Millas Doradas no utilizados no desaparecerán.

⑥ En la actualización posterior al final del Reclutamiento por tiempo limitado, Yukiko Amagi no estará disponible en el Reclutamiento Ordinario, el Reclutamiento Especial de Nuevo Comandante, el Reclutamiento Ordinario (Tutorial), el Reclutamiento por Puntos Sociales, la Tienda de Millas ni en los objetos de Molde.

Aigis SR – Persona 3 Reload

El arma de supresión antisombras de séptima generación, se une al campo de batalla. Aigis es un personaje de apoyo que fortalece a sus aliados. Al usar su Habilidad Explosiva, inflige daño a varios enemigos.

Clase: Apoyo

Arma: Subfusil integrado

Código: Hierro

Fabricante: Abnormal

Aigis se puede obtener en el evento de colaboración de ‘Persona On Frontline’. Desde el final del mantenimiento del 13 de agosto de 2026 hasta el 10 de septiembre de 2026 a las 4:59:59 (UTC+9). Cuando finalice el evento de colaboración, Aigis ya no estará disponible en Reclutamiento ordinario, Reclutamiento especial de nuevo comandante, Reclutamiento ordinario (Tutorial), Reclutamiento por puntos sociales, Tienda de millas ni en objetos de molde.

Fase de Desafío

Duración del evento: Desde el final del mantenimiento del 13 de agosto de 2026 hasta el 10 de septiembre de 2026 a las 4:59:59 (UTC+9).

La Fase de Desafío está disponible en ‘Persona On Frontline’. Enfréntate a los difíciles jefes para obtener diversos materiales de desarrollo.

Operación Coordinada Especial de ‘Persona On Frontline’

Forma un equipo de cinco Comandantes y desafía al jefe Guardián. Los jugadores pueden formar equipo con amigos y miembros de la alianza o unirse al desafío mediante el emparejamiento automático. Derrota al jefe y consigue Núcleos Rotos para canjearlos por Gemas y materiales de desarrollo en la Tienda de Reciclaje.

Primera operación: del 14 de agosto de 2026 a las 12:00:00 al 16 de agosto de 2026 a las 23:59:59 (UTC+9)

Segunda operación: del 21 de agosto de 2026 a las 12:00:00 al 23 de agosto de 2026 a las 23:59:59 (UTC+9)

Tercera operación: del 28 de agosto de 2026 a las 12:00:00 al 30 de agosto de 2026 a las 23:59:59 (UTC+9)